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¡Cuidado! Profeco alerta por venta de boletos falsos para conciertos de Luis Miguel

Hasta el momento, Luis Miguel y su equipo no se han pronunciado sobre la posible realización de una gira en 2027.
vie 11 septiembre 2026 03:53 PM
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Luis Miguel en el escenario durante uno de sus conciertos.
Profeco advirtió sobre la venta de boletos para una falsa gira de Luis Miguel. (Mario Jasso)

Una de las estrellas que más expectativas genera en la actualidad es Luis Miguel , con más de 20 álbumes de estudio y más de 100 millones de copias vendidas.

Desafortunadamente, la imagen del “Sol de México” recientemente fue utilizada para cometer una nueva estafa, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para los seguidores del cantante.

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Reportan venta de boletos para gira inexistente de Luis Miguel

Profeco alertó a las y los fanáticos de Luis Miguel sobre una modalidad de extorsión en donde se utiliza la imagen del intérprete de “Suave”, así como una gira inexistente que lleva por nombre “La Despedida Tour 2027”.

“El artista no cuenta con fechas anunciadas ni confirmadas oficialmente”, fue la advertencia que la dependencia lanzó para evitar que las personas sean víctimas de potenciales fraudes.

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Plataforma de reventa vendería boletos falsos de Luis Miguel

De acuerdo con Profeco, la venta de boletos para este concierto falso se realiza a través de la plataforma Go Ticket, que no es una boletera oficial, sino que se trata en realidad de un portal de reventa de boletos.

Por esta razón, se alertó a los seguidores del artista de que la plataforma no cuenta con redes sociales oficiales y que presenta inconsistencias en sus datos de contacto y dirección, lo que podría ocasionar problemas en caso de adquirir boletos para otros eventos que sean reales.

“Se recomienda no realizar compras hasta confirmar la autenticidad del evento y del sitio de venta”, advirtió la procuraduría.

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¿Habrá gira de Luis Miguel pronto?

Hasta el momento, la página web oficial de Luis Miguel no ha compartido información sobre la realización de una nueva gira el próximo año.

En el portal, se mantienen las fechas correspondientes al tour que el intérprete realizó durante 2023 y 2024, con la que obtuvo ganancias por más de 418 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los artistas latinos más taquilleros.

Recientemente, Luis Miguel reapareció públicamente para convertirse en embajador de Coca-Cola por los primeros 100 años de la refresquera en México, con un anuncio donde destaca la canción “El Viajero”, así como fragmentos de las presentaciones que ofreció en 2024 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

La imagen de Luis Miguel va más allá de la música, pues no solo es uno de los cantantes mexicanos más reconocidos a nivel internacional, sino que también ha destacado en el mundo de los negocios, con un patrimonio neto de 180 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Net Worth.

A lo largo de los años, el intérprete ha incursionado en el sector restaurantero con “La Bikina México”, en la CDMX, además de la industria vinícola, con la que incluso lanzó su propia marca: “Único Luis Miguel”.

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El regreso de Luis Miguel en 2024 no solo lo llevo a los escenarios, sino que también lo llevó a invertir en la casa tequilera Don Ramón, convirtiéndose en accionista.

Al ser una estrella tan popular, la imagen de Luis Miguel ha sido aprovechada por terceros para cometer actos ilícitos, afectando directamente a la fiel base de seguidores que el famoso ha construido durante más de 45 años de trayectoria profesional.

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Luis Miguel Profeco

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