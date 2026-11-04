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¿Qué sigue para Donald Trump tras la derrota que debilitó su poder y puso en riesgo el final de su mandato?

La pérdida del control del Congreso obliga al presidente estadounidense a negociar con los demócratas, pero todavía conserva herramientas para impulsar su agenda, bloquear leyes y mantener la confrontación.
mié 04 noviembre 2026 07:34 AM
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, antes de las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026.
Donald Trump enfrenta una nueva etapa de su presidencia con un Congreso controlado por los demócratas y menos margen para impulsar su agenda. (Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

La victoria demócrata en las elecciones intermedias le quitó al presidente de Estados Unidos el control del Congreso y abre una etapa de mayor confrontación política. Sin embargo, Donald Trump todavía conserva herramientas para impulsar su agenda y marcar el rumbo de sus últimos dos años en la Casa Blanca, de acuerdo con un análisis de la agencia de noticias AFP.

La derrota de los republicanos representa un duro golpe para el mandatario. Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, en una votación marcada por el descontento con el costo de vida, los aranceles y la guerra contra Irán, que encareció los combustibles.

El resultado también abre la puerta a investigaciones sobre el presidente, su familia y su administración, además de poner en riesgo la aprobación de sus principales iniciativas legislativas.

Aunque Trump reconoció la derrota y adoptó un tono conciliador, su disposición a negociar está por verse. El mandatario todavía cuenta con facultades ejecutivas, capacidad de veto y margen de maniobra en política exterior para mantener su agenda.

"Cada vez que Trump se ve acorralado, alza más la voz y sale a pelear", comentó a AFP Peter Loge, director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington.

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¿Qué puede hacer Trump tras perder el control del Congreso?

La nueva composición legislativa obliga al presidente a modificar su estrategia. Estas son algunas de las opciones que tiene para enfrentar la segunda mitad de su mandato.

Vetar las iniciativas demócratas y endurecer su política migratoria

Trump ya anticipó que utilizará su poder de veto para frenar proyectos de ley impulsados por los demócratas. Después de reconocer los resultados electorales, publicó en sus redes sociales una gorra roja con la palabra "VETO", en una señal de que no piensa ceder fácilmente ante la oposición.

También podría recurrir a órdenes ejecutivas para mantener su agenda migratoria restrictiva, como hizo durante los primeros 100 días de su segundo mandato.

Al mismo tiempo, tendrá que enfrentar las investigaciones que los demócratas prometen abrir sobre su gobierno, su familia y las decisiones relacionadas con la guerra contra Irán.

En primer plano, el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
Trump todavía conserva el poder de veto y facultades ejecutivas para enfrentar el avance de los demócratas en el Congreso. (Foito: JIM WATSON/AFP)


Reanudar los ataques contra Irán o buscar un acuerdo

La política exterior es uno de los terrenos donde Trump conserva mayor margen de maniobra. Aunque la guerra contra Irán contribuyó al desgaste electoral de los republicanos, el presidente todavía puede decidir si continúa las operaciones militares o busca una salida diplomática.

Tras los resultados, Trump aseguró que sigue interesado en alcanzar un acuerdo para terminar el conflicto iniciado en febrero junto con Israel. Sin embargo, advirtió que, de no conseguirlo, podría "terminar el trabajo".

Ryan Hass, de la Brookings Institution, consideró que Trump no quiere que su legado sea el de un presidente belicista, sino el de alguien que dejó a Estados Unidos más fuerte.

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Presionar a Ucrania para alcanzar un alto el fuego con Rusia

Trump también podría concentrarse en su objetivo de presentarse como un presidente capaz de resolver conflictos internacionales. Una de sus apuestas es impulsar un entendimiento entre Ucrania y Rusia, incluso mediante presiones para que Kiev acepte determinadas condiciones.

Las conversaciones previstas en Abu Dabi y una posible reunión con Vladimir Putin y Xi Jinping colocan la diplomacia en el centro de su agenda.

Sin embargo, la derrota electoral podría debilitar su posición frente a los mandatarios ruso y chino, particularmente porque el resultado llegó menos de dos semanas antes de la prevista cumbre de los tres líderes en Shenzhen, China.

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Concentrarse en las obras para dejar su legado en Washington

Otra posibilidad es que Trump se aleje parcialmente de la confrontación política para concentrarse en proyectos de infraestructura y remodelación de la capital estadounidense.

En su último discurso antes de las elecciones, el presidente dedicó parte de su intervención a hablar de la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln y otros planes para embellecer Washington.

Entre sus proyectos destaca la construcción de un salón de fiestas en la Casa Blanca, valorado en 400 millones de dólares, que espera terminar antes de abandonar el cargo, a finales de 2028.

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¿Cómo queda Trump para los últimos dos años de su mandato?

La derrota electoral anticipa una segunda mitad de gobierno más complicada. Con los demócratas al frente de ambas cámaras, Trump tendrá mayores dificultades para aprobar leyes y deberá enfrentar una oposición con capacidad para investigar y fiscalizar a su administración.

El resultado también podría generar divisiones dentro del Partido Republicano. Algunos legisladores podrían tomar distancia del presidente si consideran que su respaldo tiene un costo político, especialmente después de que la guerra contra Irán y el encarecimiento de los combustibles contribuyeran al descontento electoral.

Trump intentó deslindarse de la derrota al señalar que no aparecía en las boletas y asegurar que habría ganado por una amplia ventaja si hubiera participado.

Sin embargo, el revés limita su capacidad para imponer la agenda republicana y lo obliga a decidir entre negociar con sus adversarios o recurrir a las facultades presidenciales que todavía conserva. Su margen de acción se redujo, pero los últimos dos años de su mandato aún pueden estar marcados por decisiones militares, disputas legislativas y proyectos con los que buscará definir su legado.

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