Bonos disparan las tasas y golpean a Wall Street: ¿por qué preocupa a los mercados?

La Bolsa Mexicana también se contagió de la aversión al riesgo y el S&P/BMV IPC retrocedía 0.57%, hasta 65,057.83 puntos.

¿Por qué golpea a las bolsas el alza de los bonos?

Gran parte de la volatilidad de este martes se debió al mercado de bonos, el rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años aumentó alrededor de 3.4 puntos base, hasta 4.79%, su nivel más alto desde enero de 2025, mientras el bono a 30 años se acercó nuevamente a 5.30%.

El movimiento refleja mayores expectativas de alzas de tasas y preocupaciones inflacionarias derivadas del repunte del petróleo Valmex, análisis bursátil



La presión fue todavía mayor en otros mercados, el rendimiento del bono japonés a 10 años alcanzó 3.0%, un máximo desde 1996; el británico a 30 años escaló hasta 5.89%, nivel no visto desde 1998, y las tasas alemanas de largo plazo alcanzaron sus mayores niveles desde 2011.

En México, el movimiento también se trasladó a la deuda gubernamental, donde el rendimiento del bono a 10 años aumentó 4.61 puntos base, hasta 9.29%, de acuerdo con un reporte de Monex.



El aumento de los rendimientos tiene varias repercusiones para los inversionistas. Cuando los bonos gubernamentales ofrecen tasas mayores, se vuelven relativamente más atractivos frente a activos de mayor riesgo, como las acciones.

Además, las tasas más altas aumentan el costo al que empresas y gobiernos pueden financiarse y reducen el valor presente de las ganancias futuras de las compañías. Este último efecto suele afectar especialmente a las empresas tecnológicas y de crecimiento, una de las razones detrás del peor desempeño del Nasdaq este martes.

Monex señaló que los mercados comenzaron septiembre presionados precisamente por el aumento de los rendimientos gubernamentales y los precios de la energía, una combinación que ha reforzado las expectativas de una política monetaria más restrictiva.



El grupo también destacó como factores de presión la persistencia inflacionaria, el mayor gasto público y las necesidades de financiamiento asociadas a infraestructura vinculada con inteligencia artificial.

La reacción del mercado de deuda ha sido suficientemente fuerte para modificar las apuestas sobre los bancos centrales. De acuerdo con Banco Base, los futuros asignan ahora una probabilidad de 67% a que la Reserva Federal suba su tasa el 16 de septiembre, frente a apenas 36% la semana pasada. El mercado también descuenta con elevada probabilidad aumentos del Banco Central Europeo y el Banco de Japón durante septiembre.