Profuturo adelanta el reloj y gana el Gran Effie al ponerle cara al retiro

El mecanismo conectó el entretenimiento con una acción comercial, pues el gol aportaba el momento de atención y el descuento buscaba llevar al espectador de la celebración a la compra.

La campaña obtuvo oro en Real Time Marketing, plata en Innovación de Medios y bronce en Medios, Entretenimiento y Ocio.

Mercado Libre recurrió a una fórmula distinta con “Double Days”, que convirtió las fechas donde coinciden el número del día y del mes en ocasiones para ofrecer descuentos en tecnología, belleza y moda. El caso recibió bronce en la categoría de Tiendas y Comercio.

Así, mientras “Scorecoupons” aprovechó un momento impredecible, “Double Days” buscó establecer una cita comercial reconocible en el calendario; dos caminos para activar el consumo mediante una oportunidad específica.

NocheBuena, a su vez, encontró su punto de partida frente a la estufa, donde una distracción puede terminar con la mantequilla quemada y alterar el sabor de la comida, para presentar una fórmula que, según la marca, resiste altas temperaturas sin añadir aceites.

La campaña “Para subirle al fuego” usó situaciones de humor en las que las personas debían apartarse de la cocina mientras el producto permanecía al calor, con lo que el anuncio mostraba el atributo que pretendía vender.

El informe anual 2025 de Sigma Foods señala que la campaña comenzó a finales de ese año y que el lanzamiento incluyó una actualización de la identidad visual de la línea para reforzar su presencia en el punto de venta.

La propuesta reunió producto, empaque y publicidad alrededor de la resistencia al calor, para ofrecer al consumidor una razón de elección frente a otras opciones en el anaquel. El caso ganó oro en Alimentos y bronce en Introducción de Nuevos Productos o Servicios.

Pero GUT también fue reconocida tras haber participado en “Model0%”, de Modelo, una iniciativa que obtuvo plata en Bebidas No Alcohólicas y bronce en Introducción de Nuevos Productos o Servicios.

En este caso, GUT participó desde el nombre y el diseño hasta la estrategia de lanzamiento, con una campaña titulada “Para disfrutar al 100%” que ubicó el sabor en el centro de la comunicación para enfrentar los prejuicios sobre las bebidas de esta categoría.

Los cuatro casos en total sumaron ocho metales para GUT Mexico City, la cual obtuvo el galardón como Agencia del Año a cinco años de su apertura en el país.

“Estos reconocimientos reflejan la capacidad que tenemos en GUT Mexico City para desarrollar estrategias que parten de los desafíos de negocio de cada uno de nuestros clientes y los transformamos en ideas capaces de conectar con la cultura, generar conversación y construir valor para las marcas”, señaló Samantha Hernández Díaz, directora de Estrategia de GUT Mexico City.

El anunciante del año

Por otra parte, Heineken México fue reconocido como Anunciante del Año con trabajos de Tecate como “Hackeamos Google para defender el Golfo de México”, el cual fue creado por LePub.

La agencia convirtió la controversia por el nombre de esa región en una acción de marca, a través de una cerveza con sal del Golfo y un bar flotante llamado “Golfo de México”, cuya ubicación registraron en el mapa para hacer aparecer esa denominación.

Asimismo, la compañía destacó con “El resurgir de un gigante, por ti”, un caso de revitalización de Tecate, cuya comunicación incluyó el regreso de Sylvester Stallone.

Para esto, la celebridad aparecía montado en el águila de la marca para rescatar a personas de situaciones donde no querían estar, al ritmo de “Por ti volaré”, de Andrea Bocelli.

El mensaje de la campaña vinculaba la valentía con saber decir NO y elegir cómo disfrutar el tiempo para tener un mejor balance de vida.

