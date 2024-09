Sin embargo, lo que hizo notoria la salida de Didi fue su anuncio, hecho minutos antes de la eliminación de Ricardo Peralta, cuando habitualmente la plataforma de movilidad utilizaba este momento para promocionar su servicio de transporte al expulsado. La ausencia de esta acción llamó la atención y generó más controversia sobre el manejo de la situación por parte de la marca.

"Hoy hemos decidido cambiar de dirección y finalizar nuestra participación en el reality show La Casa de los Famosos. Estamos avanzando hacia un destino que refleje los valores que, como marca, sociedad y personas, consideramos esenciales", dijo DiDi en su comunicado oficial. Su salida no estuvo exenta de críticas, ya que muchos señalaron que la forma en que se gestionó la situación dejó espacio para más especulaciones.

Eddie Jaimes, socio fundador y CEO de MM Group, considera que DiDi cometió un error al no complementar su anuncio con un plan de comunicación más claro y estratégico. "El comunicado quedó en el aire, sin ningún contenido adicional que explicara su postura o reforzara los valores de la marca. Esto hizo que el público tomara el control de la narrativa, incrementando la percepción negativa hacia DiDi", comenta Jaimes.

El peligro de un 'influencer polémico' y su impacto en los patrocinios

El caso de Adrián Marcelo es un ejemplo de cómo un comportamiento polémico dentro de un reality puede desatar una crisis de patrocinio. Sus declaraciones, percibidas como violentas y misóginas, no solo afectaron su imagen personal, sino que también llevaron a que varias marcas rompieran lazos con el programa.

Las marcas, que invierten grandes sumas para ganar visibilidad, ven su reputación amenazada cuando figuras que patrocinan o con las que están relacionadas se involucran en controversias.

Eddie Jaimes enfatiza que, en estos casos, la asociación con un mal influencer puede convertirse en un riesgo reputacional para las marcas. "Cuando una marca decide patrocinar a una figura pública o un proyecto como un reality show, debe estar consciente de que los comportamientos de los participantes pueden salirse de control, por eso es muy importante que antes de patrocinar evalúen los riesgos", comentó Jaimes​.

Sin patrocinadores, no hay negocio

Según un análisis de la agencia de investigación Kantar, nueve de cada 10 mexicanos estuvieron expuestos a La Casa de los Famosos en el último mes. Aunque la televisión sigue siendo el medio principal, el 20% se entera de los eventos a través de redes sociales. Tras la salida de Adrián Marcelo, el 90% de los mexicanos ya sabía de su partida.

El 74% de los mexicanos afirma que seguirá viendo el programa, aunque el 80% de las mujeres cree que éste mejorará sin Adrián Marcelo, mientras que el 55% de los hombres opina que perderá interés sin su presencia. Además, el 56% aplaude que las marcas hayan retirado su patrocinio.

El impacto de la retirada masiva de patrocinadores en La Casa de los Famosos no se limitó a una cuestión de imagen. Jaimes puntualiza que "sin patrocinadores, no hay negocio". La salida de marcas como una reacción en cadena fue un golpe que la producción del programa no pudo sobrellevar, lo que obligó a adelantar la final del reality.

Esta situación evidencia que las marcas necesitan ser más cautelosas al elegir a las personalidades y programas con los que se asocian. "No solo se trata de obtener visibilidad, sino de asegurarse de que los valores de la empresa estén alineados con el contenido que están respaldando", reiteró Jaimes.

En programas como La Casa de los Famosos, donde las personalidades son impredecibles y el drama es parte del formato, el riesgo de una crisis está siempre presente.

Para Jaimes, la falta de una estrategia de comunicación sólida y una reacción tardía a las controversias llevaron a la pérdida de patrocinadores clave, lo que afectó tanto la imagen de las marcas como la continuidad del programa. Las marcas deben aprender de estos casos y estar mejor preparadas para gestionar crisis, especialmente cuando están vinculadas a figuras públicas, cuya conducta puede desatar reacciones negativas.