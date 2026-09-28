El tipo de cambio llega a 18 pesos por dólar, tras estancamiento de negociaciones en Medio Oriente

El peso cerró la sesión con una depreciación de 1.79%, dentro de un rango de 17.68 a 18 pesos por dólar, de acuerdo con Monex. Para las operaciones overnight, se espera un intervalo de entre 17.85 y 18.05 pesos por dólar.

Detrás de la caída está principalmente el deterioro de la percepción de riesgo internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó una propuesta iraní relacionada con el fin de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque mediadores de Qatar preparaban nuevas conversaciones por separado con representantes de Teherán y Washington.

La incertidumbre sobre el estrecho, una ruta crucial para el mercado energético internacional, volvió a colocar al petróleo en el centro de atención de los inversionistas. Los precios del crudo llegaron a subir más de 4 dólares por barril durante las primeras operaciones del lunes, aunque posteriormente moderaron el avance ante las expectativas de nuevas gestiones diplomáticas. El Brent se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril.

El petróleo vuelve a complicar el panorama para la Fed

El encarecimiento de la energía está teniendo un efecto más amplio sobre los mercados, pues eleva el riesgo de nuevas presiones inflacionarias y, con ello, la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria más restrictiva.

El mercado llegó a descontar alrededor de 70% de probabilidad de que la Fed realice un segundo incremento consecutivo de su tasa en octubre. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense siguieron aumentando y el rendimiento del bono a 30 años alcanzó durante la jornada su mayor nivel desde mayo de 2004.

Para el peso mexicano, un dólar fortalecido por la aversión al riesgo coincide con una reducción del atractivo relativo de las tasas mexicanas frente a las estadounidenses. Monex señaló que las posiciones especulativas publicadas por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entre el 16 y el 22 de septiembre mostraron una tercera reducción semanal consecutiva de las apuestas a favor del peso, mientras las posiciones en contra de la moneda aumentaron 14%.