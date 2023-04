La industria publicitaria de México enfrenta nuevos desafíos a raíz de la nueva norma de etiquetado frontal, que entró en vigor el 8 de marzo, y que obliga a los anunciantes a solicitar permisos publicitarios a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para promocionar alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas que incluyan ciertos elementos en el etiquetado frontal.

Luis López Linaldi, socio fundador de la firma Solórzano Linaldi, explica que desde ese tiempo se modificó la etiqueta de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas que tuvieran exceso de calorías, de azúcares, grasas trans, sodio. Ahora, se introduce ese sistema de etiquetado frontal como un parámetro de referencia para poder definir si aplican o no ciertas restricciones a la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Durante un webinar organizado por la Alianza por el Valor Estratégico de las marcas (AVE), Cecilia Stahlhut, counsel de la práctica de Life Science en Hogan Lovells, advirtió que cumplir con los requisitos publicitarios impuestos por la Cofepris podría ser una tarea imposible, incluso para aquellos que lo deseen. "No podemos cumplir aunque queramos", afirmó.