¿Un Congreso demócrata podría frenar a las empresas de IA?
Las elecciones podrían modificar el entorno regulatorio de las compañías tecnológicas, especialmente porque la inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más importante en el debate político estadounidense.
De acuerdo con Natixis, las expectativas del mercado apuntan a una probabilidad superior al 90% de que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes, mientras que las posibilidades de obtener también el Senado superan ligeramente el 70%.
Sin embargo, incluso si la oposición consigue ambas cámaras, el análisis considera improbable que alcance una mayoría suficientemente amplia para anular los vetos presidenciales de Trump.
En Estados Unidos, el Congreso necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para superar un veto presidencial. Sin ese respaldo, cualquier legislación que enfrente la oposición de la Casa Blanca tendría mayores dificultades para convertirse en ley.
Esta situación podría limitar los intentos de aprobar nuevas regulaciones federales sobre inteligencia artificial, aun cuando el Partido Demócrata incremente la presión política sobre las grandes empresas tecnológicas.
"Es posible que el mayor riesgo para el desarrollo de la IA provenga de los gobiernos estatales y locales", advierte Melson.
La observación resulta relevante porque las autoridades estatales pueden impulsar sus propias disposiciones sobre el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial, aunque su alcance depende de las competencias legales de cada jurisdicción.
Para las empresas, la existencia de distintas regulaciones puede elevar los costos de cumplimiento y complicar la expansión de sus servicios.
Aun así, Natixis considera que estas restricciones difícilmente representarían un obstáculo insuperable para el crecimiento de la industria.
El crecimiento de la IA también enfrenta riesgos económicos
Más allá de la política, una de las principales interrogantes para las empresas tecnológicas consiste en demostrar que sus inversiones en inteligencia artificial pueden convertirse en ganancias sostenibles.
La construcción de centros de datos, la adquisición de procesadores especializados y la expansión de la infraestructura informática requieren grandes cantidades de capital.
De acuerdo con Natixis, una moderación en el ritmo de expansión de la IA no necesariamente sería negativa para la industria.
El especialista considera que un despliegue más gradual podría contribuir a reducir algunas presiones inflacionarias y prolongar el ciclo de inversión en infraestructura tecnológica.
Esta posibilidad adquiere importancia en un momento en que los mercados evalúan si el crecimiento de los ingresos de las empresas será suficiente para justificar el dinero que destinan al desarrollo de inteligencia artificial.
El análisis sostiene que las expectativas de ganancias empresariales continúan al alza, aunque anticipa una moderación del ritmo de crecimiento durante el próximo año.