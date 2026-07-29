Comisiones y reservas elevan la utilidad de Actinver y acelera su apuesta tecnológica

El margen financiero ajustado cayó 16.8%, de 689 a 573 millones de pesos, debido a menores ingresos de tesorería y crédito asociados con la reducción de la tasa de referencia y los menores rendimientos de inversión. No obstante, la presión fue compensada por las comisiones netas, que crecieron 18.7%, impulsadas por la administración de fondos, los servicios fiduciarios, Bursanet y otras plataformas digitales. El resultado por intermediación avanzó 15.6%, hasta 459 millones de pesos.

También contribuyó la liberación de provisiones por 169 millones de pesos, favorecida por una mejora en la calidad de la cartera. El índice de morosidad bajó de 3.33% a 1.78%, mientras que la cartera neta de crédito creció 10.1%, hasta 35,571 millones de pesos.

Por otro lado, los activos administrados en fondos de inversión aumentaron 13.2%, a 348,528 millones de pesos, mientras que el negocio fiduciario alcanzó 1.4 billones de pesos, 61% más que un año antes. La institución considera que esta diversificación y la mejora de la cartera respaldan la solidez de su operación.

Sigue la transformación tecnológica

En paralelo, Actinver avanza en la migración de su plataforma bancaria central y en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. La empresa sostiene que esta modernización le permitirá agilizar procesos, personalizar la atención y elevar la eficiencia, y que puede convertirse en una ventaja competitiva para su crecimiento de largo plazo.

La transformación todavía representa un costo, los gastos de sistemas aumentaron 31.1% anual por proyectos tecnológicos, licencias y costos relacionados con la migración del core bancario. Y aunque la utilidad trimestral avanzó, la ganancia acumulada del primer semestre cayó 16%, a 791 millones de pesos, debido a que la comparación de 2025 incluye ingresos extraordinarios derivados de la alianza con Zurich.