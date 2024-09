Patrocinadores abandonan La Casa de los Famosos: ¿acierto o exageración?

Este comentario provocó una acalorada confrontación con la actriz Gala Montes, quien no solo lo acusó de ser un "potencial feminicida", sino también de hacer comentarios hirientes sobre su madre y su salud mental. La situación escaló rápidamente y, aunque Adrián Marcelo finalmente decidió dejar el reality, las marcas decidieron actuar en defensa de sus valores y retirarse del programa.

Este tipo de respuesta no es común en la televisión mexicana, lo que ha encendido el debate sobre el papel de los patrocinadores en la regulación de los contenidos que apoyan.

Carlos Valadez, CEO de la agencia de marketing Sound Louder, considera que la decisión de las marcas fue acertada. "Es incongruente y peligroso para una marca vincularse con ciertas acciones que van en contra de su filosofía, sobre todo cuando se trata de comportamientos que pueden dañar su relación con su público objetivo".

Las marcas involucradas, al ser empresas que promueven valores como el respeto y la inclusión, saben que no podían permitirse seguir asociadas a un contenido que fue percibido como dañino y contrario a esos principios.

Valadez señala que la producción falló al no controlar de manera efectiva las agresiones desde el principio. "Desde los primeros comportamientos inapropiados, debieron marcar un alto. El rechazo fue tan fuerte que empezó a afectar a las marcas, que no son disruptivas ni polémicas, por lo que el contenido no era adecuado para ellas".

El efecto de estos comentarios no solo afectó la relación entre los participantes, sino que también provocó una ola de críticas en redes sociales, donde los usuarios etiquetaban a los patrocinadores, exigiendo que se deslindaran del programa. Este tipo de presión social jugó un papel crucial en la decisión de Rexona, Helados Holanda, Knorr y Unilever de cortar sus lazos con el reality.

Rexona sí abandonó La Casa de los Famosos, pero no sus valores tal como lo dice su slogan. (Rexona/Facebook)

El impacto en las marcas y el efecto dominó

Para las marcas, desvincularse del programa fue una medida necesaria para proteger su reputación y mantener la confianza de su público. Roberto Báez, especialista en comunicación estratégica, explicó que esta decisión responde a un análisis profundo.

"Las marcas hicieron un análisis donde ponen en la balanza el alcance publicitario con el valor del contenido y su reputación. Participar en un reality show siempre conlleva riesgos, pero cuando estos afectan los valores de la empresa, la mejor decisión es retirarse".

A pesar de la pérdida de exposición que implica salir de un programa de gran audiencia como La Casa de los Famosos, las marcas consideran que el beneficio de proteger su imagen es mucho mayor que los costos asociados a desvincularse. "Es una cuestión de congruencia con los valores que promueven. En este caso, el impacto en la percepción será positivo porque el consumidor verá que las marcas actuaron con responsabilidad", añadió Valadez.

Este incidente ha generado un efecto dominó en la industria. La salida de marcas de gran relevancia ha puesto en alerta a otros patrocinadores que ahora se replantean sus vínculos con contenidos que no están completamente controlados. Es el caso de Nutrioli, y de Nescafé y Purina de Nestlé, que al igual que otras marcas emitieron un comunicado para anunciar su retiro del programa.

Nestlé es una compañía de alimentos y bebidas que cuenta con más de 2,000 marcas. (Facebook)

Roberto Báez apuntó que este tipo de salidas marcarán un precedente en la relación entre patrocinadores y la televisión, sobre todo en programas de formato en vivo. "Las decisiones de la producción en los próximos días serán cruciales para atraer o mantener a futuros patrocinadores. La manera en que se maneje esta crisis será juzgada con más severidad que el propio incidente", señaló Báez.

Los productos de Unilever estaban en cada rincón de la casa. (Facebook)

Para la producción de La Casa de los Famosos, esta situación representa un desafío importante. La forma en que respondan a la salida de estos patrocinadores será determinante para su futuro y para la relación con posibles nuevos socios comerciales.

A futuro, las producciones televisivas tendrán que ser más cautelosas en el control de los contenidos y los comportamientos de los participantes, mientras que las marcas deberán ser más selectivas en los programas que deciden apoyar, asegurándose de que estén alineados con su identidad y sus principios éticos.