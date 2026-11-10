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Nvidia cae más de 6%; queda detrás de Apple y Microsoft

Desde las revelaciones sobre la infidelidad del CEO Jensen Huang, la empresa ha perdido más de 400,000 mdd en valor de mercado.
mar 10 noviembre 2026 12:04 PM
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Imagen de archivo de abellón de NVIDIA durante la conferencia NVIDIA GPU Technology Conference (GTC) en Berlín, Alemania, el 21 de octubre de 2026. El evento, de tres días de duración, reúne a desarrolladores, investigadores y líderes del sector de la infraestructura de inteligencia artificial.
Las acciones de Nvidia volvieron a desplomarse el martes en la Bolsa de Nueva York, en medio del escrutinio sobre el gigante de la inteligencia artificial. (Sean Gallup/Getty Images)

Las acciones de Nvidia volvieron a desplomarse el martes en la Bolsa de Nueva York, en medio del escrutinio sobre el gigante de la inteligencia artificial después de que su CEO reconociera una relación extramarital con una presunta espía china.

Hacia las 11:15 horas, la acción de Nvidia caía un 6.32%, hasta los 167.35 dólares. Desde las revelaciones del fin de semana sobre el CEO Jensen Huang, Nvidia ha perdido más de 400,000 millones de dólares en valor de mercado, lo que la ha relegado al tercer puesto de las empresas con mayor capitalización del mundo, por detrás de Apple y Microsoft.

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Este mismo martes, la firma legal estadounidense Rosen Law Firm presentó una demanda colectiva en la que acusa a Jensen Huang y al gigante de la Inteligencia Artificial de no revelar a los accionistas su relación con una presunta espía China.

La demanda, presentada el lunes en una corte federal de California, señala que Huang y Nvidia engañaron a los accionistas sobre las preocupaciones de seguridad nacional que plantea la relación, y que sus declaraciones engañosas "inflaron artificialmente" las acciones de Nvidia.

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El escándalo tambalea a Jensen Huang

El consejo de administración de Nvidia abrió el 8 de noviembre una investigación independiente tras los reportes de que su director general, Jensen Huang, habría sido blanco de una operación de inteligencia extranjera. Ese día, el empresario reconoció haber sido infiel a su esposa y se comprometió a colaborar con la revisión.

Tres comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos también solicitaron explicaciones sobre sus interacciones con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed señalada por presuntos vínculos con la inteligencia china. Nvidia afirmó que no tenía motivos para creer que sus secretos o la seguridad nacional hubieran sido comprometidos, mientras que el gobierno chino rechazó las acusaciones de espionaje.

Huang tenía una participación beneficiaria de 3.58% en Nvidia al 23 de marzo de 2026, equivalente a 870.6 millones de acciones, de acuerdo con el documento presentado por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC.

Esa posición incluye títulos mantenidos mediante fideicomisos, sociedades y la fundación familiar, por lo que no corresponde exclusivamente a acciones de propiedad directa. El porcentaje tiene ese corte y no representa necesariamente su participación actual, pues existen movimientos posteriores reportados al regulador.

Nvidia alcanzó por primera vez el puesto de empresa de mayor capitalización bursátil del mundo el 18 de junio de 2024. Recuperó el liderazgo frente a Apple en noviembre de ese año y volvió a superar a Microsoft en junio de 2025. Su ascenso también marcó récords de valuación: en julio de 2025 se convirtió en la primera compañía cotizada en alcanzar los 4 billones de dólares y el 29 de octubre de ese año llegó a los 5 billones.

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