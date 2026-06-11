La historia de Raúl Jiménez, el goleador que estuvo al borde de la muerte y hoy lidera la selección mexicana

El salto y evolución a Europa

Su llegada al Atlético de Madrid en 2014 por 10.5 millones de euros representó un salto importante, pero también abrupto. En España tuvo poca continuidad y marcó apenas 1 gol, en una etapa breve que funcionó como transición en su adaptación al futbol europeo. Cualquier otro jugador, en ese contexto, habría considerado regresar a México tras un inicio discreto, pero no fue el caso de Raúl Jiménez.

En lugar de volver, dio un paso hacia un entorno distinto dentro de Europa: el S. L. Benfica en Portugal. En una liga menos mediática, pero competitiva, encontró estabilidad y continuidad. Ahí sumó 31 goles y comenzó a consolidarse como un delantero útil en distintos contextos: titular, revulsivo y pieza de rotación en competencias europeas.

No era todavía una estrella, pero sí un jugador confiable en el alto nivel.

Wolverhampton: la leyenda, el accidente y el regreso imposible

En 2018 llegó al Wolverhampton Wanderers, donde alcanzó su mejor versión en Europa. En su primera etapa (2018-2023) registró 57 goles, consolidándose como referente ofensivo y uno de los delanteros más consistentes de la Premier League. Su impacto lo llevó a convertirse en el máximo goleador histórico del club en la liga inglesa y a ganarse un estatus de leyenda entre la afición. De ahí surgió el apodo del “Lobo de Tepeji”.

La conexión con el club trascendió la cancha. La afición le dedicó cánticos propios que se mantienen incluso cuando no está en el campo o cuando ha enfrentado al equipo como rival, reflejo del vínculo construido durante sus años en Inglaterra.

Sin embargo, el 29 de noviembre de 2020, su carrera cambió de forma drástica. En un choque con el brasileño David Luiz del Arsenal sufrió una fractura de cráneo que lo dejó en estado crítico. Estuvo cerca de la muerte. El episodio marcó un antes y un después en su vida deportiva y abrió una etapa de incertidumbre total sobre su futuro.

La recuperación fue larga y compleja. Incluyó rehabilitación física intensiva y terapia del lenguaje debido a las secuelas del golpe. Durante meses, el diagnóstico fue contundente: la posibilidad de volver a jugar futbol profesional era muy baja.

Aun así, regresó. Y lo hizo en condiciones distintas. Hoy juega con una diadema de protección en la cabeza como medida preventiva, sin que eso haya limitado su estilo: incluso después de la lesión, ha mantenido su fortaleza en el juego aéreo y sigue siendo un especialista en goles de cabeza. El camino no fue inmediato ni sencillo, pero volvió a competir al máximo nivel.