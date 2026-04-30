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Mercadotecnia

La Cumbre Mundial de Grandes Tiendas IGDS llega a México por primera vez

Este foro reunirá a líderes y expertos del sector para analizar las perspectivas de las tiendas departamentales y las empresas minoristas.
jue 30 abril 2026 11:49 AM
Presentado por: IGDS WDSS
Hombre dando una conferencia frente a gente en un auditorio
IGDS WDSS 2026 contará con siete sesiones con ejecutivos de empresas líderes. (Cortesía)

Por primera vez en México y América Latina se llevará a cabo la 17ª Cumbre Mundial de Grandes Tiendas IGDS (IGDS WDSS 2026), que reunirá a líderes globales del sector retail en un momento clave para una industria que está siendo transformada por desafíos económicos, cambios en los valores del consumidor y una aceleración digital sin precedentes.

Estas fuerzas están redefiniendo la forma en que las marcas se relacionan con sus clientes, convirtiendo a las tiendas departamentales en algo más que espacios de compra: ahora son plataformas de conexión, cultura e innovación.

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Bajo el tema “Abriendo camino hacia nuevas alturas”, el evento contará con ponentes como Antonio Arranz, CEO de DHL Express; Achim Berg, fundador y CEO de FashionSIGHTS; Carlos Marín Rangel, CEO de Liverpool; Eric Chan, Chief Business and Strategy Officer en GAP; Neil Clifford, CEO de Kurt Geiger; Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico; Andrea Dini, CEO de Paul & Shark; Jo Horgan AM, fundadora y CEO de MECCA Brands; Sam Lobban, CEO de Thom Browne, y Jacques Demont, CEO de Devialet, entre otros.

El programa, organizado por IGDS y Liverpool, incluye siete sesiones. El panel inaugural, “Implementación de estrategias de comercio unificado”, será seguido por “Herramientas de IA para retailers” y “Cómo expandir marcas mexicanas a nivel global”.

En el segundo día se llevarán a cabo sesiones como “El futuro del mercado de la moda”, “Lealtad y confianza del cliente”, “Construcción de talento y equipos de alto desempeño” y “Creación de espacios y experiencias atractivas”.

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Además de las conferencias, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en recorridos guiados por la tienda insignia de Liverpool en Polanco, un espacio de 35,000 m² que reúne marcas líderes nacionales e internacionales en categorías como belleza, moda, alimentos, hogar y electrónicos, complementado con un spa de clase mundial, así como por el centro logístico PLAN de Liverpool, el más grande de su tipo en América Latina.

Durante la cena oficial del IGDS WDSS también se entregará el reconocimiento a la “Mejor unidad de Retail Media en una tienda departamental del mundo”, que premia a equipos que utilizan de forma inteligente los datos, desarrollan storytelling efectivo e innovan con herramientas digitales, manteniéndose fieles a la identidad de la marca y a las cambiantes expectativas de los consumidores actuales.

A lo largo de la cumbre, líderes y expertos de sectores como tecnología, inteligencia artificial, logística, aviación y consultoría intercambiarán ideas, explorarán oportunidades, compartirán casos de éxito y analizarán el futuro de las tiendas departamentales y el sector retail.

Fundada en 1946, IGDS es la principal asociación mundial de tiendas departamentales, con 44 miembros en 38 países. En conjunto, estas compañías generaron más de 43,000 millones de dólares en ventas en 2025, lo que subraya su relevancia global en el sector.

La 17ª Cumbre Mundial de Grandes Almacenes de la IGDS, que se suma a una distinguida lista de ciudades anfitrionas como Londres, Nueva York, Shanghái y Berlín, será una plataforma clave para el intercambio de ideas y dar forma al futuro del comercio minorista.

IGDS WDSS 2026 se llevará a cabo en la Ciudad de México los días 19 y 20 de mayo. El registro está disponible en www.wdss2026.org .

IGDS WDSS

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Tags

manufactura, industria, exposiciones Retail Tiendas departamentales y de autoservicio

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