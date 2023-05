Una agenda anti-‘woke’

DeSantis también se unió hace poco a los gobernadores republicanos de Texas y Arizona para enviar a migrantes recién llegados a Estados Unidos a bastiones demócratas del norte y el este del país.

Una postura intransigente que adopta sin aspavientos, como quien cumple con su trabajo y nada más.

La lucha sin piedad contra la "inmigración ilegal" es uno de sus caballos de batalla de cara a las primarias, pese a las advertencias de que afecta negativamente a la economía del estado.

Antes de anunciar su candidatura, el Congreso estatal, de abrumadora mayoría republicana, aprobó leyes sugeridas en algunos casos por él como la prohibición del aborto a partir de las seis semanas de embarazo, la eliminación de los programas de diversidad racial en universidades públicas o la prohibición de tratar de asuntos relacionados a la identidad de género y la orientación sexual en las escuelas, por citar algunas.

Una de esas leyes, la conocida como "No digas gay" lo enfrentó con el gigante del entretenimiento Disney, que, tras criticarla públicamente, acabó privado del autogobierno que ejerció durante más de medio siglo en sus parques en Florida e inició una batalla judicial contra DeSantis.

En su libro The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival ("El coraje de ser libre: el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos"), publicado en febrero, reveló su "manual" para un político: "esté dispuesto a liderar, tenga el coraje de sus convicciones, cumpla con sus electores y coseche las recompensas políticas".