La misma inteligencia artificial (IA) que convirtió a Anthropic en una de las empresas tecnológicas de mayor crecimiento también puede representar riesgos. La compañía detrás de Claude reconoció que el mal uso de sus modelos, las fallas de los mecanismos de seguridad y los posibles daños ocasionados por sus sistemas, podrían afectar su negocio justo cuando se prepara para vender acciones al público por primera vez.
Anthropic quiere llegar a Wall Street pero advierte que su propia IA puede poner en riesgo el negocio
En un documento oficial de Anthropic presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos se menciona que la empresa busca cotizar en el mercado Nasdaq bajo el símbolo bursátil ANT en una operación que probará si el entusiasmo de los inversionistas por la IA puede sostenerse frente a los costos y riesgos de desarrollar esa tecnología.
La salida a bolsa sería la primera de una de las empresas independientes que lideran la carrera por desarrollar IA avanzada, adelantándose a su principal rival, OpenAI, que ha retrasado su propio debut en los mercados hasta el año que viene y el hecho también sigue a la salida a bolsa de SpaceX en junio, propietaria de la empresa de IA de Elon Musk, xAI.
"Si el uso de nuestros modelos de IA provoca daños, ya sea por su utilización por actores maliciosos o por un uso indebido por parte de terceros, o si las medidas de protección o seguridad de nuestros modelos no logran impedir ese uso indebido", el negocio de la empresa podría verse afectado, menciona el documento.
Para México, el escenario es importante ya que hay empresas y desarrolladores que utilizan herramientas de IA como Claude para automatizar procesos, escribir código y desarrollar servicios digitales y, aunque la salida a bolsa se realizará en Estados Unidos, permitirá conocer con mayor detalle las finanzas de una de las compañías que compiten por convertirse en proveedoras de la tecnología utilizada por negocios de distintos países.
Anthropic multiplica sus ingresos pero todavía enfrenta pérdidas
El documento de registro muestra un rápido crecimiento de las ventas donde alcanzaron los 11,600 millones de dólares entre abril y junio de 2026 frente a 787 millones de dólares durante el mismo trimestre del año pasado.
Para la compañía fundada en el 2021, durante todo el 2025 registró ventas por aproximadamente 4,600 millones de dólares e incluso la compañía también consiguió su primer beneficio operativo trimestral, cercano a los 1,000 millones de dólares. Esto quiere decir que durante ese periodo, los ingresos de sus operaciones superaron los gastos asociados a su actividad principal, antes de considerar otros efectos financieros y contables.
Además, la empresa obtuvo su primer beneficio operativo en ese trimestre, cercano a los 1,000 millones de dólares. Aún así, registró una pérdida total de 66,000 millones de dólares, en su mayoría debido a cargos contables vinculados al aumento de su valor y no a dinero efectivamente gastado.
Sin embargo, el crecimiento no significa que Anthropic ya sea rentable en términos generales porque durante el primer semestre de 2026 acumuló pérdidas netas por aproximadamente 80,700 millones de dólares. Asimismo, el documento también reconoce que la compañía podría no conseguir ni mantener beneficios en el futuro, pese al crecimiento de sus ingresos.
¿Por qué Anthropic advierte sobre los riesgos de su propia IA?
Uno de los aspectos más llamativos del documento es que Anthropic identifica como riesgo comercial aquello que también ha colocado en el centro de su identidad: la seguridad de la inteligencia artificial.
La empresa advierte que sus modelos podrían ser utilizados indebidamente por terceros o actores maliciosos, y que sus mecanismos de protección podrían no impedir todos los usos perjudiciales, situaciones que podrían derivar en demandas, restricciones regulatorias, pérdida de confianza de los clientes y daños a su reputación.
Por otro lado, la compañía también reconoce los desafíos de desarrollar sistemas cada vez más capaces, cuyas respuestas y comportamientos no siempre pueden anticiparse completamente. Se trata de advertencias sobre posibles escenarios, no de una confirmación de que todos estos daños hayan ocurrido.
Otro de los riesgos mencionados es su relación con las autoridades estadounidenses donde Anthropic dice que sus posiciones públicas sobre regulación y seguridad de la IA podrían provocar mayor escrutinio, reacciones políticas adversas o medidas regulatorias que afecten sus operaciones.
El documento llega en medio de las diferencias de la compañía con la administración del presidente Donald Trump sobre el uso gubernamental y militar de la inteligencia artificial, al tiempo que detalla una serie de riesgos para los inversores, desde su conflicto con la administración del presidente hasta la posibilidad de que los sistemas de IA actúen por cuenta propia.
Qué significa que Anthropic salga a bolsa
Hasta ahora, Anthropic ha obtenido financiamiento principalmente de inversionistas privados. Una oferta pública inicial, conocida como IPO por sus siglas en inglés, permite que una empresa ofrezca acciones al público y que estas puedan comprarse y venderse en un mercado bursátil.
Para Anthropic, esto abriría una nueva vía de financiamiento con la que podría sostener inversiones en infraestructura, capacidad de cómputo e investigación, necesarias para desarrollar modelos de IA cada vez más avanzados.
Para los inversionistas, significa la posibilidad de comprar una participación en la empresa y beneficiarse de un eventual aumento en el precio de sus acciones mientras que también asumirán el riesgo de perder dinero si el negocio no cumple con las expectativas.
La presentación del formulario S-1 ante la SEC es uno de los pasos necesarios para concretar la operación en la cual este documento permite conocer los resultados financieros, la estructura de propiedad, los riesgos y otros aspectos del negocio antes de que las acciones comiencen a negociarse.
Esto no significa que las acciones de Anthropic ya estén disponibles para comprarse, pues la compañía todavía debe completar el proceso de registro y definir las condiciones de su oferta, incluido el precio al que se venderán inicialmente.
Su debut también marcaría un momento importante para la industria tecnológica, pues sería una de las primeras empresas independientes que lideran el desarrollo de modelos avanzados de IA en someter directamente sus resultados a los mercados públicos.
La operación ocurre después de la salida a bolsa de SpaceX, propietaria de xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, mientras que OpenAI, uno de los principales competidores de Anthropic, ha pospuesto su propio debut bursátil.
Más allá del precio que alcancen sus acciones, la salida a bolsa de Anthropic permitirá observar cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas por una empresa que crece a gran velocidad, pero cuyo futuro depende de inversiones millonarias y de una tecnología en la que los riesgos todavía están en desarrollo.
(Con información de AFP)