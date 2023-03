"Eso es lo que esperamos de Our Ocean, siendo la octava sesión de esta conferencia: asegurar que esa coordinación continúe y sobre todo, lo más importante para la FAO, que se reconozca al océano como una fuente de alimentos y de trabajo y no solo como un lugar para ir de vacaciones. Tenemos que mantenerlo sostenible, porque si no, nosotros no somos sostenibles", explicó Barange a la agencia EFE.

Es así que la FAO participará en la cita "fundamentalmente para demostrar el papel único del océano como fuente de alimento, de sustento y de trabajo que deben ser sostenibles, lo que tienen sus retos, que nos son todos fáciles de solucionar", añadió.

Más transparencia

Los delegados no adoptarán acuerdos ni harán votaciones, sino que anunciarán "compromisos" voluntarios para proteger el océano.

Entre ellos, cómo enfrentar la sobreexplotación marina y la pesca ilegal a través de un mayor intercambio de información sobre flotas pesqueras y otros datos que, en muchos países, son reservados.

"La falta de data ha favorecido la impunidad en la altamar", expresó Melissa Wright, de Bloomberg Philanthropies.

Varias organizaciones lanzarán una coalición para exigir más transparencia a los gobiernos, pues algunos expertos denuncian que la falta de información ha llevado a muchos países a plantear políticas fallidas para proteger el mar.