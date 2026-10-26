Anthropic quiere llegar a Wall Street pero advierte que su propia IA puede poner en riesgo el negocio

En un documento oficial de Anthropic presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos se menciona que la empresa busca cotizar en el mercado Nasdaq bajo el símbolo bursátil ANT en una operación que probará si el entusiasmo de los inversionistas por la IA puede sostenerse frente a los costos y riesgos de desarrollar esa tecnología.

La salida a bolsa sería la primera de una de las empresas independientes que lideran la carrera por desarrollar IA avanzada, adelantándose a su principal rival, OpenAI, que ha retrasado su propio debut en los mercados hasta el año que viene y el hecho también sigue a la salida a bolsa de SpaceX en junio, propietaria de la empresa de IA de Elon Musk, xAI.

"Si el uso de nuestros modelos de IA provoca daños, ya sea por su utilización por actores maliciosos o por un uso indebido por parte de terceros, o si las medidas de protección o seguridad de nuestros modelos no logran impedir ese uso indebido", el negocio de la empresa podría verse afectado, menciona el documento.

Para México, el escenario es importante ya que hay empresas y desarrolladores que utilizan herramientas de IA como Claude para automatizar procesos, escribir código y desarrollar servicios digitales y, aunque la salida a bolsa se realizará en Estados Unidos, permitirá conocer con mayor detalle las finanzas de una de las compañías que compiten por convertirse en proveedoras de la tecnología utilizada por negocios de distintos países.

Anthropic multiplica sus ingresos pero todavía enfrenta pérdidas

El documento de registro muestra un rápido crecimiento de las ventas donde alcanzaron los 11,600 millones de dólares entre abril y junio de 2026 frente a 787 millones de dólares durante el mismo trimestre del año pasado.

Para la compañía fundada en el 2021, durante todo el 2025 registró ventas por aproximadamente 4,600 millones de dólares e incluso la compañía también consiguió su primer beneficio operativo trimestral, cercano a los 1,000 millones de dólares. Esto quiere decir que durante ese periodo, los ingresos de sus operaciones superaron los gastos asociados a su actividad principal, antes de considerar otros efectos financieros y contables.