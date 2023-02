"No es una lista corta", explicó Kohrs sobre las personas y crímenes que aparecen en el reporte final del jurado, y agregó a la cadena MSNBC que más de una docena de personas estaban bajo la mira.

"Sí, hay nombres que ciertamente reconocerían", añadió.

Los fiscales han dedicado dos años a investigar si Trump y sus aliados cometieron delitos en un intento por revertir su derrota, por poco menos de 12,000 votos, en el estado de Georgia ante Joe Biden.

Entre los objetivos conocidos están el exabogado de Trump, Rudy Giuliani y 16 activistas republicanos que se hicieron pasar por "votantes" para firmar certificados reclamando falsamente que el magnate republicano había ganado ese estado.

Sin embargo, Kohrs no reveló si Trump, aspirante a la Casa Blanca en 2024, está entre quienes recomienda acusar, aunque expresó al diario The New York Times que "no se sorprendería" por un hallazgo semejante.