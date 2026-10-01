El peso mexicano toca un mínimo de más de 9 meses y cotiza en 18.42 por dólar

La mayor aversión al riesgo y el repunte del dólar se profundizaron después de que se dio a conocer un informe de diversas refinerías chinas que suspendieron cargamentos de combustibles y petróleo pactados para octubre, debido a que el país asiático está priorizando la protección de sus reservas energéticas. Esto en el contexto del estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la consecuente reapertura del Estrecho de Ormuz, por donde pasaba, hasta antes del conflicto, cerca del 20% de los flujos de petróleo a nivel global.

Así, la referencia estadounidense de petróleo, WTI, cotiza en 91.72 dólares por barril, con una ganancia de 1.46% con relación al cierre anterior. Mientras futuros del petróleo Brent cotizan en 100.82 dólares por barril, un repunte intradía de 2.88%.



En el mercado bursátil, Wall Street abrió al alza, impulsada por los valores ligados a la inteligencia artificial (IA) tras los buenos resultados del fabricante de chips Micron. Sin embargo, más tarde el mercado corrigió a la baja y, cerca del mediodía, el S%P 500 cotizaba con una pérdida de 0.21%, mientras el índice tecnológico Nasdaq descendía 0.18%.

En México, el índice de referencia S&P/BMV IPC cotiza en 63,341.92 unidades, es decir, con una caída de -1.36% con relación al cierre anterior. Las caídas más pronunciadas fueron las de GAP (-4.31%) y VOLARA. (-3.67%).