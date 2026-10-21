Aunque la televisión de paga ha perdido terreno frente al crecimiento de las plataformas de streaming, se mantiene como una herramienta comercial para integrar paquetes, retener clientes y elevar el ingreso promedio por usuario.

En un mercado donde captar nuevos suscriptores resulta cada vez más desafiante, la posibilidad de ofrecer varios servicios bajo una misma relación comercial puede fortalecer la fidelidad de los consumidores y reducir su migración hacia otros operadores.

La convergencia también permite coordinar recursos de red, aprovechar la infraestructura disponible y diseñar ofertas que respondan a las necesidades de hogares y empresas, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Para América Móvil, sumar la televisión de paga completaría su portafolio y le permitiría competir en condiciones comerciales distintas frente a operadores que ya ofrecen servicios integrados.

Telmex ha buscado acercarse a ese mercado mediante promociones para sus clientes de banda ancha que incluyen servicios de video, como Claro video y Netflix, que comercializa desde 2019. Sin embargo, estos productos no equivalen a una concesión para prestar televisión restringida, por lo que la empresa no puede ofrecer ese servicio de manera formal.

Una restricción que se remonta a 1990

La aspiración de Carlos Slim de llevar a Telmex al mercado de televisión de paga se remonta a más de tres décadas. Desde 1990, la concesión de la empresa le impide distribuir señales de televisión.

Desde entonces, Telmex ha buscado autorización para ofrecer este servicio ante distintas autoridades, entre ellas la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El intento más reciente se articuló a través de Claro video, pero el IFT rechazó el proyecto en enero de 2022. Las restricciones no responden únicamente al título de concesión de Telmex, sino también a la posición de América Móvil en el mercado de telecomunicaciones, que ha motivado la imposición de obligaciones especiales para limitar los riesgos de concentración.

De acuerdo con los últimos datos de la CRT, correspondientes al cuarto trimestre de 2025, América Móvil concentra 59.9% de los ingresos de la industria de telecomunicaciones. En el mercado móvil, su participación alcanza 57.5%, mientras que en los servicios fijos, a través de Telmex, llega a 40.9%.