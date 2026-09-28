Peso y oro, víctimas del repunte del petróleo y los bonos de EU

Con este movimiento, el peso se acercó nuevamente a la zona de 17.90 a 18 unidades por dólar y conservaba menos de 1% de apreciación frente al cierre de 2025, por lo que estaba cerca de borrar por completo su avance acumulado en el año.



La presión fue todavía mayor en el mercado de metales, los futuros del oro para diciembre bajaban 3.56%, a 4,167.34 dólares por onza, mientras que el oro al contado retrocedía 3.48%, a 4,136.18 dólares. La caída extendió el ajuste de la semana pasada, cuando el precio de referencia de la London Bullion Market Association perdió 2%, hasta 4,261 dólares por onza, de acuerdo con el World Gold Council.

Consecuencia del alto precio del petróleo

El detonante de la jornada fue el nuevo estancamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó una propuesta iraní para resolver el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte relevante del suministro mundial de energía.

El petróleo Brent llegó a avanzar más de 3% y superó los 108 dólares por barril. El incremento reavivó los temores de que los costos energéticos mantengan elevada la inflación y obliguen a la Reserva Federal a conservar las tasas altas durante más tiempo o incluso a realizar nuevos incrementos.



Ese mecanismo colocó al peso y al oro del mismo lado de la operación, ya que las mayores expectativas de tasas en Estados Unidos favorecieron al dólar y elevaron los rendimientos de los bonos del Tesoro, restando atractivo tanto a las monedas emergentes como a los metales preciosos.

El rendimiento del Treasury a 10 años se movió alrededor de 5.20%, mientras que los bonos a dos años acumulan un incremento cercano a 56 puntos base durante septiembre, su mayor avance mensual desde febrero de 2023.

¿Por qué cae el oro si aumenta la inflación?

Aunque el oro suele considerarse una cobertura frente a la inflación y la incertidumbre geopolítica, su comportamiento también depende del costo de oportunidad frente a instrumentos que sí pagan intereses.





Cuando aumentan los rendimientos reales de los bonos estadounidenses, los inversionistas pueden obtener una mayor rentabilidad en activos considerados seguros sin asumir el costo de mantener un metal que no genera cupones.