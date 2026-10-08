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Tormenta perfecta para el petróleo; huracán, guerra y bajas reservas disparan su precio 5%

El aumento de los ataques en Oriente Medio y el cierre preventivo de producción en el golfo de México impulsaron al Brent por encima de 105 dólares y reavivaron el temor a una inflación persistente.
jue 08 octubre 2026 09:14 AM
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Imagen aérea de un barco petrolero en el estrecho de ormuz
El petróleo se disparó cerca de 5% ante la escalada de ataques en Oriente Medio y el cierre preventivo de producción en el golfo de México estadounidense, presionando a las bolsas y los rendimientos de los bonos.
 (-/AFP)

Los precios del petróleo se dispararon cerca de 5% este jueves ante el aumento de los ataques contra embarcaciones y objetivos energéticos en Oriente Medio, lo que reavivó las preocupaciones por la inflación y presionó a las bolsas y a los bonos gubernamentales.

Tras la apertura de mercados en México y Estados Unidos, los futuros del petróleo Brent avanzaban 4.97%, a 105.18 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) subía 4.51%, a 92.26 dólares. Ambos contratos se ubicaron en sus niveles más altos en más de una semana.

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El alza respondió al aumento de los incidentes de seguridad en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, una ruta por la que antes del conflicto transitaba alrededor de 20% del petróleo y los combustibles comercializados internacionalmente. Los ataques contra embarcaciones en la zona alcanzaron la semana pasada su mayor frecuencia desde el inicio de la guerra.

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“Los precios del petróleo subieron el jueves hasta máximos de una semana, mientras las tensiones en Oriente Medio mostraban pocos signos de moderación y los incidentes de seguridad se intensificaban en la región”, explicó en una nota de análisis Thadeu Dos Santos, director regional de Infinox para América Latina.

El especialista señaló que las condiciones de navegación por el estrecho de Ormuz siguen bajo presión y que los esfuerzos diplomáticos todavía no se traducen en un acuerdo capaz de mejorar sustancialmente el transporte de energéticos.

Los riesgos también aumentaron en el mar Rojo, debido a nuevos ataques de los hutíes contra objetivos saudíes y a la continuidad de los combates en Yemen. Estos acontecimientos incrementaron las preocupaciones sobre la infraestructura energética y las rutas marítimas de la región.

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Tormenta perfecta para los precios del petróleo

El incremento del crudo también recibió impulso desde Estados Unidos. Los inventarios comerciales disminuyeron 3.2 millones de barriles durante la semana pasada, una caída mayor de la prevista, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética.

Al mismo tiempo, el huracán Isaias obligó a los operadores a suspender alrededor de 25% de la producción petrolera y 16% de la extracción de gas natural en el golfo de México estadounidense. Shell y Chevron se encuentran entre las empresas que redujeron preventivamente sus operaciones.

Dos Santos advirtió que la duración del repunte dependerá de la velocidad con la que regresen las plataformas estadounidenses y de los posibles daños provocados por el huracán en la infraestructura marítima.

También existen factores que podrían contener los precios. La AIE acordó acelerar la liberación coordinada de reservas, mientras Arabia Saudita utiliza su oleoducto Este-Oeste para enviar más crudo al mercado sin depender del estrecho de Ormuz.

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“Una aceleración de las liberaciones coordinadas de reservas por parte de la IEA y un mayor uso de rutas alternativas de exportación podrían ayudar a limitar las presiones sobre la oferta”, señaló el directivo de Infinox.

Wall Street abre a la baja por petróleo y bonos

La Bolsa de Nueva York abrió en terreno negativo, presionada por el incremento de los energéticos y de los rendimientos de los bonos del Tesoro. En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía 0.34%, el Nasdaq retrocedía 0.46% y el S&P 500 cedía 0.37%.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantenía cerca de 5.35%, próximo a máximos de 24 años. Las tasas de largo plazo subieron ante la posibilidad de que el encarecimiento de la energía prolongue las presiones inflacionarias y obligue a la Reserva Federal a mantener una política monetaria restrictiva.

Las minutas de la reunión de septiembre mostraron que la mayoría de los integrantes de la Fed considera probable otro aumento de tasas antes de finalizar el año. Sin embargo, el mercado mantiene como escenario principal una pausa en octubre y concentra sus apuestas de incremento en diciembre.

Las tasas elevadas presionan a las acciones porque encarecen el financiamiento de empresas y consumidores, además de reducir el valor presente de las utilidades esperadas, particularmente en compañías tecnológicas y otros sectores con valuaciones altas.

El peso resiste y la BMV intenta recuperarse

El peso mexicano se mantenía estable a pesar del fortalecimiento internacional del dólar y del incremento de la aversión al riesgo. A las 8:38 horas de Ciudad de México, el tipo de cambio se ubicaba en 17.9696 pesos por dólar, ligeramente por debajo de las 17.9791 unidades registradas al cierre anterior.

El S&P/BMV IPC subía cerca de 0.30%, a 64,848.39 puntos, con datos retrasados de las 8:03 horas. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores acumulaba un rendimiento de 9.96% en 2026.

El petróleo más caro tiene efectos mixtos para México. Puede favorecer los ingresos por exportaciones petroleras, pero también eleva los costos de combustibles, transporte y producción, lo que complica la trayectoria de la inflación y las decisiones de Banco de México.

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Bolsa de Nueva York IPC Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

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