¡Cuidado! Profeco alerta por venta de boletos falsos para conciertos de Luis Miguel

¿Habrá gira de Luis Miguel pronto?
Hasta el momento, la página web oficial de Luis Miguel no ha compartido información sobre la realización de una nueva gira el próximo año.
En el portal, se mantienen las fechas correspondientes al tour que el intérprete realizó durante 2023 y 2024, con la que obtuvo ganancias por más de 418 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los artistas latinos más taquilleros.
Recientemente, Luis Miguel reapareció públicamente para convertirse en embajador de Coca-Cola por los primeros 100 años de la refresquera en México, con un anuncio donde destaca la canción “El Viajero”, así como fragmentos de las presentaciones que ofreció en 2024 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.
La imagen de Luis Miguel va más allá de la música, pues no solo es uno de los cantantes mexicanos más reconocidos a nivel internacional, sino que también ha destacado en el mundo de los negocios, con un patrimonio neto de 180 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Net Worth.
A lo largo de los años, el intérprete ha incursionado en el sector restaurantero con “La Bikina México”, en la CDMX, además de la industria vinícola, con la que incluso lanzó su propia marca: “Único Luis Miguel”.