Durante su mensaje, DeSantis criticó al gobierno de Joe Biden por supuestamente "abrir la frontera sur de Estados Unidos" y permitir la entrada de "millones de extranjeros de manera ilegal" y de drogas, como fentanilo al país.

"Vamos a cerrar la frontera, a construir el muro fronterizo y a responsabilizar a los cárteles de la droga", indicó el gobernador de Florida, quien hace dos semanas promulgó una de las leyes contra la población migrante en situación irregular más duras de Estados Unidos.

"Debemos regresar la normalidad a nuestras comunidades. Estados Unidos es un país soberano. Nuestras fronteras deben ser respetadas. No podemos tener extranjeros entrando a nuestro país ilegalmente por millones, no podemos permitir a los cárteles de la droga envenenar a nuestra población con fentanilo", dijo el gobernador de Florida en su mensaje.

También, dijo que sus medidas económicas, como su plan para reducir la inflación, habían "dañado a las familias estadounidenses promedio", por lo que las revertiría si llega a la Casa Blanca. "Construiremos una econoíca donde los estadounidenses de clase trabajadora puedan alcanzar

"El gobierno federal está haciendo más complicado que las familias estadounidenses puedan tener y mantener un estilo de vida de clase media"

Declarado enemigo de las ideologías de izquierda, DeSantis, de 44 años, a modo de carta de presentación para esta campaña, ha firmado una serie de medidas ultraconservadoras que fueron aprobadas en el último periodo de sesiones del congreso estatal, de mayoría republicana.

"Debemos restaurar la cordura de nuestra nación", dijo el republicano. "Esto significa remplazar la el virus de la mentalidad woke con hechos y principios duraderos".

El gobernador también tuvo palabras en contra del expresidnete Donald Trump, el rival a vencer en el Partido Republicano para poder llegar a las boletas en noviembre de 2024.

"El gobierno no es entretenimiento, no es construir una marca personal o señalar las virtudes. Es acerca de dar resultados", dijo DeSantis, en una referencia al expresidente, aunque no mencionó su nombre.