Tipo de cambio cercano a 18 pesos por dólar y Wall Street titubea ante petróleo, tasas y datos de empleo

Banco Base explicó que el movimiento respondió principalmente a una toma de utilidades y una corrección después de que el dólar superó los 18 pesos, nivel que no se observaba desde finales de marzo.

Sin embargo, el dólar mantiene fortaleza frente a otras divisas debido a los elevados rendimientos de la deuda estadounidense y a las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años llegó el lunes a 5.27%, su mayor nivel desde 2007, mientras que el bono a 30 años alcanzó niveles no vistos desde 2004.



Esta combinación ha reducido el atractivo relativo de las operaciones de carry trade con el peso, que aprovechan el diferencial entre las tasas mexicanas y estadounidenses. Tras el reciente incremento de la Fed, la brecha entre ambas tasas se redujo a alrededor de 250 puntos base.

Banco Base revisó por ello su estimación para el tipo de cambio al cierre de 2026 de 17.80 a 18.20 pesos por dólar, y considera posibles niveles superiores a 18.50 pesos en episodios de mayor aversión al riesgo.

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, señaló el lunes que la depreciación reciente del peso no representa, hasta ahora, una presión inflacionaria adicional a la incorporada en los pronósticos del banco central. También destacó que la política monetaria mexicana no tiene que reaccionar mecánicamente a los movimientos de la Reserva Federal, dadas las diferencias entre ambas economías.

Las vacantes laborales en EU caen más de lo esperado

Los mercados recibieron además una señal de moderación del mercado laboral estadounidense, las vacantes de empleo descendieron a 7.079 millones en agosto, desde 7.335 millones en julio, cifra que fue revisada al alza. El resultado quedó por debajo de la expectativa de aproximadamente 7.230 millones de puestos disponibles.



Las contrataciones se mantuvieron prácticamente sin cambios en 5.2 millones, mientras que las renuncias permanecieron en 3.1 millones y los despidos en alrededor de 1.6 millones, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

