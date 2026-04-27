Disney va por todo: streaming, cine y deporte para ganar audiencia

La cartelera reciente y futura ilustra esa ambición. Producciones como Zootopia 2 y Hoppers, junto con apuestas en desarrollo como El Diablo Viste a la Moda 2, Star Wars: El Mandaloriano y Grogu, el live action de Moana y Toy Story 5, no solo alimentan la taquilla, también construyen el ciclo de vida de contenidos que después se extiende al entorno digital.

La lógica detrás de este modelo es que el impacto masivo del cine sigue siendo un punto de partida difícil de sustituir, incluso en una era dominada por el consumo bajo demanda.

“Son distintas ventanas, y cada una genera una conexión diferente. Lo que conecta en el cine es distinta a la comodidad de su hogar. El cine nos ayuda a conectar de manera masiva, awareness, la gente le tiene cariño, y cuando llega a la plataforma, la gente quiere repetirlo y repetirlo. Son experiencias complementarias, pero hacen que la vida útil de nuestras historias sean mucho más largas”, afirmó Daniela Ferrari, Director Marketing DTC de Disney.

Anne Hathaway durante el estreno europeo de The Devil Wears Prada 2 en Londres, una de las apuestas con las que The Walt Disney Company busca fortalecer su portafolio entre cine, streaming y franquicias globales. (Gareth Cattermole/Getty Images)

La empresa ha decidido mantener ventanas amplias de exhibición en salas antes de llevar sus contenidos al streaming, una postura que contrasta con los ajustes que hicieron otros jugadores tras la pandemia.

“Sabemos que cuando impactamos primero en un lenguaje universal como el cine, que es un arte colaborativo, una experiencia emocional con la gente, está construyendo hacia el streaming”, añadió Mónica Vidaurri, Director Marketing OOH de Disney México.