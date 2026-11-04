La BMV y el peso mexicano celebran el resultado electoral en Estados Unidos

“Los inversionistas consideran que un Congreso controlado por la oposición podría limitar nuevos estímulos fiscales, moderando las presiones sobre el endeudamiento público, la inflación y los rendimientos de los bonos del Tesoro”, señaló Monex en una nota de análisis.



Wall Street también recibió con entusiasmo el hecho de que los demócratas recuperaron las cámaras alta y baja en Estados Unidos. En las primeras operaciones, el Dow Jones se disparaba un 1.96%, el Nasdaq subía un 1.03% y el S&P 500 avanzaba un 1.13%. El repunte no fue compartido por empresas vinculadas a Elon Musk, empresario cercano a Donald Trump, SpaceX cayó 2.1% y Tesla se hundió 4% tras la derrota republicana. Musk donó casi 500 millones de dólares a varias candidaturas republicanas, incluyendo Texas, donde el partido Demócrata logró victorias históricas el martes.

“Los futuros de los principales índices de Wall Street oscilan en terreno positivo, luego de los resultados de las elecciones de medio término, en las que, los Demócratas obtuvieron la mayoría en ambas cámaras, abriendo la oportunidad de un contrapeso en la política actual”, declaró un análisis de inversiones compartido por Banamex.

En Europa, los mercados registraron también un repunte, con el Stoxx 600 y el FTSE subiendo 1.52%, cada uno. Mientras Asia tuvo movimientos mixtos, el Nikkei descendió 1.42% y el Hang Seng subió 1.67%.

El precio del petróleo también dio un respiro, el precio del WTI bajó 2.67% y el Brent, referencia europea del crudo, cayó 2.78%. El oro también subió 2.77%.

Por su parte, en el mercado de deuda, las tasas de los bonos del Tesoro registraron retrocesso, con el treasury a 10 años ubicándose en 4.92%, un descenso de 2 puntos base.

