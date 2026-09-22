La economía mexicana crecerá más de lo previsto en 2026, impulsada por las exportaciones, el auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos y un trato arancelario relativamente favorable. Sin embargo, Fitch Ratings advirtió que la incertidumbre alrededor del T-MEC y algunos cambios internos pueden contener la inversión y limitar la recuperación.
Fitch mejora a 1.4% el crecimiento de México para 2026 por el impulso de EU y la IA
La economía mexicana crecerá más de lo previsto en 2026, impulsada por las exportaciones, el auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos y un trato arancelario relativamente favorable. Sin embargo, Fitch Ratings advirtió que la incertidumbre alrededor del T-MEC y algunos cambios internos pueden contener la inversión y limitar la recuperación.
La calificadora elevó de 1.0% a 1.4% su pronóstico de crecimiento para México en 2026, una revisión de 0.4 puntos porcentuales frente a su estimación anterior. Para 2027 mantuvo sin cambios su previsión de 1.8%, mientras que para 2028 anticipa un avance de 2.0%.
La mejora para este año refleja el desempeño de la economía mexicana durante el segundo trimestre, que superó las expectativas de Fitch, así como una previsión más favorable para Estados Unidos, el principal socio comercial del país.
El PIB de México creció 1.4% trimestral entre abril y junio de 2026, después de contraerse 0.3% en los primeros tres meses del año. La producción aumentó en los principales sectores económicos.
No obstante, Fitch precisó que buena parte del repunte se concentró en abril. Los indicadores mensuales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registraron caídas de la actividad en mayo y junio, una señal de que la recuperación todavía enfrenta dificultades para mantener un ritmo sostenido.
Exportaciones dan impulso
Las exportaciones continuarán como uno de los principales soportes de la economía mexicana, de acuerdo con el Global Economic Outlook de septiembre de Fitch.
En su escenario central, la calificadora prevé que México conservará un trato arancelario relativamente favorable en Estados Unidos, pese al riesgo de que las negociaciones comerciales se tensen durante las revisiones del T-MEC.
Esa ventaja permitiría al país mantener una mejor posición frente a otros proveedores del mercado estadounidense. El panorama, sin embargo, será más complicado para la industria automotriz, que enfrenta aranceles que reducen la competitividad de los vehículos fabricados en México.
Fitch también advirtió que las revisiones anuales del T-MEC prolongarán la incertidumbre sobre la política comercial. Este entorno podría llevar a algunas empresas a posponer proyectos hasta conocer con mayor claridad las reglas bajo las cuales operará la integración productiva de Norteamérica.
La IA toma fuerza
Otro de los factores que explican la mejor perspectiva para México es el auge de la inversión en inteligencia artificial en Estados Unidos.
Fitch señaló que el volumen de las exportaciones mexicanas de mercancías aumentó considerablemente durante el último año , debido en gran medida a los envíos de productos relacionados con la IA, entre ellos los equipos para procesamiento de datos.
Estos bienes están exentos de aranceles en Estados Unidos y su valor ya supera al de las exportaciones mexicanas de vehículos, de acuerdo con el reporte.
El beneficio para la economía nacional, no obstante, tiene una limitante. Estos productos requieren una alta proporción de insumos importados y generan menos valor agregado en México que los automóviles.
Esto significa que una parte importante de los componentes utilizados para fabricar esos equipos procede del extranjero. Pese a ello, Fitch espera que el crecimiento de esas exportaciones tenga efectos positivos sobre el PIB mexicano.
Consumo e inversión
El mercado laboral será otro punto de apoyo para la actividad económica, debido a que la fortaleza del empleo respaldará el consumo de los hogares. Fitch calcula que el consumo privado crecerá 1.7% en 2026 y 2.1% en 2027.
La inversión fija, que cayó 6.3% en 2025, podría recuperarse con un crecimiento de 2.0% este año y de 2.1% el próximo.
La política fiscal también podría ofrecer un mayor respaldo a la economía después de varios años de contención del gasto destinado a inversión física. A ello se suma el Plan México, con el que el gobierno busca atraer capital, desarrollar sectores estratégicos y fortalecer la producción nacional.
Fitch considera que el programa podría impulsar la inversión. Sin embargo, su efecto dependerá de que los planes públicos se conviertan en proyectos y generen condiciones suficientes para movilizar capital privado.
Persisten los riesgos
La mejora del pronóstico para 2026 no elimina los riesgos para el crecimiento. Además de la incertidumbre comercial, Fitch identificó cambios internos que pueden afectar la confianza de las empresas.
Entre ellos mencionó la reforma judicial de 2024 y la reducción prevista de la jornada laboral semanal. La calificadora señaló que ambas medidas podrían debilitar el entorno empresarial, aunque reconoció que su impacto dependerá de la forma en que se implementen.
Una mayor incertidumbre regulatoria, comercial o jurídica podría contener las decisiones de inversión y evitar que la economía alcance una recuperación más vigorosa.
Así, pese a la revisión al alza, el crecimiento de México se mantendría por debajo del promedio anual de 3.0% registrado entre 2021 y 2025.
Banxico mantendría tasa
En materia de inflación, Fitch espera que el indicador cierre 2026 en 4.0%, antes de moderarse a 3.8% en 2027 y a 3.6% en 2028.
La inflación general descendió recientemente por un menor aumento en los precios de los alimentos. La calificadora, sin embargo, anticipa un repunte durante los próximos meses conforme el encarecimiento internacional de los productos agropecuarios se traslade al mercado mexicano.
El fenómeno de El Niño representa otro riesgo para los precios, debido a sus posibles efectos sobre la producción y el costo de los alimentos.
A pesar de estas presiones, Fitch considera que el umbral para que el Banco de México vuelva a subir su tasa de referencia es elevado. Su previsión es que la tasa permanezca en 6.5% durante 2026, 2027 y 2028.
La calificadora también anticipa una depreciación gradual del peso ante el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. Proyecta un tipo de cambio de 17.60 pesos por dólar al cierre de 2026, de 18 pesos en 2027 y de 18.50 pesos en 2028.