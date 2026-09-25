Openbank capta 48 pesos por cada peso que presta; ahora quiere acelerar el crédito

Sin embargo, este panorama comienza a cambiar, Alejandro Berman, Chief Growth Officer de Openbank México, reconoció en una entrevista para Expansión, que el crédito todavía representa una parte pequeña del negocio, pero asegura que acelerar su colocación se ha convertido en una de las prioridades estratégicas de la institución.



“Efectivamente nuestra cartera de crédito va creciendo, pero todavía es relativamente pequeña”, dijo Berman en entrevista con Expansión. El directivo adelantó que Openbank tiene metas “muy agresivas” de colocación, aunque declinó revelar cifras específicas. “La cartera de crédito va a crecer, va a crecer más de lo que ha venido creciendo”, afirmó. “Sin duda es una de las prioridades estratégicas que tenemos en Openbank este año y el que viene”.

La apuesta ocurre después de que el banco consiguió superar 1.5 millones de clientes en México, según Berman, en menos de dos años de operación. La captación ha sido impulsada, entre otros factores, por una oferta de rendimiento de hasta 13% anual sobre los primeros 30,000 pesos. Ahora el reto es utilizar esa base de clientes y depósitos para desarrollar el otro lado del balance.

Prestar más, pero no a cualquier costo

Berman sostiene que la diferencia entre captación y crédito no debe cerrarse simplemente colocando financiamiento con mayor rapidez. “Dar productos de crédito en este país que tiene alta demanda por productos de crédito no es lo difícil, lo difícil es hacerlo de manera responsable, cuidando los indicadores de cartera”, señaló.

El objetivo, dijo, es avanzar a un ritmo que permita un crecimiento “sostenible, con bases sólidas y prudentes”. Openbank actualmente concentra buena parte de su oferta crediticia en tarjetas. Su tarjeta Open ofrece 3% de cashback en compras digitales y consumos en bares y restaurantes, además de la posibilidad de diferir compras desde la aplicación.

A esa oferta se sumó recientemente una tarjeta en alianza con Cinépolis . Berman aseguró que durante su primer mes el producto superó “por mucho” las metas previstas. Pero la estrategia no terminará en tarjetas, el directivo adelantó que preparan nuevas alianzas y productos adicionales de crédito, aunque no detalló cuáles serán ni sus fechas de lanzamiento.

“En los siguientes meses, trimestres y años vamos a ver cómo se acelera nuestra cartera de crédito para que se balancee, como en muchas instituciones, con lo que tenemos en nuestro saldo de depósitos”, dijo.

Al preguntarle si el reducido tamaño actual de la cartera responde principalmente a cautela frente al riesgo, a la maduración de los clientes o a que Openbank todavía construye su oferta, Berman respondió que se trata de una combinación.

“Queremos ser evidentemente muy responsables con la construcción de nuestra cartera y estamos construyendo los flujos en el producto que nos permitan acelerar el crecimiento”.

