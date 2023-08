La Profeco publica en el DOF la Guía de Publicidad para Influencers

¿Qué contiene la Guía de Publicidad para influencers?

La guía reitera que la información compartida debe ser cierta, verificable, clara e indudable; que no contenga descripciones engañosas o abusivas y que incluya advertencias para el uso seguro del bien, producto o servicio, así como las restricciones o prohibiciones por motivos de seguridad o salud de los consumidores. Tal y como indica el artículo 32.

Asimismo, da recomendaciones a los influencers para evitar el incumplimiento de la ley y señala que hay reglas de publicidad específicas para alimentos y bebidas, cosméticos, productos de aseo, servicios e insumos de salud, suplementos alimenticios y artículos de belleza y perfumería.

En la guía, la Profeco sugiere que en las publicaciones el usuario ponga etiquetas o hashtags como #PublicidadPagada, #Publicidad, #OpinionesPersonales y #PatrocinadoPor.

“Con esto, las publicaciones de las recomendaciones que haces de bienes productos o servicios informarán si tienes o no una relación comercial con la marca que estás publicando en tus plataformas o redes sociales”, se lee en el documento.

Sin embargo, no se trata de un documento vinculatorio y obligatorio, sino de un manual de cumplimiento voluntario.

“(La guía) todo lo maneja como sugerencias para influencers adultos, adolescentes y niños, pero remite a los principios mínimos y básicos indispensables a los que se refiere el artículo 32”, apunta Rodrigo Escartín, socio del despacho Escartín Abogados.

¿Qué le faltó?

Escartín considera que en general es una guía que no es mala porque sugiere el cumplimiento de la ley; no obstante faltó más claridad para las marcas, agencias y medios que trabajan con influencers de todas las edades.

“Las empresas que recurren a ellos deben exigirles que acaten de manera irrestricta incluso desde sus contratos, debido a que lo único que se pide en el documento es el cumplimiento de los mínimos indispensables en materia publicitaria”, dice.

Por separado, Sergio López, presidente ejecutivo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas (AVE), ha reiterado en diversas ocasiones que un hueco grande en los intentos de regulación publicitaria es la definición de influencer, es decir, quién puede considerarse un influencer o un creador de contenido.

Otro punto es determinar qué tipo de contenido se considera publicidad, pues no es lo mismo una persona que publica un producto en sus redes sociales por gusto a una que recibe la remuneración de una marca.

En el primer caso, la persona está en su derecho de ejercer la libertad de expresión, lo que para las marcas puede funcionar como publicidad orgánica. Pero en el segundo, tanto la marca como el usuario deben cumplir con el artículo 32 antes mencionado.

Al ser sugerencias de buena voluntad y no haber lineamientos obligatorios, la guía corre el riesgo de quedar como un material que puede o no ser consultado por quienes reciben y no una remuneración económica y/o en especie.

“Es muy importante dejar claro los alcances de los lineamientos, porque un lineamiento no puede pasar por encima de una ley. La guía debe esclarecer qué es veracidad, legalidad y qué contiene la Ley Federal de Protección al Consumidor para evitar el terreno gris de la interpretación”.

A su parecer, esta guía requiere más de la cocreación y de la colaboración de la Profeco, pero también de las organizaciones como AVE, la IAB y diferentes agrupaciones que están representando al ecosistema publicitario y que entienden a la industria para que los lineamientos obedezcan realmente a la realidad del sector.