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Profuturo adelanta el reloj y gana el Gran Effie al ponerle cara al retiro

La plataforma vinculó el ahorro con la vida que las personas imaginan para su retiro, mientras GUT fue Agencia del Año por cuatro campañas para tres marcas.
sáb 24 octubre 2026 08:00 AM
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Ilustración del trofeo negro del Gran Effie con iluminación dorada sobre un fondo oscuro.
Profuturo obtuvo el Gran Effie México 2026 por “Tu yo del futuro”, desarrollada con Terán TBWA y Havas Group México. La edición 2026 de los Effie repartió además 11 oros, 15 platas y 30 bronces. (Ilustración generada con IA a partir de materiales de Effie Awards México en su página de Facebook.)

Profuturo propuso acercar una etapa de la vida que puede sentirse lejana: el retiro. Con la campaña “Tu yo del futuro”, la marca invita a imaginar a la persona que vivirá con las decisiones financieras tomadas hoy y obtuvo el Gran Effie México 2026.

El caso, desarrollado con Terán TBWA y Havas Group México, recibió el máximo reconocimiento del certamen en la categoría Éxito Sostenido, en una edición que entregó 56 preseas y que además distinguió a GUT Mexico City como Agencia del Año y a Heineken México como Anunciante del Año.

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La estrategia de Profuturo abordó un problema de comunicación propio del ahorro a largo plazo, que es encontrar una razón para ocuparse hoy de un beneficio que llegará años después, para lo cual volvió al destinatario de ese dinero en el personaje central del mensaje.

La compañía ya utilizaba el concepto en contenidos publicados en enero de 2022, donde proponía a los usuarios definir cómo querían vivir en el futuro y relacionar esa imagen con las decisiones del presente.

Sin embargo, la idea se extendió a distintos formatos, entre ellos una experiencia para crear videos personalizados a partir de materiales proporcionados por los usuarios y procesados a través de tecnologías de inteligencia artificial.

De la mano del Museo Interactivo de Economía, Profuturo incorporó juegos, cuestionarios y simuladores sobre ahorro y planeación financiera, con actividades como “Zombies Come Ahorros”, que representa los gastos que consumen el dinero, y “Diálogos con el tiempo”, que invita a grabar un mensaje dirigido al propio futuro.

De esta manera, el concepto pasó de una invitación a imaginar el retiro a experiencias donde el usuario podía participar. Havas explica que Profuturo combinó anuncios, contenidos de educación financiera y herramientas digitales para mantener el mismo mensaje en distintos canales y relacionar el ahorro de hoy con la vida después del retiro.

El interés comercial está en mantener a la marca presente durante la reflexión sobre el ahorro para que la conversación sobre cómo vivir después del trabajo pueda relacionarse con la elección de una institución financiera.

GUT volvió situaciones cotidianas en razones de compra

Por otro lado, GUT Mexico City trabajó con otro ritmo para Mercado Libre, al aprovechar un acontecimiento que dura segundos, el gol, para ofrecer un incentivo de compra mediante “Scorecoupons”.

La iniciativa transformó los goles de la Liga MX en cupones de descuento en tiempo real, por lo que la promoción dependía de lo que sucedía en la cancha y daba al aficionado una razón para entrar a la plataforma durante el partido.

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El mecanismo conectó el entretenimiento con una acción comercial, pues el gol aportaba el momento de atención y el descuento buscaba llevar al espectador de la celebración a la compra.

La campaña obtuvo oro en Real Time Marketing, plata en Innovación de Medios y bronce en Medios, Entretenimiento y Ocio.

Mercado Libre recurrió a una fórmula distinta con “Double Days”, que convirtió las fechas donde coinciden el número del día y del mes en ocasiones para ofrecer descuentos en tecnología, belleza y moda. El caso recibió bronce en la categoría de Tiendas y Comercio.

Así, mientras “Scorecoupons” aprovechó un momento impredecible, “Double Days” buscó establecer una cita comercial reconocible en el calendario; dos caminos para activar el consumo mediante una oportunidad específica.

NocheBuena, a su vez, encontró su punto de partida frente a la estufa, donde una distracción puede terminar con la mantequilla quemada y alterar el sabor de la comida, para presentar una fórmula que, según la marca, resiste altas temperaturas sin añadir aceites.

La campaña “Para subirle al fuego” usó situaciones de humor en las que las personas debían apartarse de la cocina mientras el producto permanecía al calor, con lo que el anuncio mostraba el atributo que pretendía vender.

El informe anual 2025 de Sigma Foods señala que la campaña comenzó a finales de ese año y que el lanzamiento incluyó una actualización de la identidad visual de la línea para reforzar su presencia en el punto de venta.

La propuesta reunió producto, empaque y publicidad alrededor de la resistencia al calor, para ofrecer al consumidor una razón de elección frente a otras opciones en el anaquel. El caso ganó oro en Alimentos y bronce en Introducción de Nuevos Productos o Servicios.

Pero GUT también fue reconocida tras haber participado en “Model0%”, de Modelo, una iniciativa que obtuvo plata en Bebidas No Alcohólicas y bronce en Introducción de Nuevos Productos o Servicios.

En este caso, GUT participó desde el nombre y el diseño hasta la estrategia de lanzamiento, con una campaña titulada “Para disfrutar al 100%” que ubicó el sabor en el centro de la comunicación para enfrentar los prejuicios sobre las bebidas de esta categoría.

Los cuatro casos en total sumaron ocho metales para GUT Mexico City, la cual obtuvo el galardón como Agencia del Año a cinco años de su apertura en el país.

“Estos reconocimientos reflejan la capacidad que tenemos en GUT Mexico City para desarrollar estrategias que parten de los desafíos de negocio de cada uno de nuestros clientes y los transformamos en ideas capaces de conectar con la cultura, generar conversación y construir valor para las marcas”, señaló Samantha Hernández Díaz, directora de Estrategia de GUT Mexico City.

El anunciante del año

Por otra parte, Heineken México fue reconocido como Anunciante del Año con trabajos de Tecate como “Hackeamos Google para defender el Golfo de México”, el cual fue creado por LePub.

La agencia convirtió la controversia por el nombre de esa región en una acción de marca, a través de una cerveza con sal del Golfo y un bar flotante llamado “Golfo de México”, cuya ubicación registraron en el mapa para hacer aparecer esa denominación.

Asimismo, la compañía destacó con “El resurgir de un gigante, por ti”, un caso de revitalización de Tecate, cuya comunicación incluyó el regreso de Sylvester Stallone.

Para esto, la celebridad aparecía montado en el águila de la marca para rescatar a personas de situaciones donde no querían estar, al ritmo de “Por ti volaré”, de Andrea Bocelli.

El mensaje de la campaña vinculaba la valentía con saber decir NO y elegir cómo disfrutar el tiempo para tener un mejor balance de vida.

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