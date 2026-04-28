Después de un periodo de pruebas de concepto y experimentos aislados, AWS y Accenture quieren empujar a las empresas mexicanas hacia una etapa más ambiciosa, donde la implementación de IA generativa y agentes inteligentes tenga un retorno financiero medible y no sólo con promesas tecnológicas.

El proyecto tomará forma a través de un centro de innovación y delivery en la Ciudad de México, con una inversión conjunta que ambas compañías describen como de millones de dólares, aunque no revelaron el monto exacto. Con este proyecto planean formar entre 500 y 1,000 especialistas durante los próximos cuatro o cinco años y otorgar cientos de certificaciones en AWS, nube e inteligencia artificial.

“En México, una empresa por minuto adopta IA; actualmente, unas 495,000 empresas ya utilizan esta tecnología, por lo que el objetivo es especializar su implementación”, señaló Andrés Tatha, director general para el sector público en AWS.

El ejecutivo de AWS señala que, entre las compañías que ya usan esta tecnología, 83% reporta aumentos promedio de ingresos de 16%, mientras que 88% observa mejoras de productividad