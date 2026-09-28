Peso y oro, víctimas del repunte del petróleo y los bonos de EU

El World Gold Council señaló que el oro permanece bajo presión por el fuerte aumento de las tasas nominales y reales estadounidenses, así como por el fortalecimiento del dólar. Además, durante la semana pasada los fondos cotizados respaldados por oro registraron su primera salida semanal desde mediados de julio y los inversionistas redujeron sus posiciones largas en futuros.
El organismo ubica entre 5.25% y 5.32% la siguiente zona técnica relevante para el rendimiento del Treasury a 10 años, después de que superó claramente la barrera psicológica de 5%. Un avance adicional de las tasas podría prolongar la presión sobre el metal.
Las bolsas también resienten la presión
El aumento del petróleo y de los rendimientos soberanos se extendió a los mercados accionarios. Wall Street abrió a la baja, el Dow Jones perdió inicialmente 0.64%, el Nasdaq 0.49% y el S&P 500 0.41%. Más adelante, el Nasdaq 100 retrocedía 0.86%, a 30,345.96 puntos, mientras que el S&P 500 se ubicaba en 7,701.49 unidades.
Las bolsas europeas también cerraron mayoritariamente con pérdidas. Londres bajó 0.10%; Fráncfort, 0.13%; Milán, 0.21%, y Madrid, 0.33%. París fue la excepción, con un avance marginal de 0.01%.
En México, la presión fue más moderada, aunque alcanzó a las compañías vinculadas con materias primas y tasas, con apenas una baja de 0.18%. Peñoles retrocedía 1.59%, a 886.20 pesos, en medio del desplome del oro; Banorte perdía 1.63%, Cemex 1.50%, Arca Continental 1.15% y Regional 2.08%. En contraste, Alsea avanzaba 1.60%, Bimbo 1.25%, Asur 1.11%, Chedraui 0.63% y Walmart de México 0.58%.