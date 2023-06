Chat GPT: ¿Los días del Chief Marketing Officer están contados?

Como managing director Latam de la comunidad de líderes de mercadotecnia MMA, Fabiano Lobo ha visto de todo. Lo más reciente y común es una nueva mirada y campo de acción para el profesional de mercadotecnia, poniendo como eje rector a la tecnología.

“Hay una transformación muy fuerte en este mercado. El líder de esta profesión debe buscar cómo hacer un marketing más humano, más enfocado en su consumidor y en traer los beneficios de ser más sostenible y diverso, pero aprovechando el uso de la tecnología emergente”, dice.

Y no parece estar equivocado. En el marco del Salesforce Connections 2023, Ryan Bezenek, VP de IT en Ariat International, una marca estadounidense de calzado, indumentaria y accesorios para deportes ecuestres, comentó que la IT está cambiando el papel del director de mercadotecnia como se conocía tradicionalmente.