Tecate encontró valor en un gesto que millones de personas todavía reconocen, sobre todo en un mercado donde las campañas duran menos tiempo, las audiencias cambian rápido y las marcas necesitan permanecer presentes mucho más allá de la publicidad tradicional.

Quitapón ayuda a Tecate a entrar en esa dinámica porque recupera una escena familiar para millones de consumidores, una botella abriendo otra mientras alguien comparte comida, conversación o una reunión entre amigos.

“Quitapón vive como un símbolo de ingenio, cercanía y complicidad”, señala la marca en el documento de lanzamiento.

Los productos, empaques y referencias del pasado suelen extenderse con rapidez en plataformas digitales porque activan recuerdos compartidos entre distintas generaciones y, para las marcas, esa reacción tiene un valor difícil de conseguir con campañas tradicionales.

Recuperar códigos que forman parte de la cultura popular

El regreso de Quitapón es un reflejo de cómo cambiaron las prioridades dentro del marketing cervecero, ya que las marcas siguen invirtiendo en música, futbol o entretenimiento, aunque cada vez buscan más elementos capaces de integrarse a escenas cotidianas y conversaciones entre consumidores.

Tecate apuesta por eso con Quitapón, pues la botella pasa a ser solo un envase y participa directamente en la interacción entre personas con una dinámica que ayuda a que el producto permanezca presente incluso fuera del punto de venta.

“Evolucionar no es cambiar su esencia, sino amplificar aquello que la ha convertido en un referente”, menciona la marca.

Tecate Quitapón estará disponible en botella de vidrio de 300 ml en canastilla de seis piezas, en tiendas de conveniencia como OXXO, supermercados, SIX, así como en una selección de restaurantes y bares.

La versión Tecate Original tendrá distribución nacional, mientras que Tecate Light estará disponible en todo el norte del país y en algunos estados del sureste como Quintana Roo, Yucatán y Campeche, además de plazas como Cozumel.