Tipo de cambio cercano a 18 pesos por dólar y Wall Street titubea ante petróleo, tasas y datos de empleo

El dato de JOLTS introduce una señal de menor demanda por trabajadores en momentos en que los inversionistas evalúan cuánto espacio tendrá la Fed para seguir elevando las tasas. La atención se desplazará ahora hacia los siguientes indicadores de empleo e inflación de Estados Unidos, incluidos el reporte de nóminas no agrícolas y el índice de precios del gasto en consumo personal, PCE.
La BMV avanza; Wall Street opera mixto
En México, el S&P/BMV IPC avanzaba alrededor de 0.7%, hasta 65,405 puntos, después de cerrar el lunes en 64,944 unidades. El principal índice mexicano acumula así una recuperación después de la volatilidad observada en las últimas sesiones.
En Wall Street predominaban movimientos práctocamente sin movimiento, el S&P 500 se ubicaba alrededor de 7,683 puntos, mientras el Nasdaq Composite operaba cerca de 26,806 unidades, con los inversionistas balanceando las señales de moderación laboral contra el efecto de tasas de interés todavía elevadas.
La presión sobre los mercados de renta variable se mantiene debido a que el aumento de los rendimientos de los bonos encarece el financiamiento de las empresas y eleva el atractivo relativo de los instrumentos de renta fija. Los bonos soberanos globales atraviesan uno de sus meses de mayor presión de los últimos años, con el rendimiento estadounidense a 10 años nuevamente por encima de 5%.
El petróleo da un respiro
El petróleo, otro de los factores que han alimentado las preocupaciones inflacionarias durante las últimas semanas, retrocedía este martes. El WTI caía alrededor de 2.1%, a 90.65 dólares por barril, mientras el Brent descendía cerca de 1.9%, a 103.32 dólares. La caída ocurrió después de que Arabia Saudita recuperó parte de su capacidad de exportación mediante el oleoducto Este-Oeste, reduciendo parcialmente las preocupaciones sobre la oferta provenientes de Medio Oriente.
Pese al descenso de la jornada, los precios continúan elevados y representan un riesgo para las expectativas de inflación y las decisiones de los bancos centrales. El Brent todavía acumula un avance cercano a 14% durante septiembre, mientras el WTI registra una ganancia mensual de alrededor de 5.6%.