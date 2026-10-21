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La compra de AT&T por Televisa abre una nueva oportunidad para que Slim lleve a Telmex a la televisión de paga

La integración de los activos de AT&T, Izzi y Sky reaviva la disputa de Carlos Slim por llevar a Telmex al negocio de la televisión de paga y solicitar la revisión de las restricciones regulatorias de América Móvil.
mié 21 octubre 2026 05:55 AM
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El empresario Carlos Slim sentado explicando un tema en una conferencia de prensa.
La aspiración de Carlos Slim de llevar a Telmex al mercado de televisión de paga se remonta a más de tres décadas. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

La integración de los negocios de AT&T México, Izzi y Sky bajo el control de Televisa abre un nuevo frente en la disputa de Carlos Slim por entrar al mercado de televisión de paga. La operación, valuada en 2,000 millones de dólares, daría origen a un competidor capaz de combinar telefonía móvil, internet fijo y contenidos , una oferta que América Móvil busca desarrollar desde hace más de dos décadas, pero que las restricciones regulatorias han impedido consolidar.

La transacción también coincide con un momento clave para la regulación de las telecomunicaciones en México. La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) iniciaron la revisión bienal de las medidas impuestas a América Móvil por su condición de Agente Económico Preponderante, un proceso que podría abrir la discusión sobre las obligaciones que limitan la operación de las empresas de Carlos Slim.

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La formación de un competidor con servicios fijos y móviles integrados daría a América Móvil nuevos argumentos para solicitar la autorización que Telmex necesita para ofrecer el servicio de televisión restringida , así como para pedir cambios en las obligaciones de compartición de infraestructura y las tarifas mayoristas que debe cumplir.

“La compra de Televisa traerá un efecto en la regulación. El movimiento sin duda abre un espacio de análisis importante sobre si ya es momento de generar cambios en la regulación de América Móvil porque Televisa se volverá en un verdadero proveedor de servicios unificados, mientras que Telmex y Telcel operan por separado”, consideró Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones.

Para Ramiro Tovar, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y especialista en competencia económica y telecomunicaciones, la operación podría favorecer los intereses de América Móvil durante la revisión regulatoria.

“Argumentará que enfrentará ahora un competidor convergente con respaldo de capital local y que la participación de Telcel se ha erosionado desde los niveles que tenía en 2014, cuando entró la reforma de telecomunicaciones”, consideró el analista del ITAM.

Por qué Slim necesita entrar a la tv de paga en la nueva era de Televisa

Para América Móvil, entrar al mercado de televisión de paga significaría más que sumar un servicio a su portafolio. Le permitiría avanzar hacia la convergencia de sus negocios fijos y móviles, actualmente sujetos a medidas regulatorias que limitan su integración, y competir con una oferta más amplia de servicios para hogares y empresas. Hasta ahora, Telcel y Telmex mantienen una operación separada por sus medidas regulatorias.

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Aunque la televisión de paga ha perdido terreno frente al crecimiento de las plataformas de streaming, se mantiene como una herramienta comercial para integrar paquetes, retener clientes y elevar el ingreso promedio por usuario.

En un mercado donde captar nuevos suscriptores resulta cada vez más desafiante, la posibilidad de ofrecer varios servicios bajo una misma relación comercial puede fortalecer la fidelidad de los consumidores y reducir su migración hacia otros operadores.

La convergencia también permite coordinar recursos de red, aprovechar la infraestructura disponible y diseñar ofertas que respondan a las necesidades de hogares y empresas, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Para América Móvil, sumar la televisión de paga completaría su portafolio y le permitiría competir en condiciones comerciales distintas frente a operadores que ya ofrecen servicios integrados.

Telmex ha buscado acercarse a ese mercado mediante promociones para sus clientes de banda ancha que incluyen servicios de video, como Claro video y Netflix, que comercializa desde 2019. Sin embargo, estos productos no equivalen a una concesión para prestar televisión restringida, por lo que la empresa no puede ofrecer ese servicio de manera formal.

Una restricción que se remonta a 1990

La aspiración de Carlos Slim de llevar a Telmex al mercado de televisión de paga se remonta a más de tres décadas. Desde 1990, la concesión de la empresa le impide distribuir señales de televisión.

Desde entonces, Telmex ha buscado autorización para ofrecer este servicio ante distintas autoridades, entre ellas la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El intento más reciente se articuló a través de Claro video, pero el IFT rechazó el proyecto en enero de 2022. Las restricciones no responden únicamente al título de concesión de Telmex, sino también a la posición de América Móvil en el mercado de telecomunicaciones, que ha motivado la imposición de obligaciones especiales para limitar los riesgos de concentración.

De acuerdo con los últimos datos de la CRT, correspondientes al cuarto trimestre de 2025, América Móvil concentra 59.9% de los ingresos de la industria de telecomunicaciones. En el mercado móvil, su participación alcanza 57.5%, mientras que en los servicios fijos, a través de Telmex, llega a 40.9%.

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Estas participaciones constituyen uno de los principales argumentos para mantener las restricciones al grupo. Otros operadores han señalado que autorizar a Telmex a ofrecer televisión de paga podría reforzar su posición en el sector y ampliar las ventajas que obtiene de su presencia en los mercados de telefonía e internet.

Sin embargo, el presidente honorario de América Móvil y Grupo Carso, Carlos Slim ha afirmado en sus conferencias anuales que Telmex ha dejado de ser dominante .

Además, en mayo de este año, declaró que su entrada a la televisión de paga llegó a estar cerca de concretarse durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien, de acuerdo con su versión, habría comprometido respaldo para la autorización de una concesión que finalmente no se otorgó.

“Llevamos 25 años sin entrar a la televisión de paga y sin que a Telmex, sin que ningún gobierno le haya autorizado la concesión, incluido el de López Obrador a pesar de que nos dijo que sí”, afirmó el empresario en su conferencia de prensa en mayo pasado.

El señalamiento reabre una discusión que ha estado marcada por decisiones de regulación y cambios en el mercado de telecomunicaciones en México. El desenlace dependerá de las evaluaciones de las autoridades de competencia y de si consideran que existen condiciones para permitir la entrada de Telmex a ese mercado sin afectar la competencia.

Para Slim, la operación de Televisa podría reavivar una disputa histórica; para los reguladores, el desafío será determinar si el nuevo escenario competitivo justifica modificar las reglas que han condicionado la expansión de América Móvil.

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Telecomunicaciones

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