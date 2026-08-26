Afores, en la mira para colocar deuda; Sofomes preparan emisiones conjuntas por 10,000 mdp

El proyecto fue presentado durante la inauguración de la 20 Convención Nacional de Asofom, que se realiza del 26 al 28 de agosto en Cancún. Óscar de la Cruz, vicepresidente nacional del organismo, explicó que uno de los principales objetivos es “democratizar el fondeo” de las financieras no bancarias y construir vehículos suficientemente grandes para acceder a inversionistas que difícilmente participarían en emisiones pequeñas realizadas por una sola institución.

El comunicado de la asociación confirma que los paquetes de deuda que se analizan tendrían un tamaño de entre 5,000 y 10,000 millones de pesos y estarían diseñados específicamente para atraer Afores y fondos internacionales.

La apuesta responde a uno de los principales obstáculos para el crecimiento de las Sofomes; es decir, que antes de prestar dinero a empresas y consumidores necesitan conseguir los recursos que posteriormente colocarán en crédito.

Hasta ahora, una parte importante de ese fondeo proviene de bancos, organismos de desarrollo y fondos nacionales e internacionales. Asofom quiere ampliar esa base y reducir la dependencia de unas cuantas fuentes.

Para ello analiza vehículos estructurados en los que puedan participar varias Sofomes y organismos como FIRA, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera Internacional, entre otros actores.

Jorge Avante, director general de Asofom, explicó que para una Afore puede resultar poco atractivo analizar inversiones de pequeña escala, por lo que agrupar activos y construir operaciones de varios miles de millones de pesos permitiría colocar al sector dentro del radar de grandes inversionistas.

“Para que pueda ser atractivo para una Afore tenemos que buscar 5,000, 10,000 millones”, señaló durante la conferencia.

La asociación ya trabaja en esquemas de emisiones conjuntas entre sus integrantes y aseguró que existen candidatos para desarrollar nuevos vehículos, aunque no dio una fecha para concretar una primera colocación de la escala planteada.

De intermediarios pequeños a fondeo institucional

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para transformar la estructura financiera de las Sofomes tras dos décadas de crecimiento. Actualmente, la Asofom agrupa a 255 instituciones que administran una cartera cercana a 192,000 millones de pesos. Según el organismo, sus asociados concentran 68% de la cartera de los intermediarios financieros no bancarios en el país, pero creen que tienen el potencial para crecer dada la brecha de bancarización.