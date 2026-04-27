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Disney va por todo: streaming, cine y deporte para ganar audiencia

La compañía apuesta por Disney+, estrenos en salas y alianzas para ampliar su alcance y sostener su liderazgo en entretenimiento.
lun 27 abril 2026 05:11 PM
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Los nuevos estrenos de Disney alimentan su ecosistema de contenido global. (John Sciulli/Getty Images)

Disney no está apostando por un solo canal para sostener su liderazgo. En un mercado donde las audiencias se fragmentan y las plataformas compiten por tiempo y suscripciones, la compañía ha optado por fortalecer un modelo híbrido que combina el alcance de Disney+ con el impacto de sus estrenos en salas de cine.

Esa estrategia, explicaron directivos de The Walt Disney Company en México, durante una mesa redonda con medios en el marco del CCXP México 2026, busca extender el ciclo de vida de sus contenidos y maximizar el valor de sus franquicias más allá de una sola ventana de exhibición.

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La cartelera reciente y futura ilustra esa ambición. Producciones como Zootopia 2 y Hoppers, junto con apuestas en desarrollo como El Diablo Viste a la Moda 2, Star Wars: El Mandaloriano y Grogu, el live action de Moana y Toy Story 5, no solo alimentan la taquilla, también construyen el ciclo de vida de contenidos que después se extiende al entorno digital.

La lógica detrás de este modelo es que el impacto masivo del cine sigue siendo un punto de partida difícil de sustituir, incluso en una era dominada por el consumo bajo demanda.

“Son distintas ventanas, y cada una genera una conexión diferente. Lo que conecta en el cine es distinta a la comodidad de su hogar. El cine nos ayuda a conectar de manera masiva, awareness, la gente le tiene cariño, y cuando llega a la plataforma, la gente quiere repetirlo y repetirlo. Son experiencias complementarias, pero hacen que la vida útil de nuestras historias sean mucho más largas”, afirmó Daniela Ferrari, Director Marketing DTC de Disney.

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Anne Hathaway durante el estreno europeo de The Devil Wears Prada 2 en Londres, una de las apuestas con las que The Walt Disney Company busca fortalecer su portafolio entre cine, streaming y franquicias globales. (Gareth Cattermole/Getty Images)

La empresa ha decidido mantener ventanas amplias de exhibición en salas antes de llevar sus contenidos al streaming, una postura que contrasta con los ajustes que hicieron otros jugadores tras la pandemia.

“Sabemos que cuando impactamos primero en un lenguaje universal como el cine, que es un arte colaborativo, una experiencia emocional con la gente, está construyendo hacia el streaming”, añadió Mónica Vidaurri, Director Marketing OOH de Disney México.

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Contenido local y alianzas en un mercado fragmentado

Más allá de los grandes estrenos globales, Disney también ajusta su estrategia a nivel local. México y América Latina no solo son mercados de consumo, también espacios de producción.

“Estamos apostando muy fuerte a la producción local, tanto de series como de películas. Todos los años vendrá una propuesta robusta, pensando en los distintos segmentos, distintos géneros. Es importante tener drama, comedia, reality (shows), que están funcionando muy bien”, señaló Ferrari.

El desarrollo de estas historias se apoya en alianzas con jugadores locales, en un intento por acortar la distancia entre una marca global y audiencias con preferencias específicas.

“Vamos a apostar a la producción local, de la mano de mucho talento relevante, para conectar con la audiencia, con historias locales”, añadió.

En paralelo, la compañía reconoce que el acceso al contenido se ha vuelto tan relevante como el contenido mismo. La proliferación de plataformas y la fragmentación del deporte en distintos derechos obligan a buscar nuevas fórmulas de distribución.

“La cantidad de players en el mercado es una locura. Todo el tema deportivo está fragmentado. Estos partners ayudan al consumidor a acceder a más plataformas al mismo tiempo a un precio más accesible”, apuntó Ferrari.

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Deportes, propiedad intelectual y expansión del ecosistema

Dentro de esa lógica de integración, el deporte gana peso dentro de la estrategia de The Walt Disney Company. La incorporación de ESPN al ecosistema de Disney+ busca reforzar el atractivo de la plataforma en un segmento altamente competitivo.

“Lo primero es la integración de la plataforma ESPN en el ecosistema Disney+, esa unificación nos habla de la importancia que tiene ESPN en el mundo de Disney”, explicó Jorge Castillo, VP Sports.

Pero la apuesta no se limita a sumar transmisiones deportivas. La compañía también explora cruces entre el deporte y sus franquicias para ampliar su alcance.

“Hemos hecho integraciones con la liga mexicana de beisbol, con los Diablos, Star Wars. Hoy las conversaciones que tenemos son como aprovechar el músculo de las propiedades intelectuales de Disney para llegar a nuevas audiencias”, dijo Castillo.

En un entorno donde los competidores fortalecen sus catálogos y ajustan sus modelos de negocio, Disney insiste en una ventaja estructural: su propiedad intelectual.

“Por sí solo, Disney se diferencia por la calidad de su propiedad intelectual. Nosotros como compañía somos capaces de llevar la experiencia a cines, productos de consumo, eventos en vivo, televisión, redes sociales”, afirmó.

Esa capacidad de expansión multiplataforma permite que una misma historia se convierta en película, serie, producto y experiencia, extendiendo su valor más allá de un solo formato.

Alianzas, cautela y el peso del cine

Aun así, la empresa no descarta ajustes ante un entorno que cambia con rapidez. Las alianzas, incluso entre plataformas, permanecen como una posibilidad abierta, aunque sin definiciones.

“Cualquier camino es opción. Nos enfrentamos a cambios que no habíamos visto en los últimos 20 años. Tenemos que considerar todas esas alternativas”, señaló Castillo.

La cautela, sin embargo, sigue marcando el ritmo.

“Ser muy prudentes a largo plazo para entender cuáles son las acciones que obedecen a un crecimiento sin comprometer el tema financiero de la compañía. Todas son alternativas, pero hoy no hay nada en concreto”, agregó.

Mientras tanto, la compañía refuerza su presencia en salas. En 2025 se consolidó como la distribuidora número uno, con más de 19 estrenos, una señal de que el cine mantiene un papel central.

“Cada una de nuestras películas es una nueva historia con potencia que llega a streaming, productos de consumo y experiencias en vivo”, explicó Vidaurri.

La apuesta hacia adelante mantiene ese equilibrio: un flujo constante de estrenos globales, contenido local y alianzas para sostener la relevancia en un mercado cada vez más competido.

“Si vemos los estrenos que tenemos para cinco años, es igual. Esas conexiones emocionales que perduran, es la causa de la solidez que tenemos como compañía”, concluyó Vidaurri.

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