BMV será sede en 2027 de la reunión de bolsas iberoamericanas

En San José, las bolsas y mercados miembros de la FIAB suscribieron la Declaración de San José, con la que acordaron impulsar, junto con los reguladores, una agenda regional de mutuo reconocimiento. El objetivo es facilitar la actividad transfronteriza mediante el reconocimiento recíproco de participantes, productos, servicios e infraestructuras autorizados en distintas jurisdicciones, sin que ello implique homologar por completo las regulaciones nacionales.



Como parte de ese esfuerzo, la FIAB presentó una guía técnica para instrumentar estos mecanismos, que plantea avances graduales en áreas como emisiones de valores, derivados, intermediarios, fondos de inversión e infraestructura de mercado. La propuesta contempla incluso proyectos piloto entre países donde existan condiciones regulatorias y operativas adecuadas. La reunión también abordó innovación tecnológica e inteligencia artificial aplicada a la operación de los mercados.



“Queremos que México 2027 sea un espacio para construir juntos la siguiente etapa de los mercados, con mayor colaboración, innovación, accesibilidad y confianza para atraer inversión de largo plazo”, señaló Jorge Alegría, director general de Grupo BMV y vicepresidente de la FIAB.

"La Asamblea de la FIAB en México 2027 buscará avanzar en una agenda de colaboración conjunta que contribuya al desarrollo de Mercados de Valores más profundos, accesibles, tecnológicos y conectados“, señaló el comunicado.

La FIAB fue fundada en 1973 y actualmente es presidida por Juan Pablo Córdoba, director general de la Bolsa de Valores de Colombia.