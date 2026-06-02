“Cuando metes un iPhone a un cuarto todos se quedan viéndolo. Gana inmediatamente”, dijo el director al explicar el conflicto central de la nueva película.

Este fenómeno no es exclusivo de los adultos. Según datos de Unicef, en México, 50% de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet o de una computadora y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y 94% usan internet o una computadora.

En este contexto, la saga de Toy Story intenta mantenerse vigente hablando del uso de los dispositivos móviles en la crianza de los menores de edad, algo que toca directamente a las nuevas generaciones de padres. Muchos de los niños que crecieron con Woody hoy tienen hijos y enfrentan el mismo dilema que la película toca. ¿Cómo competir contra las pantallas?

Pixar asegura que no busca dar respuestas absolutas. Lindsey Collins, productora ejecutiva, contó que incluso padres que ya vieron fragmentos de la cinta les preguntaron cuál era la solución al problema tecnológico y su respuesta fue simple. “No sabemos. Es algo muy complicado”, apuntó Stanton.

La historia además es un parteaguas importante dentro de la franquicia. El personaje de Jessie tomará un rol central y enfrentará el miedo de perder la conexión con Bonnie frente a dispositivos que prometen entretenimiento inmediato y conexión digital.

La película también tocará un punto sensible para Pixar: la amistad y las conexiones humanas. Stanton y Collins explicaron que, después de muchos borradores, entendieron que el corazón de la historia no estaba solo en la tecnología, sino en la importancia de las relaciones que marcan una vida incluso cuando duran poco tiempo.