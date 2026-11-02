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Trump intenta dejar fuera del conteo 20,000 papeletas en California

El gobierno estadounidense busca impedir temporalmente el conteo de papeletas de electores cuya ciudadanía cuestiona. Dos instancias judiciales rechazaron la solicitud por el riesgo de afectar el derecho al voto.
lun 02 noviembre 2026 01:18 PM
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, antes de las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026.
El gobierno de Donald Trump busca que California separe más de 20,000 papeletas electorales antes de los comicios de medio mandato en Estados Unidos. (Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

A un día de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el presidente Donald Trump abrió un nuevo frente judicial para intentar que California separe más de 20,000 papeletas electorales y evite contabilizarlas hasta comprobar la ciudadanía de sus votantes. La solicitud llegó este lunes 2 de noviembre a la Corte Suprema, después de que dos instancias judiciales rechazaran la intervención del gobierno federal.

El Departamento de Justicia sostiene que las autoridades electorales de California, un estado tradicionalmente demócrata, enviaron papeletas por correo a miles de personas que podrían no tener ciudadanía estadounidense. Sin embargo, las autoridades estatales cuestionan la fiabilidad de la información y advierten que modificar los procedimientos a unas horas de la votación podría dejar sin representación a ciudadanos con derecho a participar.

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La disputa ocurre en vísperas de unas elecciones que definirán el control del Congreso durante los últimos dos años del segundo mandato de Trump. Los estadounidenses renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 lugares del Senado, además de elegir gobernadores y autoridades locales.

El gobierno federal solicita una intervención de emergencia de la Corte Suprema para impedir que California incluya las papeletas cuestionadas en el conteo mientras verifica la situación de los electores.

¿Por qué Trump quiere frenar más de 20,000 votos en California?

La administración Trump asegura que identificó a más de 20,000 personas inscritas en el padrón electoral de California que probablemente no son ciudadanos estadounidenses.

El procurador general John Sauer, encargado de representar al gobierno federal ante la Corte Suprema, presentó este lunes una solicitud para que las autoridades estatales separen las papeletas correspondientes a esos registros y comprueben la ciudadanía antes de contabilizarlas.

En Estados Unidos, las personas que no cuentan con ciudadanía estadounidense no pueden votar en elecciones federales. Sin embargo, aparecer en una lista de posibles irregularidades no demuestra que alguien carezca de ese derecho.

California rechazó la petición al considerar que la información presentada por el Departamento de Justicia contiene errores y no permite identificar de manera confiable a los supuestos electores sin ciudadanía.

De acuerdo con documentos judiciales, una revisión preliminar de 200 registros realizada por funcionarios del condado de Los Ángeles encontró que más de la mitad correspondía a inscripciones canceladas o inactivas. Entre quienes habían declarado su lugar de nacimiento, una proporción considerable señaló haber nacido en Estados Unidos.

El gobierno federal cuestionó esas conclusiones y defendió sus procedimientos de verificación, pero las discrepancias muestran que todavía existe una controversia sobre la precisión de los registros.

California cuenta con aproximadamente 23 millones de electores registrados y comenzó a distribuir las papeletas por correo desde principios de octubre. Las autoridades sostienen que separar los votos solicitados por Washington, cuando el proceso electoral ya está en marcha, podría generar problemas logísticos y afectar el escrutinio.

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Dos tribunales rechazan la solicitud del gobierno

La petición llegó a la Corte Suprema después de que el juez federal David Carter rechazara, el 28 de octubre, la solicitud inicial del Departamento de Justicia. En su resolución, Carter cuestionó que el gobierno federal intentara intervenir en los procedimientos electorales de un estado a pocos días de los comicios.

El magistrado advirtió que aceptar la petición podría alterar las reglas de una elección que ya comenzó y afectar los derechos constitucionales de los ciudadanos.

También consideró que la metodología utilizada por las autoridades federales para identificar a los supuestos votantes sin ciudadanía presentaba incertidumbres y errores.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito respaldó posteriormente el rechazo de la medida de emergencia, mediante una decisión dividida de dos votos contra uno. Los magistrados señalaron que separar las papeletas podría perjudicar a votantes legítimos y comprometer el proceso de conteo.

Ante esos reveses, el gobierno acudió a la Corte Suprema para solicitar una intervención inmediata antes de la jornada electoral.

Con información de AFP.

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