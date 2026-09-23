La campaña de Coca-Cola con Luis Miguel llegó a Cofepris; ¿por qué la denunciaron y qué respondió la empresa?

Industria Mexicana de Coca-Cola respondió a la denuncia que presentó El Poder del Consumidor ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por la campaña publicitaria con la que la refresquera celebra 100 años en México, protagonizada por Luis Miguel.
Mientras que la organización señala que la considera como “infractora de las disposiciones sanitarias” que regulan la publicidad de productos con sellos de advertencia, la empresa afirmó estar comprometida “con el cumplimiento de la legislación en materia de publicidad”.