Acciones de chips se hunden 3.7% por petróleo más caro y expectativa de tasas altas

La corrección encuentra además a Wall Street con posiciones particularmente cargadas hacia activos de riesgo. La encuesta global de gestores de Bank of America correspondiente a agosto muestra niveles de efectivo cercanos a 3.5%, entre los menores de las últimas décadas, y una elevada asignación hacia acciones.
Una eventual burbuja relacionada con inteligencia artificial y un aumento desordenado de los rendimientos de los bonos aparecen precisamente entre los principales riesgos identificados por los administradores de fondos.
La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo en julio su tasa en un rango de 3.50% a 3.75%, y los débiles datos económicos recientes habían reducido a alrededor de 35% la probabilidad que el mercado asignaba a un aumento en septiembre. Sin embargo, un petróleo persistentemente caro podría limitar ese margen al incrementar nuevamente las presiones inflacionarias. Las minutas de la última reunión de la Fed serán publicadas el miércoles.
En México, la bolsa repunta y el peso mantiene fortaleza
En México, los mercados mostraban hasta ahora un comportamiento más defensivo frente a la corrección estadounidense. El S&P/BMV IPC avanzaba 0.31%, a 64,455.43 puntos, mientras el tipo de cambio se mantenía prácticamente sin cambios, en 17.0348 pesos por dólar, todavía cerca de sus niveles más fuertes desde 2024.
La mezcla mexicana de exportación alcanzó 79.90 dólares por barril, beneficiada por el mismo incremento internacional del crudo que está presionando a las acciones tecnológicas y a los bonos globales.