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El peso mexicano toca un mínimo de más de 9 meses y cotiza en 18.42 por dólar

La moneda mexicana se ve presionada por disrupción de flujo de petróleo, inflación al alza y la demanda de coberturas en el mercado de divisas
jue 01 octubre 2026 10:46 AM
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Billetes de 500 pesos mexicanos y dólares estadounidenses frente a una gráfica financiera, mientras el peso pierde terreno ante el dólar.
El dólar, medido a través del Índice DXY, registró un nivel máximo desde el 10 de abril de 2025 en las 101.99 unidades, impulsado por una mayor demanda por refugio y el sentimiento global de aversión al riesgo, señaló Monex. (Imagen generada con DALL-E)

El tipo de cambio tocó un máximo de 18.42 pesos tras la apertura de mercados de este jueves, en la medida que el dólar se fortalece a nivel mundial. La depreciación del peso y otras monedas emergentes se debe a la incertidumbre por el suministro de petróleo, las presiones sobre la inflación y una mayor demanda de coberturas ante el riesgo financiero. De este modo, el peso mexicano tocó un mínimo de más de 9 meses frente al dólar.

El dólar, medido a través del Índice DXY, registró un nivel máximo desde el 10 de abril de 2025 en las 101.99 unidades, impulsado por una mayor demanda por refugio y el sentimiento global de aversión al riesgo, señaló Monex.

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La mayor aversión al riesgo y el repunte del dólar se profundizaron después de que se dio a conocer un informe de diversas refinerías chinas que suspendieron cargamentos de combustibles y petróleo pactados para octubre, debido a que el país asiático está priorizando la protección de sus reservas energéticas. Esto en el contexto del estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la consecuente reapertura del Estrecho de Ormuz, por donde pasaba, hasta antes del conflicto, cerca del 20% de los flujos de petróleo a nivel global.

Así, la referencia estadounidense de petróleo, WTI, cotiza en 91.72 dólares por barril, con una ganancia de 1.46% con relación al cierre anterior. Mientras futuros del petróleo Brent cotizan en 100.82 dólares por barril, un repunte intradía de 2.88%.

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En el mercado bursátil, Wall Street abrió al alza, impulsada por los valores ligados a la inteligencia artificial (IA) tras los buenos resultados del fabricante de chips Micron. Sin embargo, más tarde el mercado corrigió a la baja y, cerca del mediodía, el S%P 500 cotizaba con una pérdida de 0.21%, mientras el índice tecnológico Nasdaq descendía 0.18%.

En México, el índice de referencia S&P/BMV IPC cotiza en 63,341.92 unidades, es decir, con una caída de -1.36% con relación al cierre anterior. Las caídas más pronunciadas fueron las de GAP (-4.31%) y VOLARA. (-3.67%).

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