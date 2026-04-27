Disney va por todo: streaming, cine y deporte para ganar audiencia

Alianzas, cautela y el peso del cine
Aun así, la empresa no descarta ajustes ante un entorno que cambia con rapidez. Las alianzas, incluso entre plataformas, permanecen como una posibilidad abierta, aunque sin definiciones.
“Cualquier camino es opción. Nos enfrentamos a cambios que no habíamos visto en los últimos 20 años. Tenemos que considerar todas esas alternativas”, señaló Castillo.
La cautela, sin embargo, sigue marcando el ritmo.
“Ser muy prudentes a largo plazo para entender cuáles son las acciones que obedecen a un crecimiento sin comprometer el tema financiero de la compañía. Todas son alternativas, pero hoy no hay nada en concreto”, agregó.
Mientras tanto, la compañía refuerza su presencia en salas. En 2025 se consolidó como la distribuidora número uno, con más de 19 estrenos, una señal de que el cine mantiene un papel central.
“Cada una de nuestras películas es una nueva historia con potencia que llega a streaming, productos de consumo y experiencias en vivo”, explicó Vidaurri.
La apuesta hacia adelante mantiene ese equilibrio: un flujo constante de estrenos globales, contenido local y alianzas para sostener la relevancia en un mercado cada vez más competido.
“Si vemos los estrenos que tenemos para cinco años, es igual. Esas conexiones emocionales que perduran, es la causa de la solidez que tenemos como compañía”, concluyó Vidaurri.