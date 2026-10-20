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El fin de las "propinas jugosas": los turistas extranjeros gastan cada vez menos en México

En los primeros ocho meses de 2026, la llegada de turistas internacionales aumentó 3.9% anual, pero los ingresos asociados a ese segmento avanzaron apenas 0.6%.
mar 20 octubre 2026 01:59 PM
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Playa de Cancún con arena blanca, mar turquesa y turistas disfrutando del agua; en primer plano hay una sombrilla azul, una colchoneta inflable y toallas sobre la arena.
Los destinos de playa son los que más han resentido el fenómeno, impactando no solo a los hoteleros sino también a restaurantes y operadores turísticos. (FOTO: CARL DE SOUZA/AFP.)

México recibe más turistas internacionales que antes de la pandemia, pero el aumento de visitantes ya no se traduce en un crecimiento equivalente de los ingresos que generan. En los primeros ocho meses de 2026, la llegada de turistas extranjeros creció 3.9% anual, mientras que los ingresos asociados a ese segmento avanzaron apenas 0.6%, una diferencia que refleja la pérdida de dinamismo del gasto turístico.

La desaceleración ocurre mientras los destinos mexicanos enfrentan una mayor competencia internacional y algunos de los principales centros de playa registran caídas en la llegada de visitantes, la ocupación hotelera y las tarifas. Para los empresarios del sector, el menor dinamismo también evidencia la falta de una estrategia institucional sostenida para promocionar a México en el extranjero.

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Entre 2018 y 2025, los ingresos por turismo internacional pasaron de 20,366 millones a 31,715 millones de dólares, un incremento nominal de 55.7%, de acuerdo con datos del Banco de México . En el mismo periodo, el número de turistas internacionales aumentó 15.7%, de 41.3 millones a 47.8 millones.

Los destinos de playa resienten el menor dinamismo

Jorge Paoli, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), atribuye parte de la pérdida de dinamismo a la apreciación del peso.

El superpeso nos ha encarecido como país, la inseguridad que no se ha podido controlar y al no tener una voz profesional que cuente buenas noticias se vuelve fundamental ese esfuerzo de promoción
Jorge Paoli


Los destinos de playa son los que más han resentido el fenómeno.

Puerto Vallarta reportó retrocesos en sus indicadores hoteleros. En septiembre, la tarifa promedio cayó 9.4% y el ingreso por habitación disponible, conocido como RevPAR, acumuló una reducción de 17.8% en el año, según Daniel Torres, director de la asociación hotelera del destino.

Las tarifas más bajas presionan los ingresos de los establecimientos de hospedaje, pero también afecta a los negocios que dependen del gasto de los turistas, desde restaurantes y operadores de transporte hasta comercios y prestadores de actividades recreativas.

Solamente el 20% del gasto de los turistas se gasta en el hotel. El 80% va a la gastronomía, los transportes, al comercio y a una serie de servicios
Armando García


En ese escenario, los hoteleros consideran que la promoción ayudaría a sostener la presencia del país en los mercados internacionales. “Nuestros recursos no son suficientes, entonces hay que etiquetar, hay que apostarle a la promoción, porque el apostar en la promoción, sin duda, va a resultar el mejor resultado para el empleo, el país y nuestra industria turística”, sostuvo Torres.

De acuerdo con Paoli, el presupuesto turístico disminuyó 63.2% entre 2012 y 2027, al pasar de 5,037 millones a 1,851.3 millones de pesos, sin considerar los recursos del Derecho de No Residente (DNR), un cobro aplicado a visitantes extranjeros.

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El representante hotelero también señaló que México retrocedió del lugar 13 al 20 en el ranking de marca país de Brand Finance entre 2017 y 2026. A su juicio, la reducción de la promoción institucional ha limitado la capacidad del país para posicionarse frente a destinos que compiten por los mismos viajeros.

“Haberle cerrado la llave a la promoción de la marca México en el mundo ha tenido una consecuencia muy grande. Se generó un espejismo de que nos podíamos dar el lujo de seguir ganando participación sin invertir en promoción ni infraestructura”, afirmó Paoli.

Los empresarios reconocen que hoteles, aerolíneas y gobiernos locales mantienen iniciativas para atraer visitantes. Sin embargo, sostienen que esos esfuerzos no sustituyen una campaña nacional capaz de dar continuidad a la marca México y competir con los presupuestos de promoción de otros países.

Toda la industria está convencida de que una de las variables es la de dejar de promover como si México no lo requiriera cuando todo el resto de los competidores sí lo hacen
Antonio Cosío

Los hoteleros buscan recursos del DNR

Antonio Cosío, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), considera que el país debería invertir entre 105 y 240 millones de euros en promoción turística, tomando como referencia los presupuestos de España y Turquía. España destina alrededor de 105 millones de euros a ese propósito, Turquía cerca de 240 millones de euros y República Dominicana, 80 millones de dólares, según las cifras presentadas por el sector.

“El 6% de nuestros ingresos lo destinamos nosotros a ventas y promoción. Lo seguimos invirtiendo, pero no es suficiente porque no tenemos esa inversión institucional de la marca México hacia el país”, señaló Cosío.

Una de las propuestas del sector consiste en destinar una parte de los ingresos del Derecho de No Residente a financiar la promoción turística internacional.

Los empresarios sostienen que ese mecanismo permitiría contar con recursos vinculados al flujo de visitantes extranjeros, en lugar de depender exclusivamente de asignaciones presupuestales que pueden cambiar de un año a otro.

La industria mantiene conversaciones con la Secretaría de Turismo para desarrollar acciones conjuntas. Entre ellas figura una campaña publicitaria con una asignación extraordinaria de 100 millones de pesos para 2026.

No obstante, los hoteleros advierten que esos recursos no están garantizados como una partida recurrente para 2027, por lo que consideran necesario establecer una fuente de financiamiento que dé continuidad a las campañas.

La propuesta no se limita a la publicidad. Los representantes del sector también piden inversiones en infraestructura, conectividad aérea y medidas para atender los problemas de seguridad que afectan la percepción de los destinos.

El objetivo es que la promoción se acompañe de condiciones que faciliten la llegada de visitantes y su desplazamiento dentro del país. De lo contrario, una mayor exposición internacional no necesariamente se traduciría en más turistas ni en un incremento sostenido del gasto.

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Turismo Impuestos

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