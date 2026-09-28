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BMV será sede en 2027 de la reunión de bolsas iberoamericanas

La BMV será sede en 2027 de la reunión anual de la FIAB, que dará continuidad a la agenda regional para integrar mercados, facilitar inversiones transfronterizas e impulsar la innovación bursátil.
lun 28 septiembre 2026 07:59 PM
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Fachada de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en Ciudad de México, donde cotizan las acciones de Grupo Traxión.
Representantes de las bolsas iberoamericanas se reunirán en México en 2027 para dar continuidad a la agenda de integración, innovación y reconocimiento mutuo entre mercados.
 (SuikaArt/Getty Images)

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) será anfitrión en 2027 de la 54 Asamblea General y Reunión Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), encuentro que reunirá en México a representantes de 27 bolsas de valores de América Latina y España.

El anuncio se realizó durante la reunión anual de la FIAB celebrada del 16 al 18 de septiembre en San José, Costa Rica. La cita en México tendrá entre sus principales objetivos avanzar en la cooperación entre los mercados bursátiles de la región y promover mercados de valores más profundos, accesibles, tecnológicos y conectados.

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En San José, las bolsas y mercados miembros de la FIAB suscribieron la Declaración de San José, con la que acordaron impulsar, junto con los reguladores, una agenda regional de mutuo reconocimiento. El objetivo es facilitar la actividad transfronteriza mediante el reconocimiento recíproco de participantes, productos, servicios e infraestructuras autorizados en distintas jurisdicciones, sin que ello implique homologar por completo las regulaciones nacionales.

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Como parte de ese esfuerzo, la FIAB presentó una guía técnica para instrumentar estos mecanismos, que plantea avances graduales en áreas como emisiones de valores, derivados, intermediarios, fondos de inversión e infraestructura de mercado. La propuesta contempla incluso proyectos piloto entre países donde existan condiciones regulatorias y operativas adecuadas. La reunión también abordó innovación tecnológica e inteligencia artificial aplicada a la operación de los mercados.

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“Queremos que México 2027 sea un espacio para construir juntos la siguiente etapa de los mercados, con mayor colaboración, innovación, accesibilidad y confianza para atraer inversión de largo plazo”, señaló Jorge Alegría, director general de Grupo BMV y vicepresidente de la FIAB.

"La Asamblea de la FIAB en México 2027 buscará avanzar en una agenda de colaboración conjunta que contribuya al desarrollo de Mercados de Valores más profundos, accesibles, tecnológicos y conectados“, señaló el comunicado.

La FIAB fue fundada en 1973 y actualmente es presidida por Juan Pablo Córdoba, director general de la Bolsa de Valores de Colombia.

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