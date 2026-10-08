Tormenta perfecta para el petróleo; huracán, guerra y bajas reservas disparan su precio 5%

El alza respondió al aumento de los incidentes de seguridad en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, una ruta por la que antes del conflicto transitaba alrededor de 20% del petróleo y los combustibles comercializados internacionalmente. Los ataques contra embarcaciones en la zona alcanzaron la semana pasada su mayor frecuencia desde el inicio de la guerra.



“Los precios del petróleo subieron el jueves hasta máximos de una semana, mientras las tensiones en Oriente Medio mostraban pocos signos de moderación y los incidentes de seguridad se intensificaban en la región”, explicó en una nota de análisis Thadeu Dos Santos, director regional de Infinox para América Latina.

El especialista señaló que las condiciones de navegación por el estrecho de Ormuz siguen bajo presión y que los esfuerzos diplomáticos todavía no se traducen en un acuerdo capaz de mejorar sustancialmente el transporte de energéticos.

Los riesgos también aumentaron en el mar Rojo, debido a nuevos ataques de los hutíes contra objetivos saudíes y a la continuidad de los combates en Yemen. Estos acontecimientos incrementaron las preocupaciones sobre la infraestructura energética y las rutas marítimas de la región.





Tormenta perfecta para los precios del petróleo

El incremento del crudo también recibió impulso desde Estados Unidos. Los inventarios comerciales disminuyeron 3.2 millones de barriles durante la semana pasada, una caída mayor de la prevista, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética.

Al mismo tiempo, el huracán Isaias obligó a los operadores a suspender alrededor de 25% de la producción petrolera y 16% de la extracción de gas natural en el golfo de México estadounidense. Shell y Chevron se encuentran entre las empresas que redujeron preventivamente sus operaciones.

Dos Santos advirtió que la duración del repunte dependerá de la velocidad con la que regresen las plataformas estadounidenses y de los posibles daños provocados por el huracán en la infraestructura marítima.

También existen factores que podrían contener los precios. La AIE acordó acelerar la liberación coordinada de reservas, mientras Arabia Saudita utiliza su oleoducto Este-Oeste para enviar más crudo al mercado sin depender del estrecho de Ormuz.