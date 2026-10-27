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Un exdirectivo de Meta quiere reemplazar Word, Excel y PowerPoint con Inteligencia Artificial

Rohit Patel dejó Meta después de ocho años para crear Ndoc, una plataforma que busca competir con Microsoft Office y Google Workspace mediante herramientas de inteligencia artificial.
mar 27 octubre 2026 11:25 AM
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Computadora portátil sobre un escritorio con interfaces de Microsoft 365 y Google Workspace, que muestran aplicaciones para crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones.
Microsoft Office y Google Workspace enfrentan nuevas propuestas de productividad basadas en inteligencia artificial, como Ndoc, la plataforma que desarrolla el exdirectivo de Meta Rohit Patel. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

La inteligencia artificial ya permite redactar documentos, analizar datos y crear presentaciones, pero un exdirectivo de Meta considera que el siguiente paso consiste en reemplazar las aplicaciones que millones de personas utilizan para trabajar. Rohit Patel dejó la compañía de Mark Zuckerberg después de ocho años para desarrollar Ndoc, una plataforma que pretende competir directamente con Microsoft Office y Google Workspace.

De acuerdo con información publicada por TechCrunch, Patel ocupó un puesto directivo en Meta Superintelligence Labs, la división de inteligencia artificial de la empresa. Ahora busca trasladar su experiencia al mercado del software de productividad, donde Microsoft y Google mantienen una fuerte presencia con herramientas como Word, Excel, PowerPoint, Docs y Sheets.

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Su propuesta parte de la idea de en lugar de incorporar asistentes de IA a las aplicaciones tradicionales, Ndoc pretende reunir las funciones de varias herramientas en un solo espacio de trabajo diseñado alrededor de esta tecnología.

¿Qué es Ndoc y cómo pretende reemplazar a Microsoft Office?

Ndoc es una plataforma de productividad que busca integrar la creación de documentos, presentaciones y análisis de datos en un mismo entorno, sin que los usuarios necesiten cambiar constantemente de aplicación.

Actualmente, una persona puede utilizar Excel para analizar cifras, Word para redactar un informe, PowerPoint para presentar los resultados y ChatGPT para solicitar ayuda con algunas de estas tareas. El proyecto de Patel pretende concentrar ese proceso en una sola herramienta.

La plataforma contempla tres componentes principales: uno para presentaciones, otro para desarrollar explicaciones y análisis con sus respectivas referencias, y un tercero para trabajar con modelos de datos.

Este último componente también permite consultar scripts de Python, un lenguaje de programación que se utiliza, entre otras funciones, para procesar información y realizar cálculos.

La competencia por el trabajo con inteligencia artificial

La llegada de Ndoc ocurre mientras las principales compañías tecnológicas buscan que sus herramientas de IA participen en más actividades laborales.

Microsoft incorpora funciones de Copilot a sus aplicaciones de productividad, mientras Google integra Gemini en Workspace. Ambas empresas también desarrollan agentes capaces de ejecutar tareas que requieren consultar información y trabajar entre distintas aplicaciones.

La diferencia que plantea Ndoc está en su punto de partida. Microsoft y Google incorporan inteligencia artificial a ecosistemas que cuentan con millones de usuarios, mientras que la startup de Patel pretende construir una plataforma desde cero alrededor de estas capacidades.

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Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa inicial, con pruebas empresariales y acceso limitado a una versión alfa. La compañía apunta a un lanzamiento más amplio durante 2027, por lo que todavía no existen resultados públicos para determinar si su propuesta puede competir a gran escala con Microsoft y Google.

Meta pierde a otro de sus directivos de inteligencia artificial

La salida de Patel también forma parte de una serie de cambios entre los altos perfiles de Meta. Su partida se suma a las de otros ejecutivos e investigadores, entre ellos Andrew Tulloch, vinculado con el desarrollo de inteligencia artificial; Emily Dalton Smith, responsable de productos de IA para el trabajo, y Joel Kaplan, quien ocupó la dirección de asuntos globales de la compañía.

Durante su trayectoria en Meta, Patel trabajó en evaluación de modelos de inteligencia artificial y aprendizaje por refuerzo, una técnica que permite mejorar el comportamiento de estos sistemas mediante mecanismos de retroalimentación.

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