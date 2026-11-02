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La IA pesa más que Trump en Wall Street: las elecciones de EU pasan a segundo plano

Aunque los demócratas podrían recuperar el control del Congreso estadounidense, los inversionistas mantienen su atención en las ganancias de la inteligencia artificial.
lun 02 noviembre 2026 11:02 AM
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Primer plano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Las elecciones de medio mandato podrían cambiar el equilibrio de poder en el Congreso de Estados Unidos, aunque los inversionistas mantienen su atención en la inteligencia artificial. (Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos podrían cambiar el equilibrio de poder en Washington y complicar los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump . Sin embargo, para Wall Street, el principal factor que mueve las expectativas de crecimiento y las decisiones de inversión no parece estar en las urnas, sino en la inteligencia artificial (IA).

A unas horas de los comicios del 3 de noviembre, los mercados financieros muestran una reacción moderada ante la posibilidad de que los demócratas recuperen el control del Congreso. De acuerdo con Garrett Melson, estratega de portafolio de Natixis Investment Managers, los inversionistas ya incorporaron buena parte de los escenarios electorales en sus expectativas y mantienen la atención en los rendimientos que podrían generar las inversiones en IA.

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"La política atraerá, sin duda, la mayor parte de la atención en los próximos días y semanas; sin embargo, el motor principal de los mercados es todavía el mismo desde hace algunos años: la inteligencia artificial", señala el especialista en un análisis sobre las elecciones estadounidenses.

El comportamiento contrasta con la relevancia política de la jornada. Los estadounidenses renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 lugares del Senado, en una elección que podría dejar a Trump frente a un Congreso controlado por la oposición.

Para las empresas tecnológicas, el resultado también podría definir el rumbo de futuras regulaciones sobre inteligencia artificial, aunque Natixis considera poco probable que el próximo Congreso apruebe cambios capaces de alterar significativamente las perspectivas de crecimiento del sector.

Wall Street mira las ganancias de la IA, no las elecciones

Durante octubre, los inversionistas redujeron su exposición a algunas empresas relacionadas con inteligencia artificial y trasladaron recursos hacia otros sectores del mercado que habían quedado rezagados. Este movimiento, conocido como rotación sectorial, no necesariamente implica una pérdida de confianza en la IA, sino una redistribución de inversiones después del fuerte protagonismo que las compañías tecnológicas tuvieron en los mercados.

De acuerdo con Natixis IM, esa rotación permitió que los principales índices bursátiles estadounidenses permanecieran dentro de un rango relativamente estrecho durante casi tres meses, sin experimentar grandes fluctuaciones ante la cercanía de las elecciones.

El análisis también destaca el comportamiento del índice de volatilidad VIX, utilizado por los inversionistas para medir las expectativas de movimientos en el mercado estadounidense.

Habitualmente, las elecciones generan un aumento de la incertidumbre que se refleja en este indicador. Sin embargo, Natixis señala que este año la alteración resulta poco perceptible, una señal de que los mercados no anticipan cambios bruscos derivados del resultado electoral.

Para Melson, las ganancias empresariales tienen mayor peso que las disputas políticas a la hora de determinar el comportamiento de las acciones.

En el caso de la inteligencia artificial, el interés de los inversionistas se concentra en cuánto podrán ganar las empresas gracias a esta tecnología y si los recursos destinados a infraestructura, centros de datos y capacidad de cómputo producirán los rendimientos esperados.

Esto no significa que las elecciones carezcan de consecuencias económicas, sino que el mercado parece considerar que las empresas podrán adaptarse a los cambios políticos sin modificar de manera sustancial sus perspectivas de crecimiento.

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¿Un Congreso demócrata podría frenar a las empresas de IA?

Las elecciones podrían modificar el entorno regulatorio de las compañías tecnológicas, especialmente porque la inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más importante en el debate político estadounidense.

De acuerdo con Natixis, las expectativas del mercado apuntan a una probabilidad superior al 90% de que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes, mientras que las posibilidades de obtener también el Senado superan ligeramente el 70%.

Sin embargo, incluso si la oposición consigue ambas cámaras, el análisis considera improbable que alcance una mayoría suficientemente amplia para anular los vetos presidenciales de Trump.

En Estados Unidos, el Congreso necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para superar un veto presidencial. Sin ese respaldo, cualquier legislación que enfrente la oposición de la Casa Blanca tendría mayores dificultades para convertirse en ley.

Esta situación podría limitar los intentos de aprobar nuevas regulaciones federales sobre inteligencia artificial, aun cuando el Partido Demócrata incremente la presión política sobre las grandes empresas tecnológicas.

"Es posible que el mayor riesgo para el desarrollo de la IA provenga de los gobiernos estatales y locales", advierte Melson.

La observación resulta relevante porque las autoridades estatales pueden impulsar sus propias disposiciones sobre el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial, aunque su alcance depende de las competencias legales de cada jurisdicción.

Para las empresas, la existencia de distintas regulaciones puede elevar los costos de cumplimiento y complicar la expansión de sus servicios.

Aun así, Natixis considera que estas restricciones difícilmente representarían un obstáculo insuperable para el crecimiento de la industria.

El crecimiento de la IA también enfrenta riesgos económicos

Más allá de la política, una de las principales interrogantes para las empresas tecnológicas consiste en demostrar que sus inversiones en inteligencia artificial pueden convertirse en ganancias sostenibles.

La construcción de centros de datos, la adquisición de procesadores especializados y la expansión de la infraestructura informática requieren grandes cantidades de capital.

De acuerdo con Natixis, una moderación en el ritmo de expansión de la IA no necesariamente sería negativa para la industria.

El especialista considera que un despliegue más gradual podría contribuir a reducir algunas presiones inflacionarias y prolongar el ciclo de inversión en infraestructura tecnológica.

Esta posibilidad adquiere importancia en un momento en que los mercados evalúan si el crecimiento de los ingresos de las empresas será suficiente para justificar el dinero que destinan al desarrollo de inteligencia artificial.

El análisis sostiene que las expectativas de ganancias empresariales continúan al alza, aunque anticipa una moderación del ritmo de crecimiento durante el próximo año.

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Tags

Estados Unidos Donald Trump Inteligencia artificial

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