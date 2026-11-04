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La BMV y el peso mexicano celebran el resultado electoral en Estados Unidos

La BMV repuntó con fuerza este miércoles, después de que los demócratas en Estados Unidos ganaron las dos cámaras, en las elecciones intermedias; consideradas un castigo político a Trump.
mié 04 noviembre 2026 09:25 AM
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Una persona entrega su voto en una urna local, en las elecciones intermedias de Estados Unidos, en Minneapolis, Minnesota, el 3 de noviembre.
El Partido Demócrata ganó la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos, lo cual el mercado interpreta como un contrapeso a las políticas económicas de Donald Trump. (TIM EVANS/AFP)

La Bolsa Mexicana de Valores repuntó 1.8% tras la apertura de mercados, después de que las elecciones intermedias en Estados Unidos confirmaron un rebalanceo del poder a favor del Partido Demócrata. El castigo político para el presidente Donald Trump es interpretado por el mercado como una oportunidad para allanar el camino hacia una negociación en torno al T-MEC más beneficiosa para México.

El peso mexicano también repuntó 0.84% frente al dólar y cotiza en 18.67 pesos por unidad, después de que en la víspera del ejercicio electoral estadounidense el tipo de cambio cerró en 18.83 pesos por dólar. De hecho, el índice del dólar DXY alcanzó su nivel más bajo desde el 30 de septiembre.

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“Los inversionistas consideran que un Congreso controlado por la oposición podría limitar nuevos estímulos fiscales, moderando las presiones sobre el endeudamiento público, la inflación y los rendimientos de los bonos del Tesoro”, señaló Monex en una nota de análisis.

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Wall Street también recibió con entusiasmo el hecho de que los demócratas recuperaron las cámaras alta y baja en Estados Unidos. En las primeras operaciones, el Dow Jones se disparaba un 1.96%, el Nasdaq subía un 1.03% y el S&P 500 avanzaba un 1.13%. El repunte no fue compartido por empresas vinculadas a Elon Musk, empresario cercano a Donald Trump, SpaceX cayó 2.1% y Tesla se hundió 4% tras la derrota republicana. Musk donó casi 500 millones de dólares a varias candidaturas republicanas, incluyendo Texas, donde el partido Demócrata logró victorias históricas el martes.

“Los futuros de los principales índices de Wall Street oscilan en terreno positivo, luego de los resultados de las elecciones de medio término, en las que, los Demócratas obtuvieron la mayoría en ambas cámaras, abriendo la oportunidad de un contrapeso en la política actual”, declaró un análisis de inversiones compartido por Banamex.

En Europa, los mercados registraron también un repunte, con el Stoxx 600 y el FTSE subiendo 1.52%, cada uno. Mientras Asia tuvo movimientos mixtos, el Nikkei descendió 1.42% y el Hang Seng subió 1.67%.

El precio del petróleo también dio un respiro, el precio del WTI bajó 2.67% y el Brent, referencia europea del crudo, cayó 2.78%. El oro también subió 2.77%.

Por su parte, en el mercado de deuda, las tasas de los bonos del Tesoro registraron retrocesso, con el treasury a 10 años ubicándose en 4.92%, un descenso de 2 puntos base.

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Bolsa Mexicana de Valores Donald Trump Tipo de cambio Peso Revisión T-MEC 2026

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