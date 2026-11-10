Accionistas van por Nvidia: presentan demanda colectiva contra Jensen Huang por caso de infidelidad

La demanda, presentada el lunes en una corte federal de California, señala que Huang y Nvidia engañaron a los accionistas sobre las preocupaciones de seguridad nacional que plantea la relación, y que sus declaraciones engañosas "inflaron artificialmente" las acciones de Nvidia.

De acuerdo con el documento legal, “las declaraciones de Nvidia sobre su relación con Megaspeed fueron sustancialmente falsas y engañosas en todo momento relevante”, lo que representa un riesgo “sustancial” para la reputación y las perspectivas comerciales de la empresa.

La demanda no es un caso menor, ya que el bufete Rosen Law Firm representa a inversores de todo el mundo, además de especializarse en demandas colectivas de valores y litigios derivados de accionistas. De hecho, en 2017, ISS Securities Class Action Services lo clasificó como el número 1 por el número de acuerdos en demandas colectivas de valores.

Los vínculos de Jensen Huang y Trump son objeto de más escrutinio

Huang admitió en un mensaje a los empleados de Nvidia, divulgado el domingo, que había sido "infiel" a su esposa, pero más allá de su relación matrimonial, este caso es importante, pues Huang es una figura central en el auge de la IA y un asesor informal del presidente estadounidense Donald Trump, quien se opone a regular esa industria para evitar que China tome la delantera en su desarrollo.

De hecho, esos vínculos ahora están siendo objeto de un maytor escrutinio por parte de los demócratas en el Congreso. Richard Blumenthal, senador por Connecticut, es uno de los principales críticos de la relación entre Huang y Trump, al tiempo que Robert García, de California, ya prometió investigar la corrupción corporativa cuando los demócratas tomen el control en enero.