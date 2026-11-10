Nvidia cae más de 6%; queda detrás de Apple y Microsoft

El escándalo tambalea a Jensen Huang

El consejo de administración de Nvidia abrió el 8 de noviembre una investigación independiente tras los reportes de que su director general, Jensen Huang, habría sido blanco de una operación de inteligencia extranjera. Ese día, el empresario reconoció haber sido infiel a su esposa y se comprometió a colaborar con la revisión.

Tres comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos también solicitaron explicaciones sobre sus interacciones con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed señalada por presuntos vínculos con la inteligencia china. Nvidia afirmó que no tenía motivos para creer que sus secretos o la seguridad nacional hubieran sido comprometidos, mientras que el gobierno chino rechazó las acusaciones de espionaje.

Huang tenía una participación beneficiaria de 3.58% en Nvidia al 23 de marzo de 2026, equivalente a 870.6 millones de acciones, de acuerdo con el documento presentado por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC.

Esa posición incluye títulos mantenidos mediante fideicomisos, sociedades y la fundación familiar, por lo que no corresponde exclusivamente a acciones de propiedad directa. El porcentaje tiene ese corte y no representa necesariamente su participación actual, pues existen movimientos posteriores reportados al regulador.

Nvidia alcanzó por primera vez el puesto de empresa de mayor capitalización bursátil del mundo el 18 de junio de 2024. Recuperó el liderazgo frente a Apple en noviembre de ese año y volvió a superar a Microsoft en junio de 2025. Su ascenso también marcó récords de valuación: en julio de 2025 se convirtió en la primera compañía cotizada en alcanzar los 4 billones de dólares y el 29 de octubre de ese año llegó a los 5 billones.

