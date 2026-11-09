Cronología del romance de Jensen Huang, CEO de Nvidia, y Alice Huang: de las fotos a la confesión de infidelidad

Una cena durante una feria tecnológica en Taiwán dejó imágenes de Jensen Huang , CEO de Nvidia, y Alice Huang que meses después adquirieron un significado distinto.
Lo que comenzó como una historia sobre la vida privada del empresario terminó involucrando a una compañía de centros de datos, investigaciones sobre los presuntos vínculos de Alice con el espionaje chino y dudas sobre los controles de seguridad del fabricante de chips de inteligencia artificial.
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Una cena en Taiwán y la infidelidad que Jensen Huang terminó admitiendo
La cercanía entre Jensen Huang y Alice Huang quedó registrada públicamente en 2024, cuando una fotografía publicada en LinkedIn por la empresa de software Net Thunder mostró al fundador de Nvidia sentado junto a la ejecutiva china durante un evento tecnológico en Taiwán.
Un año después, durante la feria Computex 2025, ambos coincidieron en una cena organizada por Jensen en un restaurante de Taipéi. A través de los ventanales, las cámaras de medios locales captaron al CEO de Nvidia abrazando a Alice mientras ella le daba un beso en la mejilla derecha. Otras imágenes muestran a la ejecutiva colocando su mano en la parte baja de la espalda del empresario cuando este regresaba de hablar con periodistas. Al terminar, ambos abandonaron el lugar en el mismo vehículo.
Las imágenes cobraron relevancia a finales de octubre de 2026, cuando comenzaron a publicarse investigaciones sobre una presunta operación de espionaje relacionada con Alice. The Financial Times y The Wall Street Journal abordaron el vínculo personal entre ambos, que hasta entonces no había sido reconocido públicamente por el empresario.
El domingo 8 de noviembre, Jensen Huang envió un memorando a los empleados de Nvidia en el que admitió haber sido infiel a Lori Mills, su esposa desde 1985, a quien conoció mientras estudiaban Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón.
“Le debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes. Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la hirieron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente”, expresó.
Aunque la declaración no menciona a Alice por su nombre, los reportes periodísticos la señalan como la persona involucrada en la relación.
La confesión llevó a los titulares la vida privada de un empresario que lleva más de tres décadas al frente de Nvidia y cuya familia mantiene vínculos profesionales y filantrópicos con la compañía. Pero la historia no terminó en su matrimonio.
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Quién es Alice Huang y por qué su relación encendió las alertas de espionaje
Alice Huang, también conocida como Huang Le, es una ciudadana china que trabajó para medios como CCTV y Hunan TV, además del banco HSBC. Entre marzo y noviembre de 2023 ocupó un puesto ejecutivo en Megaspeed International, una empresa de centros de datos con sede en Singapur que ofrece capacidad de procesamiento para desarrollar modelos de inteligencia artificial.
La firma se promocionaba como parte de la red de socios tecnológicos de Nvidia en Asia-Pacífico y, entre 2024 y 2025, adquirió chips del fabricante por miles de millones de dólares. Sin embargo, autoridades de Estados Unidos y Singapur comenzaron a investigar si Megaspeed pudo utilizarse para desviar procesadores avanzados hacia China.
Las sospechas surgieron en un contexto de restricciones comerciales impuestas por Washington desde 2022 para limitar el acceso chino a semiconductores de alto rendimiento, como los H100 y H200 de Nvidia, debido a sus posibles aplicaciones militares y de seguridad.
A finales de octubre de 2026, The New York Times publicó que agencias estadounidenses habían identificado a Alice como un presunto activo del Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS), organismo responsable de operaciones de inteligencia y contrainteligencia.
Su acercamiento a Jensen pudo formar parte de una estrategia conocida como honeytrap, que utiliza relaciones personales o sentimentales para llegar a personas con acceso a información de interés.
No obstante, no se ha demostrado judicialmente que Alice participara en una operación de espionaje, ni que Jensen conociera o estuviera involucrado en las posibles actividades irregulares atribuidas a Megaspeed.
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Cómo Alice Huang pasó inadvertida ante los controles de seguridad de Nvidia
Las investigaciones no comenzaron con un ciberataque contra Nvidia. Según los reportes, las agencias estadounidenses vigilaban electrónicamente a Alice Huang cuando detectaron comunicaciones frecuentes con un ciudadano cuya identidad estaba protegida.
Mediante un procedimiento llamado unmasking, que permite revelar bajo determinadas condiciones la identidad de estadounidenses mencionados en informes de inteligencia, descubrieron que su interlocutor era Jensen Huang.
El hallazgo abrió preguntas sobre cómo Alice había conseguido mantener una relación cercana con el CEO de Nvidia sin que se conocieran alertas internas de seguridad, especialmente por el papel que el empresario desempeña en las decisiones comerciales de la compañía.
Jensen dirige Nvidia desde su fundación en 1993 y mantiene contacto directo con empresarios y funcionarios de Washington y Pekín para negociar la venta de procesadores de IA. En enero de 2026, Estados Unidos autorizó bajo ciertas condiciones las exportaciones del modelo H200 a clientes chinos.
La directiva de Nvidia aseguró que nunca recibió advertencias formales previas del Gobierno estadounidense sobre los riesgos asociados con Alice Huang. Tampoco se conoce una alerta corporativa relacionada con su paso por Megaspeed, aunque esto no demuestra que ella burlara deliberadamente los controles de seguridad.
Tras sus primeras revisiones, el consejo de administración sostuvo que “no hay motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos”.
Hasta ahora, tampoco se ha demostrado que se compartiera información confidencial con China o que alguien accediera indebidamente a los sistemas del fabricante.
La investigación de Nvidia y las repercusiones en Washington
Después de la publicación de los reportajes, Nvidia creó un comité de consejeros independientes, apoyado por un despacho jurídico externo, para investigar los contactos de Jensen Huang y determinar si representaron algún riesgo para la compañía.
El empresario manifestó su disposición a colaborar en el mismo memorando donde reconoció su infidelidad.
“Apoyo la investigación y cooperaré plenamente. Amo a nuestro país y a nuestra empresa, y estoy comprometido a proteger a NVIDIA y a apoyar la seguridad nacional de los Estados Unidos”, señaló.
La compañía también descartó cambios inmediatos en su dirección. Su portavoz, John Rizzo, aseguró que Huang continuará como CEO y que las investigaciones no interrumpirán las operaciones.
El caso llegó al Congreso estadounidense, donde legisladores republicanos de tres comités de la Cámara de Representantes solicitaron explicaciones sobre los protocolos de seguridad de Nvidia. Por separado, el senador demócrata Chris Coons anunció una investigación parlamentaria.
Donald Trump también fue cuestionado por su conocimiento del caso. Según The Financial Times, el presidente estadounidense recibió información sobre las sospechas alrededor de Alice desde finales de 2025, pero decidió no intervenir.
“Creo que es un hombre honorable”, respondió al defender a Jensen, aunque reconoció que desconocía todos los detalles de lo ocurrido.
El secretario de Estado, Marco Rubio, evitó pronunciarse por la naturaleza sensible de las investigaciones. Desde China, el portavoz de la Cancillería, Guo Jiakun, rechazó las acusaciones de espionaje y las calificó como especulaciones sin fundamento.
Las consecuencias también llegaron a Wall Street: las acciones de Nvidia cayeron hasta 8% durante la apertura bursátil del lunes 9 de noviembre de 2026, según los datos recogidos en la investigación.
La reacción ocurre en una compañía cuyos procesadores son utilizados por Microsoft, Google, Meta, OpenAI y Anthropic para desarrollar inteligencia artificial.
Ahora, la investigación interna deberá determinar si la relación entre Alice Huang y Jensen puso en riesgo información del fabricante. Una historia que comenzó en el terreno personal terminó planteando preguntas sobre la seguridad de una de las empresas centrales en el desarrollo mundial de la IA.