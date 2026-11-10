Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Accionistas van por Nvidia: presentan demanda colectiva contra Jensen Huang por caso de infidelidad

El documento señala que el ejecutivo y la empresa los engañaron en torno a las preocupaciones de seguridad nacional que plantea la relación con Alice Huang, ejecutiva de MegaSpeed.
mar 10 noviembre 2026 10:00 AM
Añadir Expansión en Google
Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante una presentación en Berlín, Alemania.
De acuerdo con el documento legal, “las declaraciones de Nvidia sobre su relación con Megaspeed fueron sustancialmente falsas y engañosas en todo momento. (Sean Gallup/Getty Images)

Los inversionistas de Nvidia no están contentos con su caso de infidelidad con una presunta espía china . La firma legal estadounidense Rosen Law Firm presentó una demanda colectiva en la que acusa a Jensen Huang y al gigante de la Inteligencia Artificial de no revelar a los accionistas esta relación.

Las acciones del fabricante de chips se desplomaron después de que Nvidia abriera una investigación sobre los informes de que Huang había sido "el objetivo de una operación de inteligencia extranjera", que Pekín niega, en torno una relación extramarital con Alice Huang, una ejecutiva china ligada a la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Publicidad

La demanda, presentada el lunes en una corte federal de California, señala que Huang y Nvidia engañaron a los accionistas sobre las preocupaciones de seguridad nacional que plantea la relación, y que sus declaraciones engañosas "inflaron artificialmente" las acciones de Nvidia.

De acuerdo con el documento legal, “las declaraciones de Nvidia sobre su relación con Megaspeed fueron sustancialmente falsas y engañosas en todo momento relevante”, lo que representa un riesgo “sustancial” para la reputación y las perspectivas comerciales de la empresa.

La demanda no es un caso menor, ya que el bufete Rosen Law Firm representa a inversores de todo el mundo, además de especializarse en demandas colectivas de valores y litigios derivados de accionistas. De hecho, en 2017, ISS Securities Class Action Services lo clasificó como el número 1 por el número de acuerdos en demandas colectivas de valores.

Los vínculos de Jensen Huang y Trump son objeto de más escrutinio

Huang admitió en un mensaje a los empleados de Nvidia, divulgado el domingo, que había sido "infiel" a su esposa, pero más allá de su relación matrimonial, este caso es importante, pues Huang es una figura central en el auge de la IA y un asesor informal del presidente estadounidense Donald Trump, quien se opone a regular esa industria para evitar que China tome la delantera en su desarrollo.

De hecho, esos vínculos ahora están siendo objeto de un maytor escrutinio por parte de los demócratas en el Congreso. Richard Blumenthal, senador por Connecticut, es uno de los principales críticos de la relación entre Huang y Trump, al tiempo que Robert García, de California, ya prometió investigar la corrupción corporativa cuando los demócratas tomen el control en enero.

Publicidad

Por su parte, los líderes republicanos del comité de la Cámara de Representantes también pidieron a Huang que compareciera en una reunión informativa a puerta cerrada sobre sus vínculos con Alice Huang, afirmando que los informes recientes “plantean importantes preocupaciones de seguridad nacional con respecto al acceso de la República Popular China a tecnología e información estadounidenses sensibles”.

En un comunicado a su empresa el domingo, el ejecutivo de Nvidia admitió la infidelidad y pidió disculpas. También reveló que el consejo de administración de la empresa ya había iniciado una investigación independiente, la cual, según afirmó, apoya y con la que cooperará.

“Amo a nuestro país y a nuestra empresa. Estoy comprometido con la protección de Nvidia y con el apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Me siento orgulloso y agradecido de ser estadounidense”, declaró el director ejecutivo.

Publicidad

Tags

Nvidia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad