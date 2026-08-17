Coca-Cola encontró cómo unificar la imagen de su versión original y sin azúcar sin perder 140 años de historia

La implementación comenzó entre finales de julio y principios de agosto, por lo que durante la transición convivirán los empaques anteriores y los nuevos en los puntos de venta. México forma parte del despliegue iniciado también en otros mercados de América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia.

“Esta renovación busca aportar mayor claridad y consistencia a la manera en que nos presentamos, sin importar dónde las personas interactúen con nuestra marca. Al construir sobre los elementos que las personas ya conocen y valoran, estamos creando una base más sólida para el crecimiento, sin dejar de ser inconfundiblemente Coca-Cola”, señaló Arnab Roy, presidente global de la categoría Coca-Cola en un comunicado.

La decisión toca uno de los activos más importantes de la compañía, debido a que Trademark Coca-Cola , categoría que incluye las distintas versiones de la bebida, representó 47% de las 33,800 millones de cajas unidad comercializadas por el sistema durante 2025.

México también ocupa un lugar relevante dentro de la operación global. Junto con China, Brasil e India, concentró 33% del volumen mundial fuera de Estados Unidos, de acuerdo con el reporte anual de The Coca-Cola Company.

El crecimiento sin azúcar cambia el envase

La integración visual coincide con el avance de Coca-Cola Zero Sugar dentro del portafolio, cuyo volumen mundial aumentó 14% durante 2025 y mantuvo el ritmo en 2026. La bebida creció 13% en el primer trimestre y 16% en el segundo, con incrementos en todas las regiones donde opera la compañía.

La versión sin azúcar avanzó por encima del conjunto del negocio, pues entre abril y junio de 2026 el volumen global de The Coca-Cola Company creció 5%, mientras sus ingresos aumentaron 7%, según los resultados del segundo trimestre .