¿Cómo Ron DeSantis ha convertido a Florida en un laboratorio conservador?

El resultado ha sido cada vez el mismo: el aplauso de los círculos más conservadores de Estados Unidos, la indignación de sus adversarios y críticos, y una cobertura mediática que le ha brindado una exposición nacional al gobernador de 44 años.

DeSantis, ajeno a las conversaciones sobre su futuro, no hace mucho por ocultar que piensa más allá de los límites de su estado. El título de sus memorias, publicadas el 28 de febrero, es "The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival" (La valentía de ser libre: el proyecto de Florida para el renacimiento de Estados Unidos).

Contra Disney

La ley “No digas gay” provocó que el gobernador DeSantis se enemistara con Disney.

Como represalia por esas críticas, el gobernador firmó en abril de 2022 una ley para eliminar el distrito especial de Disney, conocido hasta ahora como Reedy Creek Improvement District.

La compañía, que emplea a más de 75,000 personas en Florida, dirigió esta zona de 100 km2 como un Ayuntamiento local desde los años 1960. En virtud de ese acuerdo cobraba impuestos y garantiza servicios públicos esenciales como recogida de basura, tratamiento de aguas, etc.

Florida retomó el 27 de febrero el control administrativo de una zona gestionada por Disney alrededor de su parque de atracciones de Orlando.

"Hoy el reino corporativo finalmente llega a su fin, declaró DeSantis durante la firma de la ley que cambia la gobernanza del distrito especial de la compañía, aprobada hace dos semanas por el Parlamento estatal.