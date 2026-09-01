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Bonos disparan las tasas y golpean a Wall Street: ¿por qué preocupa a los mercados?

El repunte del petróleo reavivó los temores inflacionarios y llevó al mercado a elevar sus apuestas por nuevas alzas de tasas. Los rendimientos soberanos alcanzaron máximos de varios años.
mar 01 septiembre 2026 11:26 AM
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Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York (NYSE) durante la sesión matutina, rodeado de pantallas con gráficas de rendimientos e indicadores bursatiles.
El repunte de los rendimientos de los bonos soberanos y el alza del petróleo presionaron a las bolsas globales al inicio de septiembre, ante mayores expectativas de que los bancos centrales mantengan una política monetaria restrictiva.
 (ANGELA WEISS/AFP)

Este martes, las tasas de la deuda soberana subieron con fuerza en Estados Unidos, Europa y Japón, ante el temor de que el encarecimiento del petróleo prolongue las presiones inflacionarias y obligue a los principales bancos centrales a mantener una política monetaria más restrictiva.

El movimiento provocó una segunda sesión de pérdidas en Wall Street, en la apertura, el Dow Jones retrocedió 0.62%, el S&P 500 cayó 0.69% y el Nasdaq perdió 1.29%. Hacia las 10:10 horas de la Ciudad de México, el S&P 500 moderaba su descenso a 0.40%, mientras el Nasdaq 100 perdía 0.84%.

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La Bolsa Mexicana también se contagió de la aversión al riesgo y el S&P/BMV IPC retrocedía 0.57%, hasta 65,057.83 puntos.

¿Por qué golpea a las bolsas el alza de los bonos?

Gran parte de la volatilidad de este martes se debió al mercado de bonos, el rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años aumentó alrededor de 3.4 puntos base, hasta 4.79%, su nivel más alto desde enero de 2025, mientras el bono a 30 años se acercó nuevamente a 5.30%.

El movimiento refleja mayores expectativas de alzas de tasas y preocupaciones inflacionarias derivadas del repunte del petróleo
Valmex, análisis bursátil


La presión fue todavía mayor en otros mercados, el rendimiento del bono japonés a 10 años alcanzó 3.0%, un máximo desde 1996; el británico a 30 años escaló hasta 5.89%, nivel no visto desde 1998, y las tasas alemanas de largo plazo alcanzaron sus mayores niveles desde 2011.

En México, el movimiento también se trasladó a la deuda gubernamental, donde el rendimiento del bono a 10 años aumentó 4.61 puntos base, hasta 9.29%, de acuerdo con un reporte de Monex.

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El aumento de los rendimientos tiene varias repercusiones para los inversionistas. Cuando los bonos gubernamentales ofrecen tasas mayores, se vuelven relativamente más atractivos frente a activos de mayor riesgo, como las acciones.

Además, las tasas más altas aumentan el costo al que empresas y gobiernos pueden financiarse y reducen el valor presente de las ganancias futuras de las compañías. Este último efecto suele afectar especialmente a las empresas tecnológicas y de crecimiento, una de las razones detrás del peor desempeño del Nasdaq este martes.

Monex señaló que los mercados comenzaron septiembre presionados precisamente por el aumento de los rendimientos gubernamentales y los precios de la energía, una combinación que ha reforzado las expectativas de una política monetaria más restrictiva.

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El grupo también destacó como factores de presión la persistencia inflacionaria, el mayor gasto público y las necesidades de financiamiento asociadas a infraestructura vinculada con inteligencia artificial.

La reacción del mercado de deuda ha sido suficientemente fuerte para modificar las apuestas sobre los bancos centrales. De acuerdo con Banco Base, los futuros asignan ahora una probabilidad de 67% a que la Reserva Federal suba su tasa el 16 de septiembre, frente a apenas 36% la semana pasada. El mercado también descuenta con elevada probabilidad aumentos del Banco Central Europeo y el Banco de Japón durante septiembre.

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Petróleo alimenta el temor a otra ola inflacionaria

Detrás del ajuste está el nuevo salto de los energéticos después de que dos buques petroleros que atravesaban el Estrecho de Ormuz fueron atacados el lunes, mientras permanecen las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El Brent subía 5.09%, hasta 92.87 dólares por barril, mientras el WTI avanzaba 3.25%, a 88.55 dólares.

De acuerdo con los expertos, si el petróleo permanece elevado, aumenta el costo del transporte, la producción industrial y numerosos bienes y servicios, dificultando que la inflación continúe descendiendo. Monex advirtió que el Brent ya superaba los 92 dólares desde las primeras horas de la jornada y que las interrupciones en el tránsito por Ormuz estaban aumentando nuevamente los riesgos inflacionarios.

En Europa, esas presiones encontraron además un dato que reforzó las preocupaciones del mercado: la inflación de la eurozona se aceleró a alrededor de 3.3% anual en agosto, desde 2.9% previamente.

El peso aguanta, pero en riesgo por Japón

A pesar del fortalecimiento global del dólar, el peso mexicano mostró resistencia. Banco Base reportó una apreciación de 0.08%, con el tipo de cambio alrededor de 16.98 pesos por dólar y un rango inicial de entre 16.9764 y 17.0211 unidades.
Sin embargo, el movimiento de las tasas internacionales abre un riesgo adicional para la moneda mexicana.

El yen volvió a superar las 160 unidades por dólar mientras aumentan las expectativas de que el Banco de Japón eleve su tasa. Un endurecimiento monetario más agresivo en Japón podría reducir el atractivo de las operaciones de carry trade, en las que inversionistas se financian en monedas de bajo rendimiento, como el yen, para comprar activos denominados en monedas que pagan tasas más altas, entre ellas el peso.

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Bonos Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Bolsa de Nueva York

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