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Peso y oro, víctimas del repunte del petróleo y los bonos de EU

El tipo de cambio se acerca a los 18 pesos por dólar. El encarecimiento del crudo reavivó las expectativas de inflación y tasas altas en Estados Unidos, reduciendo la exposición al oro.
lun 28 septiembre 2026 12:48 PM
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El peso mexicano y el oro retrocedieron ante el repunte del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. (DALL-E)

El peso mexicano y el precio del oro profundizaron sus pérdidas este lunes, presionados por una nueva escalada de los precios del petróleo y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, una combinación que fortaleció al dólar y redujo el atractivo de los activos que no generan intereses.

El tipo de cambio se ubicó en 17.8551 pesos por dólar a las 11:37 horas de Ciudad de México. Frente a la referencia de 17.7148 unidades del viernes, la moneda mexicana acumulaba una depreciación de 0.79%, equivalente a poco más de 14 centavos.

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Con este movimiento, el peso se acercó nuevamente a la zona de 17.90 a 18 unidades por dólar y conservaba menos de 1% de apreciación frente al cierre de 2025, por lo que estaba cerca de borrar por completo su avance acumulado en el año.

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La presión fue todavía mayor en el mercado de metales, los futuros del oro para diciembre bajaban 3.56%, a 4,167.34 dólares por onza, mientras que el oro al contado retrocedía 3.48%, a 4,136.18 dólares. La caída extendió el ajuste de la semana pasada, cuando el precio de referencia de la London Bullion Market Association perdió 2%, hasta 4,261 dólares por onza, de acuerdo con el World Gold Council.

Consecuencia del alto precio del petróleo

El detonante de la jornada fue el nuevo estancamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó una propuesta iraní para resolver el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte relevante del suministro mundial de energía.

El petróleo Brent llegó a avanzar más de 3% y superó los 108 dólares por barril. El incremento reavivó los temores de que los costos energéticos mantengan elevada la inflación y obliguen a la Reserva Federal a conservar las tasas altas durante más tiempo o incluso a realizar nuevos incrementos.

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Ese mecanismo colocó al peso y al oro del mismo lado de la operación, ya que las mayores expectativas de tasas en Estados Unidos favorecieron al dólar y elevaron los rendimientos de los bonos del Tesoro, restando atractivo tanto a las monedas emergentes como a los metales preciosos.

El rendimiento del Treasury a 10 años se movió alrededor de 5.20%, mientras que los bonos a dos años acumulan un incremento cercano a 56 puntos base durante septiembre, su mayor avance mensual desde febrero de 2023.

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Aunque el oro suele considerarse una cobertura frente a la inflación y la incertidumbre geopolítica, su comportamiento también depende del costo de oportunidad frente a instrumentos que sí pagan intereses.

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Cuando aumentan los rendimientos reales de los bonos estadounidenses, los inversionistas pueden obtener una mayor rentabilidad en activos considerados seguros sin asumir el costo de mantener un metal que no genera cupones.

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El World Gold Council señaló que el oro permanece bajo presión por el fuerte aumento de las tasas nominales y reales estadounidenses, así como por el fortalecimiento del dólar. Además, durante la semana pasada los fondos cotizados respaldados por oro registraron su primera salida semanal desde mediados de julio y los inversionistas redujeron sus posiciones largas en futuros.

El organismo ubica entre 5.25% y 5.32% la siguiente zona técnica relevante para el rendimiento del Treasury a 10 años, después de que superó claramente la barrera psicológica de 5%. Un avance adicional de las tasas podría prolongar la presión sobre el metal.

Las bolsas también resienten la presión

El aumento del petróleo y de los rendimientos soberanos se extendió a los mercados accionarios. Wall Street abrió a la baja, el Dow Jones perdió inicialmente 0.64%, el Nasdaq 0.49% y el S&P 500 0.41%. Más adelante, el Nasdaq 100 retrocedía 0.86%, a 30,345.96 puntos, mientras que el S&P 500 se ubicaba en 7,701.49 unidades.

Las bolsas europeas también cerraron mayoritariamente con pérdidas. Londres bajó 0.10%; Fráncfort, 0.13%; Milán, 0.21%, y Madrid, 0.33%. París fue la excepción, con un avance marginal de 0.01%.

En México, la presión fue más moderada, aunque alcanzó a las compañías vinculadas con materias primas y tasas, con apenas una baja de 0.18%. Peñoles retrocedía 1.59%, a 886.20 pesos, en medio del desplome del oro; Banorte perdía 1.63%, Cemex 1.50%, Arca Continental 1.15% y Regional 2.08%. En contraste, Alsea avanzaba 1.60%, Bimbo 1.25%, Asur 1.11%, Chedraui 0.63% y Walmart de México 0.58%.

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Oro y metales preciosos Peso

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