Acciones de chips se hunden 3.7% por petróleo más caro y expectativa de tasas altas

El petróleo más caro y las tasas de largo plazo más altas complican las valuaciones de las tecnológicas. El estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán renovó las tensiones en Medio Oriente y llevó al Brent nuevamente hacia los 91 dólares por barril.

El crudo acumula tres sesiones al alza ante el riesgo de que el conflicto se prolongue y continúen las restricciones alrededor del estrecho de Ormuz. El efecto se trasladó rápidamente al mercado de bonos. El rendimiento del Treasury estadounidense a 30 años alcanzó 5.34%, su mayor nivel desde 2007, mientras también aumentaron los rendimientos de la deuda de Alemania, Francia, Reino Unido y Japón.

Para las tecnológicas, esta combinación resulta especialmente adversa, debido a que, cuando aumentan las tasas de largo plazo, sube el costo de financiar inversiones y disminuye el valor presente que los inversionistas asignan a utilidades que esperan obtener en los próximos años.

El golpe es particularmente relevante para las compañías ligadas a inteligencia artificial, cuyos planes de expansión requieren inversiones multimillonarias en centros de datos, chips y capacidad de cómputo.

El incremento del VIX a su mayor nivel en aproximadamente dos semanas muestra que la cautela también empieza a extenderse entre los inversionistas, dicho índice subió 2.7% este martes.