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Mercadotecnia

Coca-Cola encontró cómo impulsar su versión sin azúcar sin cambiar la fórmula

El nuevo diseño acerca las dos versiones de la marca, pero conserva códigos negros para distinguir una categoría que creció 16% a escala global.
lun 17 agosto 2026 02:38 PM
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Coca-Cola encontró cómo unificar la imagen de su versión original y sin azúcar sin perder 140 años de historia
Coca-Cola Zero Sugar aumentó 16% su volumen global durante el segundo trimestre de 2026, por encima del crecimiento de 5% registrado por el negocio. (Cortesía)

Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Sin Azúcar se parecerán más en los refrigeradores mexicanos, pues la compañía comenzó a desplegar Icon, una identidad visual que reúne ambas versiones bajo el mismo rojo, la cinta dinámica y la tipografía Spencerian.

El cambio no alcanza la receta ni modifica los ingredientes, ya que la apuesta se concentra en el envase. La empresa busca reducir la distancia visual entre ambos productos para que Coca-Cola Sin Azúcar aproveche con mayor fuerza los códigos construidos por la marca durante 140 años.

La versión sin azúcar mantendrá algunos elementos propios para evitar confusiones. La leyenda “Sin Azúcar” tendrá mayor tamaño y una tipografía distinta, mientras las latas conservarán una cinta dinámica negra y las botellas utilizarán una tapa del mismo color.

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La implementación comenzó entre finales de julio y principios de agosto, por lo que durante la transición convivirán los empaques anteriores y los nuevos en los puntos de venta. México forma parte del despliegue iniciado también en otros mercados de América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia.

“Esta renovación busca aportar mayor claridad y consistencia a la manera en que nos presentamos, sin importar dónde las personas interactúen con nuestra marca. Al construir sobre los elementos que las personas ya conocen y valoran, estamos creando una base más sólida para el crecimiento, sin dejar de ser inconfundiblemente Coca-Cola”, señaló Arnab Roy, presidente global de la categoría Coca-Cola en un comunicado.

La decisión toca uno de los activos más importantes de la compañía, debido a que Trademark Coca-Cola , categoría que incluye las distintas versiones de la bebida, representó 47% de las 33,800 millones de cajas unidad comercializadas por el sistema durante 2025.

México también ocupa un lugar relevante dentro de la operación global. Junto con China, Brasil e India, concentró 33% del volumen mundial fuera de Estados Unidos, de acuerdo con el reporte anual de The Coca-Cola Company.

El crecimiento sin azúcar cambia el envase

La integración visual coincide con el avance de Coca-Cola Zero Sugar dentro del portafolio, cuyo volumen mundial aumentó 14% durante 2025 y mantuvo el ritmo en 2026. La bebida creció 13% en el primer trimestre y 16% en el segundo, con incrementos en todas las regiones donde opera la compañía.

La versión sin azúcar avanzó por encima del conjunto del negocio, pues entre abril y junio de 2026 el volumen global de The Coca-Cola Company creció 5%, mientras sus ingresos aumentaron 7%, según los resultados del segundo trimestre .

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Al colocar la bebida sin azúcar bajo la misma arquitectura que Coca-Cola Sabor Original, la empresa puede trasladar reconocimiento entre productos, mantener una presencia uniforme en envases, publicidad y puntos de venta, además de dar mayor visibilidad a una categoría que crece a doble dígito.

Sin embargo, acercar las dos presentaciones también obliga a conservar señales que permitan distinguirlas. Una separación demasiado amplia debilitaría la unidad de la marca, mientras una imagen prácticamente idéntica podría dificultar la identificación del producto. Por ello, el rojo funciona como vínculo y el negro mantiene la diferencia de la opción sin azúcar.

“Con esta evolución reforzamos los elementos que hacen inconfundible a Coca-Cola y facilitamos que las personas puedan identificar y elegir la opción que prefieran. Además, forma parte de una estrategia para ampliar las alternativas sin o bajas en calorías, fortalecer su disponibilidad y visibilidad”, añadió Louis Balat, presidente de Coca-Cola México.

México ya había ocupado un lugar central en otro cambio de empaques, debido a que en 2016 fue el primer mercado donde la compañía aplicó su estrategia global One Brand. Aquel sistema utilizó el disco rojo como elemento común entre Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero y Coca-Cola Life.

Diez años después, la empresa vuelve a intervenir su arquitectura visual, aunque ahora pone foco en sus dos principales opciones. Icon no rompe con la imagen anterior, sino que recupera los activos más reconocibles de Coca-Cola y disminuye la distancia frente a una versión sin azúcar que crece más rápido que el portafolio.

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