Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Acciones de chips se hunden 3.7% por petróleo más caro y expectativa de tasas altas

El petróleo vuelve a superar los 90 dólares y golpea a las tecnológicas. En México, la BMV repunta y el peso mantiene fortaleza frente al dólar.
mar 18 agosto 2026 09:36 AM
Añadir Expansión en Google
acciones de chips se huden
Las acciones de Nvidia caían alrededor de 2.5% este martes, en medio de una venta generalizada de tecnológicas y semiconductores ante el repunte del petróleo y de los rendimientos de los bonos estadounidenses. (Antonio Bordunovi/Getty Images)

La tecnología volvió a colocarse en el centro de las ventas en Wall Street este martes. El índice de semiconductores de Filadelfia se hundía 3.7% durante las primeras operaciones, en una jornada en la que Nvidia perdía alrededor de 2% y Meta 3%, mientras los inversionistas reducían posiciones en algunas de las empresas que habían liderado el auge de la inteligencia artificial.

La corrección tecnológica arrastró a los principales índices estadounidenses. En la apertura, el Nasdaq perdía 1.18%, el S&P 500 retrocedía 0.57% y el Dow Jones cedía 0.32%. Dentro del S&P 500, tecnología era el sector más castigado, con una caída cercana a 1.5%, mientras energía avanzaba alrededor de 1.4%, una divergencia que muestra con claridad el origen del movimiento de este martes.

Publicidad

El petróleo más caro y las tasas de largo plazo más altas complican las valuaciones de las tecnológicas. El estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán renovó las tensiones en Medio Oriente y llevó al Brent nuevamente hacia los 91 dólares por barril.

El crudo acumula tres sesiones al alza ante el riesgo de que el conflicto se prolongue y continúen las restricciones alrededor del estrecho de Ormuz. El efecto se trasladó rápidamente al mercado de bonos. El rendimiento del Treasury estadounidense a 30 años alcanzó 5.34%, su mayor nivel desde 2007, mientras también aumentaron los rendimientos de la deuda de Alemania, Francia, Reino Unido y Japón.

Para las tecnológicas, esta combinación resulta especialmente adversa, debido a que, cuando aumentan las tasas de largo plazo, sube el costo de financiar inversiones y disminuye el valor presente que los inversionistas asignan a utilidades que esperan obtener en los próximos años.

El golpe es particularmente relevante para las compañías ligadas a inteligencia artificial, cuyos planes de expansión requieren inversiones multimillonarias en centros de datos, chips y capacidad de cómputo.

El incremento del VIX a su mayor nivel en aproximadamente dos semanas muestra que la cautela también empieza a extenderse entre los inversionistas, dicho índice subió 2.7% este martes.

Publicidad

La corrección encuentra además a Wall Street con posiciones particularmente cargadas hacia activos de riesgo. La encuesta global de gestores de Bank of America correspondiente a agosto muestra niveles de efectivo cercanos a 3.5%, entre los menores de las últimas décadas, y una elevada asignación hacia acciones.

Una eventual burbuja relacionada con inteligencia artificial y un aumento desordenado de los rendimientos de los bonos aparecen precisamente entre los principales riesgos identificados por los administradores de fondos.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo en julio su tasa en un rango de 3.50% a 3.75%, y los débiles datos económicos recientes habían reducido a alrededor de 35% la probabilidad que el mercado asignaba a un aumento en septiembre. Sin embargo, un petróleo persistentemente caro podría limitar ese margen al incrementar nuevamente las presiones inflacionarias. Las minutas de la última reunión de la Fed serán publicadas el miércoles.

En México, la bolsa repunta y el peso mantiene fortaleza

En México, los mercados mostraban hasta ahora un comportamiento más defensivo frente a la corrección estadounidense. El S&P/BMV IPC avanzaba 0.31%, a 64,455.43 puntos, mientras el tipo de cambio se mantenía prácticamente sin cambios, en 17.0348 pesos por dólar, todavía cerca de sus niveles más fuertes desde 2024.

La mezcla mexicana de exportación alcanzó 79.90 dólares por barril, beneficiada por el mismo incremento internacional del crudo que está presionando a las acciones tecnológicas y a los bonos globales.

Publicidad

Tags

Bolsa de Nueva York Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad