25 talentos fueron reconocidos en el Advertising Week LATAM Leadership Forum

La lista de los premiados por categoría

Durante el gran encuentro que incluyó coctel de bienvenida y cena, se otorgaron los premios a los 25 personajes más destacados de la industria de la mercadotecnia, en seis categorías diferentes. A continuación la lista.

1. Groundbreaker

Claudia Contreras, CMO & Head of Marketing Mobile Experience, Samsung Electronics México

Pilar Sánchez, CMO, Mondelez International

Fábio Baracho, VP MARKETING, Anheuser-Busch InBev

Yuri Alvarado, CEO, AlvaradoMolina

Richard Le Moult, Marketing VP North Latam, PERNOD RICARD

Jorge Percovich, CEO, Havas Group LATAM

2. Rising leaders

Kim Farrell, General Manager Operations & Marketing Latam, Tiktok

Mariana Castillo, Co-founder y co-CEO, Ben & Frank

3. Industry makers

Eduardo Córdoba, Sr. Marketing Director Doritos & Tostitos, PepsiCo

Rodrigo Centeno, Sr. Marketing Director, NISSAN Mexico & NIBU (Latam)

Diana Lozada, Marketing Director Regional Brands & New Categories, HEINEKEN MÉXICO

Hans Werner, General Director Natura México, Natura

Jesús Alvarado, Sr. Director Marketing and Creative Services / Mexico and Latin America, American Eagle Outfitters Inc.

Nicolás Mc Cormack, VP de ventas publicitarias, Warner Bros., Discovery México & Centroamérica

4. Explosive ideas

Pepe Montalvo y Alberto Achar, Founder / CRO, Montalvo / Gandhi

Facundo Castro y Sara Sierra, Account Director / Marketing Director, Findasense / Bimbo México

Mariano Serkin y Paola Hernández, Co-founder / Marketing Director, ISLA / PepsiCo Foods Mex

Julián García, Head of Brand, Amazon México con Initiative Mexico/ MADE

5. Biggest disrupter

Clarissa Pantoja, Head of Direct To Consumer, Ab InBev

Federico González Compeán, Director General, Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México y CIE Internacional

Diana Ramírez, Head Latam Spotify Advertising, Spotify

Paul Forat, Head of Amazon Music México

Pablo Sánchez Liste, CDMO/CCO. Chief Digital, Marketing, Communication, Public Affairs & Sustainability Officer, L’Oreal Mexico

6. Legacy

José Terán, CEO, Terán/TBWA

Daniel Servitje, CEO de Grupo Bimbo