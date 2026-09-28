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El tipo de cambio llega a 18 pesos por dólar, tras estancamiento de negociaciones en Medio Oriente

Las negociaciones frustradas entre Estados Unidos e Irán impulsaron los bonos del Tesoro y fortalecieron al dólar.
lun 28 septiembre 2026 04:58 PM
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Imagen ilustrativa con un billete de 500 pesos y otro de 100 dólares con una pantalla gráfica con el tipo de cambio a 18 por dólar y más al fondo imagenes alusivas a la industria petrolera
El peso mexicano llegó momentáneamente a 18 unidades por dólar, presionado por la tensión entre Estados Unidos e Irán, el repunte del petróleo y la búsqueda de refugio en el dólar. (DALL-E)

El tipo de cambio llegó momentáneamente a 18 pesos por dólar poco después del cierre de mercados, debido al estancamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. El panorama pone presión sobre el precio del petróleo, la inflación e impulsa a los bonos del Tesoro y al dólar estadounidense.

La moneda mexicana extendió este lunes la depreciación que ha registrado durante septiembre, en una jornada marcada por la búsqueda de activos considerados de refugio y por el temor de que los elevados precios de la energía mantengan las presiones inflacionarias a nivel mundial.

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El peso cerró la sesión con una depreciación de 1.79%, dentro de un rango de 17.68 a 18 pesos por dólar, de acuerdo con Monex. Para las operaciones overnight, se espera un intervalo de entre 17.85 y 18.05 pesos por dólar.

Detrás de la caída está principalmente el deterioro de la percepción de riesgo internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó una propuesta iraní relacionada con el fin de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque mediadores de Qatar preparaban nuevas conversaciones por separado con representantes de Teherán y Washington.

La incertidumbre sobre el estrecho, una ruta crucial para el mercado energético internacional, volvió a colocar al petróleo en el centro de atención de los inversionistas. Los precios del crudo llegaron a subir más de 4 dólares por barril durante las primeras operaciones del lunes, aunque posteriormente moderaron el avance ante las expectativas de nuevas gestiones diplomáticas. El Brent se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril.

El petróleo vuelve a complicar el panorama para la Fed

El encarecimiento de la energía está teniendo un efecto más amplio sobre los mercados, pues eleva el riesgo de nuevas presiones inflacionarias y, con ello, la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria más restrictiva.

El mercado llegó a descontar alrededor de 70% de probabilidad de que la Fed realice un segundo incremento consecutivo de su tasa en octubre. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense siguieron aumentando y el rendimiento del bono a 30 años alcanzó durante la jornada su mayor nivel desde mayo de 2004.

Para el peso mexicano, un dólar fortalecido por la aversión al riesgo coincide con una reducción del atractivo relativo de las tasas mexicanas frente a las estadounidenses. Monex señaló que las posiciones especulativas publicadas por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entre el 16 y el 22 de septiembre mostraron una tercera reducción semanal consecutiva de las apuestas a favor del peso, mientras las posiciones en contra de la moneda aumentaron 14%.

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La firma añadió que también se observa un incremento de la volatilidad implícita en los vencimientos de corto plazo, una señal de mayor demanda de coberturas cambiarias ante el riesgo de nuevos movimientos en el USD/MXN.

Wall Street cae y la BMV termina plana

El deterioro del apetito por riesgo también golpeó a las bolsas estadounidenses. El Dow Jones perdió 0.67%, el Nasdaq retrocedió 0.92% y el S&P 500 cayó 0.77%.

Las acciones fueron presionadas por la combinación de petróleo caro y mayores rendimientos de los bonos, debido a que unas tasas más altas incrementan el costo financiero de las empresas y reducen el atractivo relativo de las valuaciones bursátiles.

En México, el S&P/BMV IPC mostró mayor resistencia y terminó en 64,944.41 puntos, con una baja marginal de 0.07%, equivalente a 47.82 unidades.

Los inversionistas locales también asimilaron la publicación de la balanza comercial de México. En agosto se registró un superávit de 605 millones de dólares, después del déficit de 848 millones observado en julio, aunque la cifra quedó por debajo de las expectativas del mercado.

Entre enero y agosto, México acumuló un superávit comercial de 9,860 millones de dólares, frente al déficit de 913 millones registrado en el mismo periodo de 2025. Las exportaciones crecieron 40.4% anual en agosto, mientras las importaciones aumentaron 34.2%, informó el Inegi.

Peso queda a merced de Irán, petróleo y datos de EU

El comportamiento del tipo de cambio durante los próximos días dependerá en buena medida de dos frentes: cualquier avance diplomático entre Estados Unidos e Irán y los nuevos datos económicos estadounidenses.

La agenda incluirá cifras del mercado laboral, entre ellas las vacantes JOLTS, además de indicadores que permitirán evaluar la persistencia de las presiones inflacionarias. Mientras no exista una señal clara de distensión en Medio Oriente, el petróleo seguirá funcionando como un canal de transmisión hacia las expectativas de inflación y tasas de interés, mientras un dólar fortalecido y los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses pueden mantener bajo presión a las monedas emergentes.

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