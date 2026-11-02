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Petróleo se desploma más de 7% ante posible acuerdo entre EU e Irán

El Brent cayó a 104.77 dólares por barril y el WTI a 96.46 dólares, ante las expectativas de una salida diplomática al conflicto en Oriente Medio.
lun 02 noviembre 2026 02:06 PM
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Los precios internacionales del petróleo retrocedieron más de 7% ante las expectativas de una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán. (Foto: YUICHI YAMAZAKI/AFP)

Los precios internacionales del petróleo registraron este lunes 2 de noviembre una caída superior al 7%, después de que nuevas señales diplomáticas entre Estados Unidos e Irán alimentaron las expectativas de una posible salida al conflicto en Oriente Medio. La reacción de los mercados ocurrió a unas horas de las elecciones de medio mandato estadounidenses, en medio de la incertidumbre sobre las próximas decisiones militares del presidente Donald Trump.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, retrocedió 7.64%, hasta los 104.77 dólares en su contrato para entrega en enero. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente estadounidense, cayó 7.36%, hasta los 96.46 dólares por barril para entrega en diciembre, de acuerdo con cifras reportadas por AFP.

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La caída refleja un cambio en las expectativas de los inversionistas, quienes durante las últimas semanas habían impulsado los precios del crudo ante el temor de una nueva ofensiva militar estadounidense contra Irán.

Ahora, la posibilidad de que Washington y Teherán retomen las negociaciones reduce parte de esa presión, aunque todavía no existe un acuerdo que garantice el fin de las hostilidades ni la normalización del suministro energético en la región.

El estrecho de Ormuz, clave para la caída del petróleo

Uno de los factores que más influyó en el comportamiento del mercado fue la posibilidad de que Irán permita reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Las autoridades iraníes manifestaron su disposición a reabrir el paso en un plazo de dos días, en lugar de los siete previstos inicialmente, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y representa una vía estratégica para las exportaciones de petróleo y gas de países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar. Las restricciones al tránsito marítimo y las amenazas contra embarcaciones elevaron los costos del transporte y alimentaron las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro energético.

Por ello, cualquier avance hacia su reapertura puede modificar las expectativas de disponibilidad de crudo y provocar movimientos importantes en los precios internacionales.

Sin embargo, las negociaciones todavía enfrentan diferencias significativas. Irán exige garantías relacionadas con el levantamiento de sanciones y el fin de determinadas acciones militares, mientras Estados Unidos mantiene sus propias condiciones para alcanzar un acuerdo.

Trump abre la puerta a negociaciones antes de las elecciones

Las expectativas de una salida diplomática aumentaron después de que el medio estadounidense Axios informó que Trump expresó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su intención de permitir que las conversaciones con Irán continuaran antes de ordenar nuevos ataques.

La información cobró relevancia porque los inversionistas anticipaban una posible escalada militar después de las elecciones legislativas estadounidenses del martes 3 de noviembre.

John Kilduff, analista de Again Capital, explicó a AFP que el mercado pasó de prepararse para una ofensiva militar a considerar la posibilidad de avances diplomáticos.

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El cambio también responde a las presiones políticas que enfrenta Trump por el encarecimiento de los combustibles, uno de los factores que alimentan el descontento de los votantes estadounidenses.

Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management, advirtió que las señales diplomáticas podrían responder a una estrategia política vinculada con la proximidad de las elecciones. El especialista recordó que anteriormente circularon versiones sobre posibles avances en las negociaciones que no se tradujeron en acuerdos concretos.

Por ello, el retroceso de los precios no necesariamente anticipa una caída sostenida del petróleo, especialmente si las conversaciones fracasan o se reanudan las operaciones militares.

La amenaza militar mantiene la incertidumbre sobre los precios

A pesar del optimismo diplomático, la situación en Oriente Medio continúa marcada por riesgos de seguridad que podrían provocar nuevos aumentos en los precios del petróleo.

David Morrison, analista de Trade Nation, advirtió que el transporte marítimo permanece bajo la amenaza de Irán y de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán.

Este lunes, los hutíes afirmaron haber atacado el aeropuerto saudí de Dammam, mientras que las autoridades sanitarias del grupo reportaron siete civiles heridos por bombardeos de la coalición encabezada por Arabia Saudita contra el puerto de Hodeida y una instalación petrolera.

Estos episodios muestran que las tensiones militares persisten, incluso mientras aumentan las expectativas de negociación.

El mercado petrolero también permanece atento a las decisiones de los principales países productores. La OPEP+ mantuvo sin cambios sus objetivos de producción para diciembre, mientras evalúa las condiciones de oferta y demanda ante la incertidumbre geopolítica.

Con información de AFP.

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Petróleo Estados Unidos Irán

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