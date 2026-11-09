Cronología del romance de Jensen Huang, CEO de Nvidia, y Alice Huang: de las fotos a la confesión de infidelidad

Una cena en Taiwán y la infidelidad que Jensen Huang terminó admitiendo

La cercanía entre Jensen Huang y Alice Huang quedó registrada públicamente en 2024, cuando una fotografía publicada en LinkedIn por la empresa de software Net Thunder mostró al fundador de Nvidia sentado junto a la ejecutiva china durante un evento tecnológico en Taiwán.

Un año después, durante la feria Computex 2025, ambos coincidieron en una cena organizada por Jensen en un restaurante de Taipéi. A través de los ventanales, las cámaras de medios locales captaron al CEO de Nvidia abrazando a Alice mientras ella le daba un beso en la mejilla derecha. Otras imágenes muestran a la ejecutiva colocando su mano en la parte baja de la espalda del empresario cuando este regresaba de hablar con periodistas. Al terminar, ambos abandonaron el lugar en el mismo vehículo.

Las imágenes cobraron relevancia a finales de octubre de 2026, cuando comenzaron a publicarse investigaciones sobre una presunta operación de espionaje relacionada con Alice. The Financial Times y The Wall Street Journal abordaron el vínculo personal entre ambos, que hasta entonces no había sido reconocido públicamente por el empresario.



El domingo 8 de noviembre, Jensen Huang envió un memorando a los empleados de Nvidia en el que admitió haber sido infiel a Lori Mills, su esposa desde 1985, a quien conoció mientras estudiaban Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón.

“Le debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes. Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la hirieron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente”, expresó.

Aunque la declaración no menciona a Alice por su nombre, los reportes periodísticos la señalan como la persona involucrada en la relación.

La confesión llevó a los titulares la vida privada de un empresario que lleva más de tres décadas al frente de Nvidia y cuya familia mantiene vínculos profesionales y filantrópicos con la compañía. Pero la historia no terminó en su matrimonio.