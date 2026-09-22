La calificadora elevó de 1.0% a 1.4% su pronóstico de crecimiento para México en 2026, una revisión de 0.4 puntos porcentuales frente a su estimación anterior. Para 2027 mantuvo sin cambios su previsión de 1.8%, mientras que para 2028 anticipa un avance de 2.0%.

La mejora para este año refleja el desempeño de la economía mexicana durante el segundo trimestre, que superó las expectativas de Fitch, así como una previsión más favorable para Estados Unidos, el principal socio comercial del país.

El PIB de México creció 1.4% trimestral entre abril y junio de 2026, después de contraerse 0.3% en los primeros tres meses del año. La producción aumentó en los principales sectores económicos.

No obstante, Fitch precisó que buena parte del repunte se concentró en abril. Los indicadores mensuales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registraron caídas de la actividad en mayo y junio, una señal de que la recuperación todavía enfrenta dificultades para mantener un ritmo sostenido.

Exportaciones dan impulso

Las exportaciones continuarán como uno de los principales soportes de la economía mexicana, de acuerdo con el Global Economic Outlook de septiembre de Fitch.

En su escenario central, la calificadora prevé que México conservará un trato arancelario relativamente favorable en Estados Unidos, pese al riesgo de que las negociaciones comerciales se tensen durante las revisiones del T-MEC.

Esa ventaja permitiría al país mantener una mejor posición frente a otros proveedores del mercado estadounidense. El panorama, sin embargo, será más complicado para la industria automotriz, que enfrenta aranceles que reducen la competitividad de los vehículos fabricados en México.

Fitch también advirtió que las revisiones anuales del T-MEC prolongarán la incertidumbre sobre la política comercial. Este entorno podría llevar a algunas empresas a posponer proyectos hasta conocer con mayor claridad las reglas bajo las cuales operará la integración productiva de Norteamérica.

