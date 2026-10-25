Lula da Silva conquista un cuarto mandato y prolonga su legado político en Brasil

Votaciones cerradas contra el hijo de Bolsonaro

Desde la primer vuelta, celebrada el 4 de octubre, existió poca diferencia con Lula obteniendo 45.16% de los votos válidos, frente a 47.03% de Flávio Bolsonaro.

Este domingo, a las 14:00 horas de Brasilia cerraron las urnas, sin embargo, existió una prolongación luego de que Lula denunciara obstáculos en el transporte público para ir a votar en algunas ciudades del noreste donde tiene su base electoral como Salvador de Bahia.



"Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara", había dicho Lula frente a su casa en Sao Paulo.

La campaña de Bolsonaro había pedido posteriormente la prórroga por dos horas en algunos municipios del sur y sureste, donde es favorito, debido a "intensas lluvias".

De una infancia humilde al movimiento sindical

Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns, en el estado brasileño de Pernambuco. Fue el séptimo de ocho hijos de una familia que migró a São Paulo cuando él era niño, en busca de mejores oportunidades económicas.

Durante su infancia trabajó en distintos oficios. A los 14 años comenzó a trabajar formalmente y estudió para convertirse en tornero mecánico en el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai).

Su vida cambió cuando se incorporó al sector metalúrgico y comenzó a participar en la organización sindical. En 1975 fue elegido presidente del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema.

A finales de la década de 1970, Lula ganó notoriedad nacional al encabezar huelgas que reclamaban mejores salarios y condiciones laborales durante la dictadura militar brasileña.

En 1980 participó en la fundación del Partido de los Trabajadores, una organización que reunió a sindicalistas, movimientos sociales, intelectuales y sectores de izquierda.

Lula participó en las movilizaciones de las Diretas Já, que exigían elecciones presidenciales directas, y en 1986 fue elegido diputado federal por São Paulo.