El fin de las "propinas jugosas": los turistas extranjeros gastan cada vez menos en México

El representante hotelero también señaló que México retrocedió del lugar 13 al 20 en el ranking de marca país de Brand Finance entre 2017 y 2026. A su juicio, la reducción de la promoción institucional ha limitado la capacidad del país para posicionarse frente a destinos que compiten por los mismos viajeros.
“Haberle cerrado la llave a la promoción de la marca México en el mundo ha tenido una consecuencia muy grande. Se generó un espejismo de que nos podíamos dar el lujo de seguir ganando participación sin invertir en promoción ni infraestructura”, afirmó Paoli.
Los empresarios reconocen que hoteles, aerolíneas y gobiernos locales mantienen iniciativas para atraer visitantes. Sin embargo, sostienen que esos esfuerzos no sustituyen una campaña nacional capaz de dar continuidad a la marca México y competir con los presupuestos de promoción de otros países.
Toda la industria está convencida de que una de las variables es la de dejar de promover como si México no lo requiriera cuando todo el resto de los competidores sí lo hacen
Antonio Cosío
Los hoteleros buscan recursos del DNR
Antonio Cosío, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), considera que el país debería invertir entre 105 y 240 millones de euros en promoción turística, tomando como referencia los presupuestos de España y Turquía. España destina alrededor de 105 millones de euros a ese propósito, Turquía cerca de 240 millones de euros y República Dominicana, 80 millones de dólares, según las cifras presentadas por el sector.
“El 6% de nuestros ingresos lo destinamos nosotros a ventas y promoción. Lo seguimos invirtiendo, pero no es suficiente porque no tenemos esa inversión institucional de la marca México hacia el país”, señaló Cosío.
Una de las propuestas del sector consiste en destinar una parte de los ingresos del Derecho de No Residente a financiar la promoción turística internacional.
Los empresarios sostienen que ese mecanismo permitiría contar con recursos vinculados al flujo de visitantes extranjeros, en lugar de depender exclusivamente de asignaciones presupuestales que pueden cambiar de un año a otro.
La industria mantiene conversaciones con la Secretaría de Turismo para desarrollar acciones conjuntas. Entre ellas figura una campaña publicitaria con una asignación extraordinaria de 100 millones de pesos para 2026.
No obstante, los hoteleros advierten que esos recursos no están garantizados como una partida recurrente para 2027, por lo que consideran necesario establecer una fuente de financiamiento que dé continuidad a las campañas.
La propuesta no se limita a la publicidad. Los representantes del sector también piden inversiones en infraestructura, conectividad aérea y medidas para atender los problemas de seguridad que afectan la percepción de los destinos.
El objetivo es que la promoción se acompañe de condiciones que faciliten la llegada de visitantes y su desplazamiento dentro del país. De lo contrario, una mayor exposición internacional no necesariamente se traduciría en más turistas ni en un incremento sostenido del gasto.