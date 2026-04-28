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AWS y Accenture abren hub de IA para acelerar adopción empresarial en México

El centro buscará llevar proyectos de IA de pruebas piloto a modelos con retorno financiero y formará hasta 1,000 especialistas.
lun 27 abril 2026 05:00 PM
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La idea de este centro es lograr rentabilizar el uso de IA en proyectos empresariales. (pixdeluxe/Getty Images)

Después de un periodo de pruebas de concepto y experimentos aislados, AWS y Accenture quieren empujar a las empresas mexicanas hacia una etapa más ambiciosa, donde la implementación de IA generativa y agentes inteligentes tenga un retorno financiero medible y no sólo con promesas tecnológicas.

El proyecto tomará forma a través de un centro de innovación y delivery en la Ciudad de México, con una inversión conjunta que ambas compañías describen como de millones de dólares, aunque no revelaron el monto exacto. Con este proyecto planean formar entre 500 y 1,000 especialistas durante los próximos cuatro o cinco años y otorgar cientos de certificaciones en AWS, nube e inteligencia artificial.

“En México, una empresa por minuto adopta IA; actualmente, unas 495,000 empresas ya utilizan esta tecnología, por lo que el objetivo es especializar su implementación”, señaló Andrés Tatha, director general para el sector público en AWS.

El ejecutivo de AWS señala que, entre las compañías que ya usan esta tecnología, 83% reporta aumentos promedio de ingresos de 16%, mientras que 88% observa mejoras de productividad

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Pero el reto ya no es sólo probar la tecnología. Para AWS, 2024 fue el año de las pruebas de concepto, 2025 el de llevar esos pilotos a oportunidades reales, y 2026 será un año enfocado en inteligencia artificial agéntica.

Esta nueva etapa implica pasar de sistemas que sólo responden o generan contenido, a agentes capaces de ejecutar tareas, automatizar flujos de trabajo y tomar decisiones dentro de ciertos límites definidos por las empresas.

El centro se enfocará en ayudar a las organizaciones a transformar pruebas aisladas en proyectos productivos. Accenture, por su parte, aportará su conocimiento por industria y su metodología consultiva para construir casos de negocio, calcular el costo total de propiedad y demostrar retornos de inversión ante áreas financieras.

“A veces muchos de los clientes, con todos estos términos que han venido en tan poco tiempo, como inteligencia artificial, luego IA generativa y ahora IA agéntica, los ven como si fueran lo mismo, pero son tres cosas totalmente distintas”, enfatizó Gustavo Espinoza, líder de Cloud en Accenture México.

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Uno de los principales obstáculos será el costo, ya que escalar IA puede disparar la factura de nube y exigir inversiones difíciles de justificar ante un CFO. Para enfrentar ese problema, AWS plantea una estrategia basada en infraestructura, modelos y aplicaciones.

En la primera capa, la compañía destaca el uso de chips propios como Trainium para entrenamiento e Inferentia para inferencia, además de opciones de terceros como Nvidia, Intel y AMD. En la segunda, ofrece modelos propios y de terceros. En la tercera, servicios como Amazon Bedrock, Amazon Q, Amazon Nova y capacidades de orquestación de agentes.

Accenture complementará esa arquitectura con un enfoque financiero, pues la idea es reducir costos y que la promesa no sea sólo implementar tecnología avanzada, sino dimensionar recursos, desde etapas tempranas y generar ahorros visibles para que las áreas financieras aprueben presupuestos de mayor escala.

Los primeros sectores donde AWS y Accenture ven mayor potencial son banca, servicios financieros, seguros, retail, manufactura, medios, gaming y deportes.

En México, la demanda más fuerte aparece en el sector financiero, especialmente entre fintechs, neobancos y compañías que ya nacen en la nube.

La apertura de la región AWS México Central, ubicada en Querétaro, también forma parte de este contexto. Para sectores regulados como el financiero, tener infraestructura local ayuda a cumplir requisitos de residencia de datos y puede facilitar procesos de aprobación ante autoridades como la CNBV. Esto permite que ciertas empresas mantengan datos dentro del país y ganen confianza regulatoria al migrar cargas críticas a la nube.

La colaboración de AWS forma parte del Gen AI Lab de Accenture, integrado a su oferta de servicios para clientes.

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