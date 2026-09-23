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La campaña de Coca-Cola con Luis Miguel llegó a Cofepris; ¿por qué la denunciaron y qué respondió la empresa?

La asociación denunció que el uso de una figura reconocida incumple con la legislación vigente en la actualidad.
mié 23 septiembre 2026 05:02 PM
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El imperio de Luis Miguel no está solo en la música: los otros negocios del "Sol de México" además del tequila
Luis Miguel es el protagonista de la campaña publicitaria por los 100 años de Coca-Cola en el país. (Instagram Luis Miguel)

Industria Mexicana de Coca-Cola respondió a la denuncia que presentó El Poder del Consumidor ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por la campaña publicitaria con la que la refresquera celebra 100 años en México, protagonizada por Luis Miguel.

Mientras que la organización señala que la considera como “infractora de las disposiciones sanitarias” que regulan la publicidad de productos con sellos de advertencia, la empresa afirmó estar comprometida “con el cumplimiento de la legislación en materia de publicidad”.

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El Poder del Consumidor denuncia mal uso de la imagen de Luis Miguel

De acuerdo con la denuncia presentada por El Poder del Consumidor, la participación de Luis Miguel en la campaña “ Coca-Cola 100 años junto a México” “contraviene el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad (RLGSMP)”, que señala que los productos con etiquetado de advertencia no deben utilizar celebridades en su publicidad.

“Así, al promoverse con un cantante sumamente reconocido por la población de todas las edades, incluyendo jóvenes, la campaña denunciada contribuye a normalizar e incentivar el consumo de productos asociados con el padecimiento de enfermedades no transmisibles”, señala el comunicado.

La asociación añadió que México se encuentra entre los países con mayor consumo de bebidas azucaradas a nivel mundial, situación que se relaciona con más de 230,000 casos anuales de diabetes y enfermedades cardiovasculares en integrantes de la población adulta.

Luis Miguel en el escenario durante uno de sus conciertos.
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Campaña protagonizada por Luis Miguel cumple con normativa: Coca-Cola

La Industria Mexicana de Coca-Cola (ICC) emitió un comunicado en el que precisó que la campaña protagonizada por “El Sol de México” cumple con la normativa mexicana vigente, incluyendo lo que señala el artículo 24 Bis, que regula la publicidad orientada a menores de edad. La refresquera precisó que la campaña se dirige a consumidores adultos.

“Esta iniciativa, que celebra un siglo de historia compartida con México, está dirigida exclusivamente al público adulto y centrada en valores como la empatía y la gratitud”, señala el texto.

La ICC también hizo un llamado para debatir sobre las políticas públicas “que se basen en información técnica y jurídica sólida”y recalcó el “respeto absoluto” a la normativa vigente en el país.

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Luis Miguel ya había trabajado previamente con Coca-Cola

El pasado mes de agosto, Coca-Cola presentó la campaña protagonizada por Luis Miguel para celebrar los 100 años de la empresa en México.

En diferentes escenas se observa al intérprete de “La Incondicional” beber del famoso refresco, intercalando imágenes de familias mexicanas reunidas alrededor del producto, mientras el cantante narra el video.

No es la primera vez que “El Sol” protagoniza un comercial de Coca-Cola, pues en 1991 fue el rostro principal de la campaña “Vive la sensación”.

Con 45 años de carrera artística, 22 álbumes de estudio y más de 100 millones de copias vendidas, Luis Miguel se mantiene como uno de los cantantes más populares dentro de la escena musical mexicana. Apenas hace unos días, a través de sus redes sociales, se dio a conocer que el próximo año realizará una nueva gira, pero hasta el momento se desconoce qué ciudades visitará, los escenarios en los que se presentará y la fecha de venta de boletos.

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Luis Miguel Coca Cola Company Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

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