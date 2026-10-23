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El peso toma un respiro, pero se encamina a siete semanas de pérdidas

El dólar cotiza en 18.67 pesos este viernes, aunque la moneda mexicana se perfila a su séptima semana de pérdidas. El petróleo sube cerca de 3% y las bolsas de México y Estados Unidos retroceden.
vie 23 octubre 2026 09:27 AM
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Ilustración de un barco de papel hecho con un billete de 200 pesos sobre un mar negro de petróleo, con olas que forman una línea bursátil descendente y una plataforma petrolera al fondo.
El peso mexicano recupera terreno este viernes, aunque se encamina a su séptima semana de pérdidas, mientras el alza del petróleo presiona a las bolsas. (Ilustración generada con asistencia de la IA)

El peso mexicano se encamina a su séptima semana de pérdidas, a pesar de que este viernes recuperó parte del terreno perdido. El tipo de cambio cotiza en 18.67 pesos por dólar, después de que datos de inflación y crecimiento económico mantuvieran la perspectiva de que el Banco de México dejará sin cambios la tasa de interés en su próxima decisión de política monetaria.

Las bolsas de México y Estados Unidos operaban mayormente a la baja este viernes 23 de octubre, mientras el petróleo subía alrededor de 3%, en una jornada marcada por las tensiones en Medio Oriente y la cautela tras la caída de las acciones tecnológicas del jueves.

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¿En cuánto cotiza el dólar este viernes?

El peso mexicano se apreciaba durante la mañana y el tipo de cambio se ubicaba en 18.6680 pesos por dólar, alrededor de las 8:34 horas, tiempo del centro de México. La recuperación llegaba después de una sesión nocturna en la que el dólar osciló entre 18.69 y 18.81 pesos.

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Monex señaló que, pese al avance de este viernes, la moneda mexicana se perfilaba a registrar su séptima semana consecutiva de pérdidas, presionada por el riesgo geopolítico y la aversión global al riesgo. La institución también destacó el aumento generalizado de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, con la tasa a 10 años alrededor de 4.99%, y la expectativa de que la Reserva Federal mantenga sin cambios su tasa de interés en la reunión de la próxima semana.

La BMV retrocede ante subida del petróleo

En la apertura de mercados, el Dow Jones encabezaba las pérdidas en Wall Street, con un descenso de 1.44%, hasta las 52,107.37 unidades. El S&P 500 retrocedía 0.59%, a 7,618.38 puntos. Y el Nasdaq 100 mostraba un comportamiento distinto, con una ganancia de 0.12%, a 28,994.52 unidades, aunque el mercado seguía bajo presión después de las ventas del jueves, asociadas con nuevas dudas sobre las valuaciones de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

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En México, el S&P/BMV IPC bajaba 0.37%, a 69,629.06 puntos, una pérdida de 260.67 unidades respecto del cierre anterior.

Al mismo tiempo, el crudo estadounidense WTI avanzaba 3.03%, a 102.48 dólares por barril, mientras el Brent, referencia internacional, ganaba 2.70%, a 116.22 dólares, cerca de los máximos alcanzados durante la guerra entre Irán y Estados Unidos, iniciada en febrero.

El encarecimiento de la energía añade presión sobre las perspectivas de inflación y las expectativas de tasas de interés, en un entorno en el que los inversionistas también evalúan la volatilidad de las grandes tecnológicas. En el mercado energético también destacaba el envío de un cargamento de diésel ruso hacia Estados Unidos, después del acuerdo entre Moscú y Washington.

El petrolero Agioi Fanendes salió del puerto ruso de Primorsk con unas 40,000 toneladas de combustible y tenía como destino Nueva York, según información de seguimiento marítimo.

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