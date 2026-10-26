Real brasileño se hunde tras triunfo de Lula; peso mexicano se mantiene bajo los 18.62 por dólar

Antes de la apertura del mercado accionario, los futuros del Ibovespa habían registrado pérdidas cercanas a 18%. Ese movimiento corresponde a contratos que anticipan la dirección de la bolsa y debe distinguirse de la caída del índice al contado que provocó la suspensión.

La reacción refleja el desarme de las apuestas por una victoria de Bolsonaro. Los inversionistas habían incorporado a los precios la expectativa de una mayor disciplina fiscal; el triunfo de Lula reavivó las dudas sobre la trayectoria del gasto, el déficit y la deuda pública.





El dólar se dispara frente al real brasileño

La moneda estadounidense llegó a negociarse alrededor de 5.60 reales, con un incremento cercano a 12.5% frente al viernes. En la cotización de Bloomberg, a las 8:10 horas del centro de México, el dólar se ubicaba en 5.5052 reales, por debajo de dichos niveles de tensión.

El nerviosismo también alcanzó al mercado de deuda. Los inversionistas exigieron mayores rendimientos y se cancelaron emisiones ante la volatilidad, una señal de que el ajuste podría encarecer el financiamiento. La atención estará en las señales fiscales de Lula y su capacidad de negociar con el Congreso.





La BMV retrocede en la apertura

En México, el S&P/BMV IPC operaba en 69,220.51 puntos, con dirección negativa, a las 7:49 horas del centro del país. Por su parte, el peso se negociaba en 18.6167 unidades por dólar a las 8:11 horas. Los movimientos mostraban que el mercado cambiario mexicano no reproducía la magnitud del ajuste brasileño.

En Nueva York, el Dow Jones abrió con un avance de 0.47%, el Nasdaq ganó 0.32% y el S&P 500 subió 0.38%, al comenzar una semana marcada por los resultados de grandes empresas tecnológicas.

De acuerdo con Monex, los inversionistas evaluarán los reportes de Alphabet, Microsoft y Amazon, especialmente sus inversiones en inteligencia artificial. También seguirán las decisiones de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón.

El descenso del petróleo contribuía al mejor ánimo internacional: en el reporte matutino de Monex, el WTI bajaba 2.23%, a 100.97 dólares por barril, y el Brent retrocedía 1.60%, a 114.85 dólares, ante señales de una posible reducción de las tensiones en Medio Oriente.

