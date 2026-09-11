¡Cuidado! Profeco alerta por venta de boletos falsos para conciertos de Luis Miguel

Reportan venta de boletos para gira inexistente de Luis Miguel

Profeco alertó a las y los fanáticos de Luis Miguel sobre una modalidad de extorsión en donde se utiliza la imagen del intérprete de “Suave”, así como una gira inexistente que lleva por nombre “La Despedida Tour 2027”.

“El artista no cuenta con fechas anunciadas ni confirmadas oficialmente”, fue la advertencia que la dependencia lanzó para evitar que las personas sean víctimas de potenciales fraudes.





Plataforma de reventa vendería boletos falsos de Luis Miguel

De acuerdo con Profeco, la venta de boletos para este concierto falso se realiza a través de la plataforma Go Ticket, que no es una boletera oficial, sino que se trata en realidad de un portal de reventa de boletos.

Por esta razón, se alertó a los seguidores del artista de que la plataforma no cuenta con redes sociales oficiales y que presenta inconsistencias en sus datos de contacto y dirección, lo que podría ocasionar problemas en caso de adquirir boletos para otros eventos que sean reales.

“Se recomienda no realizar compras hasta confirmar la autenticidad del evento y del sitio de venta”, advirtió la procuraduría.