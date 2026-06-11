La historia de Raúl Jiménez, el goleador que estuvo al borde de la muerte y hoy lidera la selección mexicana

Hay futbolistas que se definen por sus estadísticas y otros por sus momentos límite. Raúl Jiménez pertenece a ambos grupos, pero sobre todo a ese tipo de delantero cuya carrera no se entiende en línea recta, sino en etapas marcadas por el éxito, la lesión, la duda y el regreso.
Su historia es la de un atacante que alcanzó la élite europea, sobrevivió a una fractura de cráneo que puso en riesgo su vida y volvió a competir al más alto nivel cuando muchos lo colocaban en el retiro o jugando en una liga menor.
A los 35 años, su recorrido suma 158 goles en clubes y 47 con la selección mexicana, pero lo que realmente lo define no es la cantidad, sino la forma en que ha sostenido su carrera a través de momentos que habrían terminado con muchas otras.
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Su debut con el América y el inicio de su carrera como goleador
Raúl Jiménez nació el 5 de mayo de 1991 en Tepeji del Río, Hidalgo. Formado en las fuerzas básicas del Club América, dio sus primeros pasos en el futbol profesional en un entorno de alta exigencia, donde pronto pasó de ser una promesa a una pieza ofensiva importante.
Debutó con el América en 2011 y comenzó a consolidarse como delantero en un equipo con presión constante por resultados. Su evolución fue rápida y lo llevó a ganar protagonismo en el ataque, especialmente junto a su mentor, el fallecido Christian “Chucho” Benítez.
En Coapa registró 38 goles y fue campeón del Clausura 2013, donde tuvo un papel clave en la tanda de penales ante Cruz Azul. Con el tiempo, se consolidaría como uno de los mejores especialistas en penales a nivel mundial, y cerró su etapa con otro título en el Apertura 2014. Para entonces, su rendimiento ya anticipaba que su carrera daría el salto al futbol europeo.
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El salto y evolución a Europa
Su llegada al Atlético de Madrid en 2014 por 10.5 millones de euros representó un salto importante, pero también abrupto. En España tuvo poca continuidad y marcó apenas 1 gol, en una etapa breve que funcionó como transición en su adaptación al futbol europeo. Cualquier otro jugador, en ese contexto, habría considerado regresar a México tras un inicio discreto, pero no fue el caso de Raúl Jiménez.
En lugar de volver, dio un paso hacia un entorno distinto dentro de Europa: el S. L. Benfica en Portugal. En una liga menos mediática, pero competitiva, encontró estabilidad y continuidad. Ahí sumó 31 goles y comenzó a consolidarse como un delantero útil en distintos contextos: titular, revulsivo y pieza de rotación en competencias europeas.
No era todavía una estrella, pero sí un jugador confiable en el alto nivel.
Wolverhampton: la leyenda, el accidente y el regreso imposible
En 2018 llegó al Wolverhampton Wanderers, donde alcanzó su mejor versión en Europa. En su primera etapa (2018-2023) registró 57 goles, consolidándose como referente ofensivo y uno de los delanteros más consistentes de la Premier League. Su impacto lo llevó a convertirse en el máximo goleador histórico del club en la liga inglesa y a ganarse un estatus de leyenda entre la afición. De ahí surgió el apodo del “Lobo de Tepeji”.
La conexión con el club trascendió la cancha. La afición le dedicó cánticos propios que se mantienen incluso cuando no está en el campo o cuando ha enfrentado al equipo como rival, reflejo del vínculo construido durante sus años en Inglaterra.
Sin embargo, el 29 de noviembre de 2020, su carrera cambió de forma drástica. En un choque con el brasileño David Luiz del Arsenal sufrió una fractura de cráneo que lo dejó en estado crítico. Estuvo cerca de la muerte. El episodio marcó un antes y un después en su vida deportiva y abrió una etapa de incertidumbre total sobre su futuro.
La recuperación fue larga y compleja. Incluyó rehabilitación física intensiva y terapia del lenguaje debido a las secuelas del golpe. Durante meses, el diagnóstico fue contundente: la posibilidad de volver a jugar futbol profesional era muy baja.
Aun así, regresó. Y lo hizo en condiciones distintas. Hoy juega con una diadema de protección en la cabeza como medida preventiva, sin que eso haya limitado su estilo: incluso después de la lesión, ha mantenido su fortaleza en el juego aéreo y sigue siendo un especialista en goles de cabeza. El camino no fue inmediato ni sencillo, pero volvió a competir al máximo nivel.
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Fulham y una decisión en la etapa final
Después de su primera etapa en los Wolves, jugó tres temporadas con el Fulham F. C., donde sumó 31 goles. En Inglaterra mantuvo la regularidad, aunque ya en una fase más madura de su carrera: menos explosiva, pero más basada en la lectura del juego y la experiencia.
En 2026 tomó una decisión que terminó de definir su perfil competitivo: regresar al Wolverhampton, que este mismo año descendió a la Championship, la segunda división del futbol inglés.
Pese a una oferta millonaria del Club América, optó por permanecer en el futbol inglés y volver al club donde vivió su etapa más importante en Europa.
Eligió el desafío de intentar devolver a los Wolves a la Premier League por encima de un regreso a México. Una decisión coherente con su trayectoria: la de un jugador acostumbrado a asumir retos más que a buscar caminos cómodos.
Selección mexicana: números altos y una espera larga
Con la selección mexicana, Raúl Jiménez ha construido una carrera de constancia y protagonismo. Suma 47 goles, siendo el segundo máximo anotador del combinado nacional, además de títulos y momentos decisivos, aunque también arrastró durante años una deuda pendiente en la máxima vitrina del futbol.
Disputó tres Copas del Mundo —2014, 2018 y 2022— sin lograr anotar, una racha que se rompió hasta su participación en el Mundial 2026.
Entre sus momentos más recordados está la chilena ante Panamá en las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, un gol clave que mantuvo con vida las aspiraciones mundialistas de México y que marcó uno de sus primeros grandes instantes con el Tri.
A nivel internacional, su palmarés incluye el oro olímpico en Londres 2012, además de dos Copas Oro (2019 y 2025), la Liga de Naciones de Concacaf 2025 y la Copa Concacaf 2015, consolidándolo como una pieza constante en la selección durante más de una década.
Su primer gol en el Mundial y la muerte de su padre
El 11 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca —el recinto que lo vio crecer futbolísticamente con el América—, Raúl Jiménez marcó su primer gol en una Copa del Mundo ante Sudáfrica, al minuto 68 con un remate de cabeza.
El contexto era inevitable. En marzo de 2026 había fallecido su padre, Raúl Jiménez Vega, figura central en su vida y pieza clave en su motivación deportiva. Ambos compartían la idea de que ese gol en un Mundial era una deuda pendiente.
Tras la anotación, Jiménez rompió en llanto, miró al cielo y dedicó el gol. Sus compañeros lo rodearon en un abrazo colectivo. Más que una celebración, fue un desahogo: la liberación de una carga que había acompañado su carrera mundialista durante tres ediciones.
Raúl Jiménez, un jugador marcado por la resiliencia
La carrera de Raúl Jiménez no se entiende únicamente por sus goles, sino por su capacidad para regresar cada vez que el contexto lo ha puesto a prueba: tras cambios de liga, después de una lesión grave y en medio de una pérdida personal.
Su trayectoria es la de un delantero que ha tenido que reconstruirse en distintos momentos sin perder el mismo objetivo: mantenerse en la élite del futbol profesional.