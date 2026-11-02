"La política atraerá, sin duda, la mayor parte de la atención en los próximos días y semanas; sin embargo, el motor principal de los mercados es todavía el mismo desde hace algunos años: la inteligencia artificial", señala el especialista en un análisis sobre las elecciones estadounidenses.

El comportamiento contrasta con la relevancia política de la jornada. Los estadounidenses renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 lugares del Senado, en una elección que podría dejar a Trump frente a un Congreso controlado por la oposición.

Para las empresas tecnológicas, el resultado también podría definir el rumbo de futuras regulaciones sobre inteligencia artificial, aunque Natixis considera poco probable que el próximo Congreso apruebe cambios capaces de alterar significativamente las perspectivas de crecimiento del sector.

Wall Street mira las ganancias de la IA, no las elecciones

Durante octubre, los inversionistas redujeron su exposición a algunas empresas relacionadas con inteligencia artificial y trasladaron recursos hacia otros sectores del mercado que habían quedado rezagados. Este movimiento, conocido como rotación sectorial, no necesariamente implica una pérdida de confianza en la IA, sino una redistribución de inversiones después del fuerte protagonismo que las compañías tecnológicas tuvieron en los mercados.

De acuerdo con Natixis IM, esa rotación permitió que los principales índices bursátiles estadounidenses permanecieran dentro de un rango relativamente estrecho durante casi tres meses, sin experimentar grandes fluctuaciones ante la cercanía de las elecciones.

El análisis también destaca el comportamiento del índice de volatilidad VIX, utilizado por los inversionistas para medir las expectativas de movimientos en el mercado estadounidense.

Habitualmente, las elecciones generan un aumento de la incertidumbre que se refleja en este indicador. Sin embargo, Natixis señala que este año la alteración resulta poco perceptible, una señal de que los mercados no anticipan cambios bruscos derivados del resultado electoral.

Para Melson, las ganancias empresariales tienen mayor peso que las disputas políticas a la hora de determinar el comportamiento de las acciones.

En el caso de la inteligencia artificial, el interés de los inversionistas se concentra en cuánto podrán ganar las empresas gracias a esta tecnología y si los recursos destinados a infraestructura, centros de datos y capacidad de cómputo producirán los rendimientos esperados.

Esto no significa que las elecciones carezcan de consecuencias económicas, sino que el mercado parece considerar que las empresas podrán adaptarse a los cambios políticos sin modificar de manera sustancial sus perspectivas de crecimiento.