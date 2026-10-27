Un exdirectivo de Meta quiere reemplazar Word, Excel y PowerPoint con Inteligencia Artificial

Su propuesta parte de la idea de en lugar de incorporar asistentes de IA a las aplicaciones tradicionales, Ndoc pretende reunir las funciones de varias herramientas en un solo espacio de trabajo diseñado alrededor de esta tecnología.

¿Qué es Ndoc y cómo pretende reemplazar a Microsoft Office?

Ndoc es una plataforma de productividad que busca integrar la creación de documentos, presentaciones y análisis de datos en un mismo entorno, sin que los usuarios necesiten cambiar constantemente de aplicación.

Actualmente, una persona puede utilizar Excel para analizar cifras, Word para redactar un informe, PowerPoint para presentar los resultados y ChatGPT para solicitar ayuda con algunas de estas tareas. El proyecto de Patel pretende concentrar ese proceso en una sola herramienta.

La plataforma contempla tres componentes principales: uno para presentaciones, otro para desarrollar explicaciones y análisis con sus respectivas referencias, y un tercero para trabajar con modelos de datos.

Este último componente también permite consultar scripts de Python, un lenguaje de programación que se utiliza, entre otras funciones, para procesar información y realizar cálculos.

La competencia por el trabajo con inteligencia artificial

La llegada de Ndoc ocurre mientras las principales compañías tecnológicas buscan que sus herramientas de IA participen en más actividades laborales.

Microsoft incorpora funciones de Copilot a sus aplicaciones de productividad, mientras Google integra Gemini en Workspace. Ambas empresas también desarrollan agentes capaces de ejecutar tareas que requieren consultar información y trabajar entre distintas aplicaciones.

La diferencia que plantea Ndoc está en su punto de partida. Microsoft y Google incorporan inteligencia artificial a ecosistemas que cuentan con millones de usuarios, mientras que la startup de Patel pretende construir una plataforma desde cero alrededor de estas capacidades.