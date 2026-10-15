María Ariza, CEO de BIVA: Las Afores tienen capital, pero un cuello de botella frena nuevas OPIs

“Claro que hay demanda, claro que hay liquidez”, dijo Ariza. Sin embargo, explicó que un inversionista sofisticado como una Afore difícilmente puede participar directamente en todas las empresas que podrían llegar al mercado, por lo que se requiere una capa intermedia de gestores y vehículos que seleccionen activos, les den seguimiento y permitan diversificar los riesgos.

Tania Santoyo Greene, directora de Banca de Inversión de Capitales (Equity Capital Markets) de Corporación Actinver, señaló a su vez que tanto los recursos como el interés de los inversionistas institucionales ya están presentes.

“Las Afores son el inversionista institucional más grande de nuestro país. Sus recursos crecen exponencialmente y definitivamente, de las reuniones que tenemos nosotros con ellos, existe el apetito, existen los recursos”, señaló Santoyo. El desafío consiste ahora en hacer coincidir esa demanda con empresas capaces de ofrecer una historia de inversión suficientemente atractiva, con perspectivas relevantes de crecimiento y un gobierno corporativo sólido.

¿Qué necesitan las Afores para invertir más?

Para Ariza, no basta con observar el tamaño de los recursos administrados por las Afores y asumir que automáticamente pueden fluir hacia empresas que pretenden incorporarse al mercado. La industria necesita desarrollar fondos, mandatos y otros vehículos administrados por gestores locales que cuenten con experiencia suficiente para recibir recursos institucionales, analizar compañías y distribuir las inversiones entre diferentes activos.

Ese mecanismo permitiría descentralizar parte de las decisiones de inversión y abrir un camino para que empresas de menor tamaño entren en el radar de inversionistas que difícilmente podrían analizar y acompañar directamente cada emisión.

“Necesitamos que haya un layer en donde podamos diversificar esas tomas de decisiones”, explicó Ariza, quien considera que actualmente ese es uno de los cuellos de botella más claros para el mercado.

La directiva volvió sobre el tema cuando se le preguntó qué debería cambiar para que México recupere un mercado regular de ofertas públicas iniciales y su primera respuesta fue conectar mejor la inversión institucional con las nuevas emisiones y aumentar la presencia del capital local en empresas que están fuera del grupo de las mayores compañías que cotizan actualmente.