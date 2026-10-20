El fin de las "propinas jugosas": los turistas extranjeros gastan cada vez menos en México

Entre 2018 y 2025, los ingresos por turismo internacional pasaron de 20,366 millones a 31,715 millones de dólares, un incremento nominal de 55.7%, de acuerdo con datos del Banco de México . En el mismo periodo, el número de turistas internacionales aumentó 15.7%, de 41.3 millones a 47.8 millones.

Los destinos de playa resienten el menor dinamismo

Jorge Paoli, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), atribuye parte de la pérdida de dinamismo a la apreciación del peso.

El superpeso nos ha encarecido como país, la inseguridad que no se ha podido controlar y al no tener una voz profesional que cuente buenas noticias se vuelve fundamental ese esfuerzo de promoción Jorge Paoli



Los destinos de playa son los que más han resentido el fenómeno.

Puerto Vallarta reportó retrocesos en sus indicadores hoteleros. En septiembre, la tarifa promedio cayó 9.4% y el ingreso por habitación disponible, conocido como RevPAR, acumuló una reducción de 17.8% en el año, según Daniel Torres, director de la asociación hotelera del destino.

Las tarifas más bajas presionan los ingresos de los establecimientos de hospedaje, pero también afecta a los negocios que dependen del gasto de los turistas, desde restaurantes y operadores de transporte hasta comercios y prestadores de actividades recreativas.

Solamente el 20% del gasto de los turistas se gasta en el hotel. El 80% va a la gastronomía, los transportes, al comercio y a una serie de servicios Armando García



En ese escenario, los hoteleros consideran que la promoción ayudaría a sostener la presencia del país en los mercados internacionales. “Nuestros recursos no son suficientes, entonces hay que etiquetar, hay que apostarle a la promoción, porque el apostar en la promoción, sin duda, va a resultar el mejor resultado para el empleo, el país y nuestra industria turística”, sostuvo Torres.

De acuerdo con Paoli, el presupuesto turístico disminuyó 63.2% entre 2012 y 2027, al pasar de 5,037 millones a 1,851.3 millones de pesos, sin considerar los recursos del Derecho de No Residente (DNR), un cobro aplicado a visitantes extranjeros.