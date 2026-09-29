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Tipo de cambio cercano a 18 pesos por dólar y Wall Street titubea ante petróleo, tasas y datos de empleo

El peso inicia otra jornada presionado, ante altibajos para Wall Street. Aunque la caída en el empleo de EU da un respiro al mercado, la presión del petróleo y los bonos frena el entusiasmo.
mar 29 septiembre 2026 08:49 AM
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Billetes de 500 pesos mexicanos y dólares estadounidenses frente a una gráfica financiera, mientras el peso pierde terreno ante el dólar.
El peso mexicano intenta recuperar terreno tras superar las 18 unidades por dólar, mientras los inversionistas evalúan señales de enfriamiento del empleo en Estados Unidos y el impacto de los altos rendimientos de los bonos del Tesoro. (Imagen generada con DALL-E)

El peso mexicano rondaba las 18 unidades por dólar la mañana de este martes, en una jornada marcada por la fortaleza global del billete verde y los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los inversionistas procesaban nuevas señales de enfriamiento en el mercado laboral estadounidense.

A las 10:10 horas de Nueva York, el tipo de cambio se ubicaba en 17.9581 pesos por dólar, después de haber superado nuevamente durante la sesión el nivel de 18 unidades. La moneda mexicana comenzó la jornada con una recuperación marginal después de las pérdidas acumuladas en sesiones anteriores.

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Banco Base explicó que el movimiento respondió principalmente a una toma de utilidades y una corrección después de que el dólar superó los 18 pesos, nivel que no se observaba desde finales de marzo.

Sin embargo, el dólar mantiene fortaleza frente a otras divisas debido a los elevados rendimientos de la deuda estadounidense y a las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años llegó el lunes a 5.27%, su mayor nivel desde 2007, mientras que el bono a 30 años alcanzó niveles no vistos desde 2004.

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Imagen ilustrativa con un billete de 500 pesos y otro de 100 dólares con una pantalla gráfica con el tipo de cambio a 18 por dólar y más al fondo imagenes alusivas a la industria petrolera
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El tipo de cambio llega a 18 pesos por dólar, tras estancamiento de negociaciones en Medio Oriente


Esta combinación ha reducido el atractivo relativo de las operaciones de carry trade con el peso, que aprovechan el diferencial entre las tasas mexicanas y estadounidenses. Tras el reciente incremento de la Fed, la brecha entre ambas tasas se redujo a alrededor de 250 puntos base.

Banco Base revisó por ello su estimación para el tipo de cambio al cierre de 2026 de 17.80 a 18.20 pesos por dólar, y considera posibles niveles superiores a 18.50 pesos en episodios de mayor aversión al riesgo.

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, señaló el lunes que la depreciación reciente del peso no representa, hasta ahora, una presión inflacionaria adicional a la incorporada en los pronósticos del banco central. También destacó que la política monetaria mexicana no tiene que reaccionar mecánicamente a los movimientos de la Reserva Federal, dadas las diferencias entre ambas economías.

Las vacantes laborales en EU caen más de lo esperado

Los mercados recibieron además una señal de moderación del mercado laboral estadounidense, las vacantes de empleo descendieron a 7.079 millones en agosto, desde 7.335 millones en julio, cifra que fue revisada al alza. El resultado quedó por debajo de la expectativa de aproximadamente 7.230 millones de puestos disponibles.

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Imagen editorial generada en formato horizontal 16:9, sin texto ni logotipos. Representa al peso entre el dólar, la volatilidad cambiaria y el mercado estadounidense de bonos.
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El peso queda atrapado entre la Fed y la deuda récord de Estados Unidos


Las contrataciones se mantuvieron prácticamente sin cambios en 5.2 millones, mientras que las renuncias permanecieron en 3.1 millones y los despidos en alrededor de 1.6 millones, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

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El dato de JOLTS introduce una señal de menor demanda por trabajadores en momentos en que los inversionistas evalúan cuánto espacio tendrá la Fed para seguir elevando las tasas. La atención se desplazará ahora hacia los siguientes indicadores de empleo e inflación de Estados Unidos, incluidos el reporte de nóminas no agrícolas y el índice de precios del gasto en consumo personal, PCE.

La BMV avanza; Wall Street opera mixto

En México, el S&P/BMV IPC avanzaba alrededor de 0.7%, hasta 65,405 puntos, después de cerrar el lunes en 64,944 unidades. El principal índice mexicano acumula así una recuperación después de la volatilidad observada en las últimas sesiones.

En Wall Street predominaban movimientos práctocamente sin movimiento, el S&P 500 se ubicaba alrededor de 7,683 puntos, mientras el Nasdaq Composite operaba cerca de 26,806 unidades, con los inversionistas balanceando las señales de moderación laboral contra el efecto de tasas de interés todavía elevadas.

La presión sobre los mercados de renta variable se mantiene debido a que el aumento de los rendimientos de los bonos encarece el financiamiento de las empresas y eleva el atractivo relativo de los instrumentos de renta fija. Los bonos soberanos globales atraviesan uno de sus meses de mayor presión de los últimos años, con el rendimiento estadounidense a 10 años nuevamente por encima de 5%.

El petróleo da un respiro

El petróleo, otro de los factores que han alimentado las preocupaciones inflacionarias durante las últimas semanas, retrocedía este martes. El WTI caía alrededor de 2.1%, a 90.65 dólares por barril, mientras el Brent descendía cerca de 1.9%, a 103.32 dólares. La caída ocurrió después de que Arabia Saudita recuperó parte de su capacidad de exportación mediante el oleoducto Este-Oeste, reduciendo parcialmente las preocupaciones sobre la oferta provenientes de Medio Oriente.

Pese al descenso de la jornada, los precios continúan elevados y representan un riesgo para las expectativas de inflación y las decisiones de los bancos centrales. El Brent todavía acumula un avance cercano a 14% durante septiembre, mientras el WTI registra una ganancia mensual de alrededor de 5.6%.

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