Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Lula da Silva conquista un cuarto mandato y prolonga su legado político en Brasil

De líder sindical a presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva construyó una carrera marcada por programas sociales, escándalos judiciales y un regreso histórico al poder.
dom 25 octubre 2026 06:50 PM
Añadir Expansión en Google
Lula Da Silva.
Por cuarta ocasión, Lula da Silva fue electo para ocupar la presidencia de Brasil. (JUAN BARRETO/AFP)

Luiz Inácio Lula da Silva pasó de trabajar como obrero de São Paulo a convertirse por cuarta ocasión, y segunda consecutiva, en presidente de Brasil, tras derrotar a Flávio Bolsonaro.

A sus 80 años, Lula tendrá un nuevo mandato presidencial, tras el conteo de segunda vuelta en la que obtuvo 51.78% de la votación. Frente al 48.22% de Flávio Bolsonaro.

Con esta decisión, dará continuidad a su proyecto político que comenzó a consolidarse a principios de siglo, cuando llegó por primera vez a la presidencia, y que recuperó fuerza después de su victoria electoral de 2022.

Publicidad

Votaciones cerradas contra el hijo de Bolsonaro

Desde la primer vuelta, celebrada el 4 de octubre, existió poca diferencia con Lula obteniendo 45.16% de los votos válidos, frente a 47.03% de Flávio Bolsonaro.

Este domingo, a las 14:00 horas de Brasilia cerraron las urnas, sin embargo, existió una prolongación luego de que Lula denunciara obstáculos en el transporte público para ir a votar en algunas ciudades del noreste donde tiene su base electoral como Salvador de Bahia.

Jair Bolsonaro a la izquierda y Lula da Silva en la derecha.
Internacional

Brasil vuelve a las urnas con Lula y Flávio Bolsonaro en una elección que se define en una segunda vuelta


"Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara", había dicho Lula frente a su casa en Sao Paulo.

La campaña de Bolsonaro había pedido posteriormente la prórroga por dos horas en algunos municipios del sur y sureste, donde es favorito, debido a "intensas lluvias".

De una infancia humilde al movimiento sindical

Lula da Silva nació el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns, en el estado brasileño de Pernambuco. Fue el séptimo de ocho hijos de una familia que migró a São Paulo cuando él era niño, en busca de mejores oportunidades económicas.

Durante su infancia trabajó en distintos oficios. A los 14 años comenzó a trabajar formalmente y estudió para convertirse en tornero mecánico en el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai).

Su vida cambió cuando se incorporó al sector metalúrgico y comenzó a participar en la organización sindical. En 1975 fue elegido presidente del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo y Diadema.

A finales de la década de 1970, Lula ganó notoriedad nacional al encabezar huelgas que reclamaban mejores salarios y condiciones laborales durante la dictadura militar brasileña.

En 1980 participó en la fundación del Partido de los Trabajadores, una organización que reunió a sindicalistas, movimientos sociales, intelectuales y sectores de izquierda.

Lula participó en las movilizaciones de las Diretas Já, que exigían elecciones presidenciales directas, y en 1986 fue elegido diputado federal por São Paulo.

Publicidad

Las derrotas electorales antes de llegar al poder

Lula compitió por primera vez por la presidencia en 1989, en las primeras elecciones presidenciales directas después de la dictadura militar. Llegó a la segunda vuelta, pero perdió frente a Fernando Collor de Mello.

Volvió a competir en 1994 y 1998, y en ambas ocasiones fue derrotado por Fernando Henrique Cardoso.

lula da silva
El presidente brasileño participó en la fundación del Partido de los Trabajadores en 1980, una organización que reunió a sindicalistas y movimientos sociales.

En la campaña de 2002 presentó una imagen más moderada, con lo que ganó la elección frente a José Serra, candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). El 1 de enero de 2003 asumió la Presidencia de Brasil y se convirtió en el primer mandatario surgido de las filas del PT.

Sus primeros gobiernos y los programas sociales

Durante sus dos primeros mandatos, entre 2003 y 2010, Lula colocó la reducción de la pobreza y la ampliación del consumo entre las prioridades de su administración.

Uno de los programas más representativos fue Bolsa Família, también impulsó políticas para ampliar el acceso a la educación superior, fortalecer el salario mínimo y mejorar las condiciones de vida de sectores históricamente excluidos.

En esos años, Brasil experimentó un periodo de crecimiento económico favorecido, entre otros factores, por el auge internacional de las materias primas y la expansión del consumo interno.

Imagen área de la Laguna de Cuyutlán, ubicada en Manzanillo, Colima.
México

Manzanillo busca expandir su puerto... pero pescadores y salineros de Cuyutlán temen perder su sustento

El país ganó mayor protagonismo en los foros internacionales y Lula promovió una política exterior orientada a fortalecer los vínculos con América Latina, África y otras economías emergentes.

Al terminar su segundo mandato, en 2010, dejó la Presidencia con altos niveles de popularidad. Su sucesora, Dilma Rousseff, también perteneciente al PT, ganó las elecciones de ese año con su respaldo.

Publicidad

El caso Lava Jato y su paso por prisión

En 2014, la operación anticorrupción Lava Jato comenzó a investigar una red de sobornos y contratos irregulares vinculados con la empresa petrolera estatal Petrobras y distintas constructoras.

El expresidente fue acusado de recibir beneficios relacionados con contratos públicos. En 2017 fue condenado en uno de los procesos y, en abril de 2018, ingresó en prisión, lo que le impidió participar en las elecciones presidenciales de ese año.

presidente de brasil
Por cuarta ocasión, Lula da Silva fue electo para ocupar la presidencia de Brasil.

Lula permaneció encarcelado durante 580 días, hasta noviembre de 2019, cuando fue liberado después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) modificara el criterio sobre el momento en que una persona puede comenzar a cumplir una condena.

En marzo de 2021, el juez del STF Edson Fachin anuló sus condenas por considerar que el tribunal de Curitiba que lo había juzgado no tenía competencia para conocer esos casos. Posteriormente, el máximo tribunal también confirmó la parcialidad del juez Sergio Moro en uno de los procesos.

Sus partidarios denunciaron que había sido víctima de una persecución judicial, mientras que sus adversarios sostuvieron que las investigaciones habían expuesto problemas de corrupción en el sistema político.

¿Qué propone Lula para su nuevo mandato?

El programa electoral de Lula para 2026 busca dar continuidad a las políticas sociales y a la estrategia económica de su gobierno. Su propuesta coloca la reducción de la desigualdad, la inversión pública y el fortalecimiento de los servicios públicos entre sus prioridades.

Entre sus objetivos se encuentra aumentar la contribución de los sectores de mayores ingresos y fortalecer la capacidad productiva nacional.

A la par, ha defendido la reducción de la jornada de trabajo y la discusión sobre el esquema conocido como 6x1, en el que una persona trabaja seis días y descansa uno.

Con información de AFP.

Tags

Luiz Inácio Lula da Silva Brasil Va por México

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad