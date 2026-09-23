La campaña de Coca-Cola con Luis Miguel llegó a Cofepris; ¿por qué la denunciaron y qué respondió la empresa?

El Poder del Consumidor denuncia mal uso de la imagen de Luis Miguel

De acuerdo con la denuncia presentada por El Poder del Consumidor, la participación de Luis Miguel en la campaña “ Coca-Cola 100 años junto a México” “contraviene el artículo 24 Bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad (RLGSMP)”, que señala que los productos con etiquetado de advertencia no deben utilizar celebridades en su publicidad.

“Así, al promoverse con un cantante sumamente reconocido por la población de todas las edades, incluyendo jóvenes, la campaña denunciada contribuye a normalizar e incentivar el consumo de productos asociados con el padecimiento de enfermedades no transmisibles”, señala el comunicado.

La asociación añadió que México se encuentra entre los países con mayor consumo de bebidas azucaradas a nivel mundial, situación que se relaciona con más de 230,000 casos anuales de diabetes y enfermedades cardiovasculares en integrantes de la población adulta.