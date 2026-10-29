Afores tardarán hasta una década en modernizar sus inversiones: Hamilton Lane

"Las carteras tardarán a lo mejor de cinco a diez años en empezar a reflejar global best practices", señaló Delgado-Moreira, al explicar que el proceso está condicionado tanto por el origen del sistema como por la velocidad a la que continúan aumentando los recursos administrados.

Al cierre de septiembre de 2026, las Afores administraban 9.08 billones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), frente a 8.06 billones del mismo mes del año anterior, un crecimiento nominal de aproximadamente 12.6%.



A pesar de ese crecimiento, los valores gubernamentales todavía concentraban 50.59% de los portafolios de las Siefores, mientras que los instrumentos estructurados representaban 7.95% y las Fibras otro 3.05%, según datos del regulador correspondientes a septiembre.

Esto significa que aproximadamente la mitad de los recursos de inversión del sistema permanece colocada en deuda del gobierno, aunque la composición varía según la edad de los trabajadores y la estrategia de cada administradora.

El crecimiento también es un reto

Para Delgado-Moreira, uno de los principales obstáculos de las Afores es precisamente su acelerado crecimiento. Los nuevos flujos de aportaciones obligan a los administradores a colocar recursos de manera continua, al mismo tiempo que buscan modificar gradualmente la composición de sus carteras.

En otras palabras, no basta con diversificar las inversiones existentes, sino que también es necesario encontrar oportunidades capaces de absorber los recursos que ingresan constantemente al sistema.





El directivo comparó este proceso con el entrenamiento deportivo, en el que las instituciones necesitan ganar flexibilidad y adaptar sus capacidades a mayores exigencias. Y apunta que los nuevos flujos reducen progresivamente la relevancia de las inversiones realizadas en años anteriores, por lo que los cambios en la asignación de activos requieren ajustes constantes y una visión de largo plazo.