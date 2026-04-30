La Cumbre Mundial de Grandes Tiendas IGDS llega a México por primera vez

Además de las conferencias, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en recorridos guiados por la tienda insignia de Liverpool en Polanco, un espacio de 35,000 m² que reúne marcas líderes nacionales e internacionales en categorías como belleza, moda, alimentos, hogar y electrónicos, complementado con un spa de clase mundial, así como por el centro logístico PLAN de Liverpool, el más grande de su tipo en América Latina.

Durante la cena oficial del IGDS WDSS también se entregará el reconocimiento a la “Mejor unidad de Retail Media en una tienda departamental del mundo”, que premia a equipos que utilizan de forma inteligente los datos, desarrollan storytelling efectivo e innovan con herramientas digitales, manteniéndose fieles a la identidad de la marca y a las cambiantes expectativas de los consumidores actuales.

A lo largo de la cumbre, líderes y expertos de sectores como tecnología, inteligencia artificial, logística, aviación y consultoría intercambiarán ideas, explorarán oportunidades, compartirán casos de éxito y analizarán el futuro de las tiendas departamentales y el sector retail.

Fundada en 1946, IGDS es la principal asociación mundial de tiendas departamentales, con 44 miembros en 38 países. En conjunto, estas compañías generaron más de 43,000 millones de dólares en ventas en 2025, lo que subraya su relevancia global en el sector.

La 17ª Cumbre Mundial de Grandes Almacenes de la IGDS, que se suma a una distinguida lista de ciudades anfitrionas como Londres, Nueva York, Shanghái y Berlín, será una plataforma clave para el intercambio de ideas y dar forma al futuro del comercio minorista.

IGDS WDSS 2026 se llevará a cabo en la Ciudad de México los días 19 y 20 de mayo. El registro está disponible en www.wdss2026.org .